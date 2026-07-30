Του Περικλή Χαλάτση

Την ώρα αυτή τα πληρώματα που συμμετέχουν στο WRC Secto Rally Finland 2026 κάνουν τα τελευταία σεταρίσματα στο shakedown, στο Ruuhimaki, μήκους 4.12 χιλιομέτρων. Αν και οι χρόνοι εδώ δεν έχουν καμία βαθμολογική αξία ωστόσο είναι ενδεικτικοί για το τι θα ακολουθήσει.

Η σειρά εκκίνησης

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Στον αγώνα αυτό, το ενδιαφέρον της αγωνιστικής ομάδας της Toyota συγκεντρώνεται στο τι θα κάνει ο Ogier. Και αυτό γιατί ο συνοδηγός του Vincent Landais, έχει ένα προσωπικό πρόβλημα και θα απουσιάζει από το συγκεκριμένο αγώνα. Ευτυχώς η λύση του συνοδηγού για τον εννιά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο WRC, βρέθηκε σχετικά εύκολα. Ο πρώην συνοδηγός του Julien Ingrassia που έχει αποσυρθεί εδώ και ένα μεγάλο διάστημα από την ενεργό δράση προσφέρθηκε να καθίσει στο δεξιό μπάκετ.

Έτσι για την ιστορία να σας αναφέρουμε ότι το δίδυμο Sebastien Ogier-Julien Ingrassia ανέβηκε τη ράμπα της εκκίνησης 196 φορές και κατέκτησε συνολικά οκτώ πρωταθλήματα με VW και Toyota αντίστοιχα. Είναι ένας εμπειρότατος συνοδηγός που έχει γράψει ιστορία στο WRC. Ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021 και κρέμασε το κράνος και τα γάντια του μετά το τελευταίο ράλι της χρονιάς, το FORUM8 ACI Rally Monza στις 21 Νοεμβρίου 2021.

Μπορεί ο Julien Ingrassia να έχει αποσυρθεί πέντε ωστόσο δείχνει σαν να μην έφυγε ποτέ. Ο Ogier δεν ανησυχεί παρα το γεγονός ότι το ράλλυ στη Φινλανδία είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Ο ίδιος δήλωσε:

« Οι σκέψεις όλων αυτή τη στιγμή είναι στον Vincent και την οικογένειά του. Περνούν μια δύσκολη περίοδο και είμαι σίγουρος ότι η απόφαση να μην είναι εδώ αυτή την εβδομάδα δεν ήταν εύκολη. Φυσικά είμαι χαρούμενος που ο Julien δέχθηκε το αίτημά μου να επιστρέψει για έναν one-off αγώνα μαζί μου στην Φινλανδία. Δεν είναι ο ευκολότερος αγώνας στο πρωτάθλημα, αλλά είναι από τους πιο συναρπαστικούς. Έχω εμπιστοσύνη. Είναι ικανότατος. Συνεχίζει και διαβάζει τις σημειώσεις στις ειδικές όπως παλιά. Οπότε είναι στο χέρι μου να προσπαθήσω και να πετύχω ένα μεγάλο αποτέλεσμα».

Από το τέλος της σεζόν του 2021 μέχρι σήμερα, ο Ingrassia δεν έχει αγωνιστεί σε ράλι από τη θέση του συνοδηγού. Ωστόσο δοκίμασε τις δυνάμεις του από αυτή του οδηγού. Μάλιστα αρκετές φορές έκανε τον σχολιαστή στο Rally TV..

Τα πληρώματα από σήμερα το απόγευμα ξεκινούν τη μάχη. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι θα καλύψουν 1278.06 χλμ. Από αυτά τα 962.02 είναι απλές διαδρομές και τα 316.04 είναι τα καθαρά αγωνιστικά χιλιόμετρα που θα γίνουν σε 20 ειδικές διαδρομές.

Ποιοι έχουν κερδίσει στη Φινλανδία

Η φετινή, επετειακή 75η διοργάνωση περιλαμβάνει ανανεωμένη και πιο συμπαγή διαδρομή, χωρίς όμως να χάνει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Οι διάσημες ειδικές, όπως οι Ouninpohja και Ruuhimäki, αναμένεται να αποτελέσουν και φέτος το επίκεντρο της δράσης, δοκιμάζοντας στα όρια οδηγούς και αυτοκίνητα.

Η βαθμολογία των οδηγών

Το ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά και στη μάχη των κορυφαίων κατασκευαστών. Toyota, Hyundai και M-Sport Ford γνωρίζουν ότι κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στη συνέχεια του πρωταθλήματος, με τη Φινλανδία να αποτελεί έναν από τους αγώνες όπου η ταχύτητα παίζει μεγαλύτερο ρόλο από οπουδήποτε αλλού στο καλεντάρι.

Το Ράλλυ στη Φινλανδία έχει αλλάξει αρκετές φορές το όνομα του αγώνα. Η πιο γνωστή ονομασία ήταν το ράλλυ των 1000 λιμνών.