Του Περικλή Χαλάτση

Μετά από 1217.64 χιλιόμετρα από τα οποία τα 350.52 έγιναν σε 20 πολύ δύσκολες ειδικές διαδρομές, οι Takamoto Katsuta- Aaron Johnston κέρδισαν τον αγώνα. Και είναι η πρώτη φορά στην αγωνιστική διαδρομή του χαμογελαστού γιαπωνέζου που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Το Yaris Rally1 του δίδυμο του Katsuta άντεξε τους λασπωμένους δρόμους στην Κένυα που ήταν γεμάτοι και κρυφές πέτρες. Αν και είχε αρκετά κλαταρισμένα λάστιχα, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με το ηλεκτρικό του σύστημα. Αντίθετα οι Ogier και Evans έμειναν αφού τα ηλεκτρικά τους συστήματα καταστράφηκαν από τη λάσπη.

Το δίδυμο των νικητών είχε τεθεί επικεφαλής του αγώνα μετά το τέλος του 3ου σκέλους. Σήμερα ξεκίνησε για τα τελευταία 57.40 χιλιόμετρα που έγιναν σε τέσσερις ειδικές διαδρομές όχι για να κερδίσει τις ειδικές αλλά για να κερδίσει τον αγώνα.

Η διαφορά που είχε στην προτελευταία (19η Ε.Δ) από τον Fourmaux ήταν 42 δευτερόλεπτα. Μια διαφορά που ο Γάλλος δεν θα μπορούσε ποτέ να καλύψει ακόμη και αν ο Katsuta έκανε μια γρήγορη βόλτα. Ο Γιαπωνέζος έκανε πλέον αγώνα τακτικής. Δεν διεκδίκησε ούτε τους καλύτερους χρόνους ούτε προσπάθησε να εντυπωσιάσει τους χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την Wolf Power Stage, τελευταία ειδική, του 3ου αγώνα της χρονιάς.

Έκανε πολύ σωστά αυτό που έπρεπε να κάνει κάθε σωστός επαγγελματίας. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Lappi Που τερμάτισε τέταρτος. Ήξερε ότι αν πίεζε δεν θα κέρδιζε τίποτα παραπάνω από την 4η θέση.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Sami Pajari- Marko Salminen (TOYOTA GR Yaris Rally1) που έκαναν έναν εντυπωσιακό αγώνα αλλά είχαν αρκετά κλαταρίσματα. Στην τελευταία ειδική δεν είχε λόγο να πιέσει. Ούτε να πάρει ρίσκα. Προτίμησε να τερματίσει και να ανέβει στο τρίτο σκαλοπάτι.

Στη 2η θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria (HYUNDAI i20 N Rally1). Και αυτοί έκαναν το ίδιο. Ήξεραν πολύ καλά ότι μέσα σε 10.48 χιλιόμετρα δεν μπορούσαν να καλύψουν τα 42’’ που είχαν διαφορά με τους πρωτοπόρους.

Μετά τη νίκη των Katsuta- Johnston, όλοι οι οδηγοί και συνοδηγοί της αγωνιστικής ομάδας της Toyota έτρεξαν και αγκάλιασαν το Takamoto. Έναν οδηγό που είτε κερδίζει είτε χάνει είναι πάντα με το χαμόγελο. Στην 92η εκκίνηση της καριέρας του έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και ταυτόχρονα έκανε και το πιο όμορφο δώρο για τα γενέθλιά του που είναι την Τρίτη,17 Μαρτίου.

Στο WRC2 νικητές αναδείχθηκαν οι Robert Virves και Jakko Villo με Skoda Fabia RS

Ο αγώνας στην Κένυα – Συνολικά χιλιόμετρα