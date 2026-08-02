Το τέταρτο και τελευταίο σκέλος στο ράλλυ της Φινλανδίας, 10ο αγώνα της χρονιάς, θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα με τους Sami Pajari-Marko Salminen να προηγούνται και να προετοιμάζονται για το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Πάνω που λέγαμε ότι οι Γάλλοι Ogier-Ingrasia θα κερδίσουν τον αγώνα στη Φινλανδία όλα ανατράπηκαν. Στην ειδική Vastila, σε μία γρήγορη στροφή προς το τέλος της διαδρομής, το Toyota GR Yaris Rally1 έχασε την πρόσφυση, ενώ πήγαινε με 143 χιλιόμετρα, αναποδογύρισε αρκετές φορές και βγήκε εκτός δρόμου, μέσα στο δάσος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ήταν τόσο σφοδρή η έξοδος που οι διοργανωτές σταμάτησαν την τηλεοπτική προβολή του αγώνα, αλλά ακύρωσαν και την ειδική.

Λίγες ώρες μετά, ο Ogier, αλλά και ο Ingrasia, δήλωσαν ότι είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έγραψε μια μακροσκελή αναφορά για το τρομακτικό ατύχημα με τίτλο «Θα επανέλθουμε» ( We will be back)

Λίγες ώρες πριν, έξοδο είχαν και οι Elfyn Evans-Scott Martin. Στην τελευταία ειδική του πρωινού σκέλους βγήκαν από το δρόμο με αρκετές τούμπες. Οι Ουαλοί απτόητοι αφού έχασαν λίγο χρόνο, επανήλθαν στον αγώνα.

Μια ακόμη εντυπωσιακή έξοδος άλλαξε τη σειρά στο τρίτο σκέλος του αγώνα

Δύο ειδικές διαδρομές πριν την καρό σημαία, οι Φινλανδοί Sami Pajari-Marko Salminen προηγούνται, και μάλιστα με διαφορά από τους δεύτερους, που είναι οι Solberg-Edmondson και από τους τρίτους, που είναι οι Evans-Martin.

Σήμερα θα γίνουν δύο ειδικές που είναι ίδιες. Η 19η Ε.Δ ( Himos- Jamsa1) που είναι μήκους 30.02 θα ξεκινήσει στις 10.35 ενώ στις 13.15 θα ξεκινήσει η τελευταία ειδική που είναι ίδια με την 19η, με τη διαφορά ότι είναι η power stage και έχει ξεχωριστή βαθμολογία.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα:

Μπορεί την Παρασκευή οι συνθήκες να ήταν δύσκολες λόγω της απογευματινής νεροποντής, ωστόσο τα μεγάλα ατυχήματα έγιναν με στεγνό έδαφος.

Ατύχημα στην ίδια ειδική με τους Evans-Martin είχαν οι Martins Sesks και Renars Francis. Το πλήρωμα της Μ-Sport Ford, εγκατέλειψε για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ οι μηχανικοί της ομάδας είχαν έτοιμο το Puma Rally1 σε περίπου τέσσερις ώρες. Εκτός απροόπτου, οι δύο Λετονοί θα επιστρέψουν με Super Rally την Κυριακή.