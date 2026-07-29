Του Περικλή Χαλάτση

Αύριο το πρωί ξεκινάει τυπικά με το shakedown o 10ος αγώνας της χρονιάς της χρονιάς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του WRC. Στο χωμάτινο αγώνα με τα ατέλειωτα άλματα, που δοκιμάζονται πληρώματα και αυτοκίνητα, δεν αποκλείεται να γίνει η έκπληξη η ακόμη και να κριθεί ο φετινός τίτλος.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι διάσημες ειδικές στο ράλλυ στη Φινλανδία είναι η Ε.Δ Ouninpohja και η Ε.Δ Ruuhimäki. Αυτές οι δύο ειδικές διαδρομές είναι δύσκολες και συγκεντρώνουν και τους περισσότερους θεατές.

Αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου ξεκινάει η 75η έκδοση του Rally Finland με την υπερειδική στο Harju μήκους 2.58 χιλιομέτρων

09:01: Shakedown, Ruuhimäki (4.12 km)

19:05: SSS1 Harju 1 (2.58 km)

Ο αγώνας όμως με τις δύσκολες ειδικές ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου με συνολικά 127.72 αγωνιστικά χιλιόμετρα

08:44: SS2 Laukaa 1 (18.16 km)

09:45: SS3 Saarikas 1 (15.82 km)

10:50: SS4 Sydänmaa 1 (19.04 km)

11:58: SS5 Hoho 1 (9.55 km)

14:48: SS6 Laukaa 2 (18.16 km)

15:49: SS7 Saarikas 2 (15.82 km)

16:54: SS8 Sydänmaa 2 (19.04 km)

18:05: SS9 Hoho 2 (9.55 km)

19:05: SSS10 Harju 2 (2.58 km)

Το Σάββατο 1 Αυγούστου θα γίνουν και πάλι 125.70 αγωνιστικά χιλιόμετρα

08:01: SS11 Parkkola 1 (16.76 km)

09:42: SS12 Päijälä 1 (10.55 km)

10:36: SS13 Västilä 1 (19.10 km)

12:05: SS14 Leustu 1 (16.44 km)

15:01: SS15 Parkkola 2 (16.76 km)

16:42: SS16 Päijälä 2 (10.55 km)

17:36: SS17 Västilä 2 (19.10 km)

19:05: SS18 Leustu 2 (16.44 km)

Όσοι έχουν κάνει τα λιγότερα λάθη και βρίσκονται επικεφαλής του αγώνα θα πρέπει λογικά την Κυριακή να κάνουν αγώνα τακτικής. Η Κυριακή θα έχει μόνο δύο ειδικές ( στην ουσία είναι μία που επαναλαμβάνεται) συνολικού μήκους 60.04 χλμ

10:35: SS19 Himos-Jämsä 1 (30.02 km)

13:15 Wolf Power Stage – SS20 Himos-Jämsä 2 (30.02 km)

( Φινλανδία και Ελλάδα έχουμε την ίδια ώρα)

Τα πληρώματα από αύριο μέχρι και την Κυριακή θα καλύψουν 1278.06 χλμ. Από αυτά τα 962.02 είναι απλές διαδρομές και τα 316.04 είναι τα καθαρά αγωνιστικά χιλιόμετρα που θα γίνουν σε 20 ειδικές διαδρομές

Ο αγώνας στην Φινλανδία είναι πρόκληση. Προσφέρει θεαματικά άλματα με υψηλές ταχύτητες. Οι γρήγορες χωμάτινες ειδικές διαδρομές γύρω από το Jyväskylä, οι αμέτρητες ανηφόρες – κατηφόρες «εκτοξεύουν» τα αγωνιστικά στον αέρα και προσφέρουν άφθονο θέαμα αλλά εγκυμονούν και αρκετούς κινδύνους. Ένα λάθος αρκεί για να καταστραφούν όλα.

Μέχρι και τον 9ο αγώνα του WRC η βαθμολογία των έξι πρώτων οδηγών έχει ως εξής

1 Elfyn Evans 177

2 Takamoto Katsuta 152

3 Sami Pajari 144

4 Sébastien Ogier 139

5 Oliver Solberg 130

6 Thierry Neuville 118

Η βαθμολογία στους κατασκευαστές

Toyota 464

Hyundai 308

Toyota WRT 157

Ford M Sport 116

Τι θα δούμε διαφορετικό στον αγώνα της Φινλανδίας.

Πρώτον: O Sebastien Ogier λόγω προβλήματος που έχει ο συνοδηγός του Vincent Landais θα τρέξει με τον Julien Ingrassia. Ο Ingrassia ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο μόνιμος συνοδηγός του Γάλλου πρωταθλητή αλλά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Θα επιστρέψει όμως αποκλειστικά για την Φινλανδία για να βοηθήσει το φίλο του. Για να δούμε θα θυμάται κάτι από τα παλιά;

Δεύτερον: O δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Kalle Rovanperä θα οδηγήσει στην υπερειδική του Harju την κλασική Toyota Corolla AE86 του του συνοδηγού του Jonne Halttunen. Θα είναι ένα είδος επίδειξης. Τι να σημαίνει αυτό; Μάλλον «μυρίζει» επιστροφή στο WRC.

Τρίτον: Ο μικρός γιός του Mikko Hirvonen, πρώην οδηγού αγώνων των Citroen,Subaru και Ford, θα πάρει το βάφτισμα του πυρός σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Roope Hirvonen, από το 2022 έτρεχε σε τοπικούς αγώνες. Αύριο με συνοδηγό τον 30χρονο Aleksi Marttila, θα πάρει εκκίνηση σε έναν μεγάλο αγώνα με Ford Fiesta Rally4. Περιμένουμε να δούμε τις επιδόσεις του.

Οι συμμετοχές στον αγώνα: https://www.wrc.com/en/events/wrc-secto-rally-finland-2026/entry-list-wrc-secto-rally-finland-2026