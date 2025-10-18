Του Περικλή Χαλάτση

Σήμερα, στο τρίτο σκέλος του αγώνα, στο Ράλλυ της Κεντρικής Ευρώπης, η μάχη γίνεται ξεκάθαρα ανάμεσα σε τρία πληρώματα της Toyota. Τρία GR Yaris Rally 1 βρίσκονται στις τρείς πρώτες θέσεις. Οι Γάλλοι Sebastien Ogier- Vincent Landais έχουν κάνει χρόνο μετά από 8 Ε.Δ, 1.03.29.8 ενώ οι Φινλανδοί Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen ακολουθούν με χρόνο 1.03.30.4. Η διαφορά τους είναι μόλις 00.6 του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση ακολουθούν οι Βρετανοί Elfyn Evans- Scott Martin με χρόνο 1.03.59.3. Για να μη βγάζετε τα κομπιουτεράκια και κάνετε προσθέσεις και αφαιρέσεις οι Βρετανοί έχουν διαφορά +28.9’’ από τους Φινλανδούς και +29.5’’ από τους Γάλλους.

Βέβαια οι διαφορές αυτές σίγουρα θα ήταν μικρότερες αν οι αγωνοδίκες δεν είχαν τιμωρήσει τους Βρετανούς γιατί στην 1η Ειδική Διαδρομή του αγώνα, ακούμπησαν και «μετακίνησαν» ένα από τα τεχνικά εμπόδια που οριοθετούν τα chicane κατά τις ειδικές διαδρομές.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin που προσπαθούν να κερδίσουν φέτος το πρώτο τους παγκόσμιο πρωτάθλημα χρεώθηκαν από τους αγωνοδίκες ποινή πέντε δευτερολέπτων. Και από την 6η θέση της γενικής βρέθηκαν στην 8η θέση.

Το βρετανικό πλήρωμα της Toyota χθες κάλυψε ένα μέρος της διαφοράς και σήμερα θα προσπαθήσει να κερδίσει και άλλο χαμένο έδαφος. Η διαφορά των δύο βαθμών στην βαθμολογία είναι μικρή και μπορεί να καλυφθεί εύκολα.

Την Πέμπτη έγιναν δύο ειδικές διαδρομές που κέρδισαν οι Sebastien Ogier- Vincent Landais. Την επόμενη ημέρα (χθες) έγιναν 6 Ε.Δ. Την SS3 κέρδισαν οι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe, την SS4 οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen, την SS5 οι Ogier-Landais, την SS6 και SS7 οι Rovanpera – Halttunen και την SS8, τελευταία της χθεσινής ημέρας οι Evans- Martin.

Ο Neuville είχε μια άτυχη στιγμή που τον έριξε πίσω στους χρόνους

Σήμερα θα γίνουν έξι ειδικές διαδρομές. Οι SS9 και SS14 (είναι ίδιες με 14.3 χλμ), οι SS10 και SS12 (είναι ίδιες με 21.95 χλμ) και οι SS11 και SS13 (είναι ίδιες με 15.57 χλμ). Θα γίνουν συνολικά 103.64 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Οι προβολείς έχουν πέσει στα τρία πληρώματα της Toyota. Και αυτό γιατί:

*Ο Ogier, 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θέλει έναν 9ο τίτλο. Είναι ο πιο έμπειρος και έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να τον κερδίσει.

*Ο Rovanpera με δύο παγκόσμια πρωταθλήματα θέλει αυτόν και άλλους δύο αγώνες για να αποχωρήσει από το WRC και δεν θα έλεγε όχι σε έναν τρίτο τίτλο και

*Ο Evans ψάχνει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο και έχει όλα τα φόντα να τον διεκδικήσει.

Στο WRC2 οι Solberg-Edmondson με Toyota Yaris Rally2 που έχουν ήδη εξασφαλίσει τον παγκόσμιο τίτλο στη 2η κατηγορία, οδηγούν περισσότερο για διασκέδαση παρά για τη νίκη. Πίσω τους ακολουθούν οι πολύ καλοί Ισπανοί Cachon-Rozanda με ένα άλλο Yaris.

Το κέντρο του αγώνα του 12ου γύρου του WRC βρίσκεται στην Γερμανική πόλη Πάσσαου, στη Βαυαρία, στα σύνορα με την Αυστρία.