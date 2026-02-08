Του Περικλή Χαλάτση

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν εβδομάδα δοκιμών. Τα 59 πληρώματα έκαναν δοκιμές, έγραψαν τις παγίδες στις ειδικές διαδρομές και από αύριο θα κάνουν μερικά ακόμη περάσματα για να κάνουν τις διορθώσεις στις σημειώσεις τους.

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι σχετικά μικρός δεδομένου ότι στον αγώνα στην Σκανδιναβία τρέχουν αρκετά τοπικά πληρώματα.

Από τους «μεγάλους» οδηγούς της πρώτης κατηγορίας δεν θα τρέξει ο Ogier. Το 5ο Yaris Rally1 θα το οδηγήσουν οι Ιταλοί Bertelli-Scatolin.

Απόντων των Γάλλων Sébastien Ogier- Vincent Landais, το δίδυμο των νικητών στον πρώτο αγώνα της χρονιάς Oliver Solberg- Elliott Edmondson, αυξάνουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν στη Σουηδία και να αυξήσουν τους βαθμούς τους.

Θα δούμε ακόμη πως θα τα πάει το δίδυμο Sami Pajari -Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) που είχαν έξοδο στο Monte Carlo και εγκατέλειψαν.

Μετά τον αγώνα στο Monte Carlo οι πέντε πρώτοι οδηγοί στη βαθμολογία είναι:

Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και θα τελείωσε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Την Πέμπτη (12/2) το πρωί στις 10.01 (τοπική ώρα) θα γίνει στην περιοχή Umea City, το Shakedown μήκους 3.44 χλμ.

Στις 19.05 την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει με προβολείς, το πρώτο αγωνιστικό για την 1η ειδική του αγώνα, μήκους 10.23 χλμ.

Την Παρασκευή (13/2) θα γίνουν 7 Ε.Δ. Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 479.97. Από αυτά τα 355.09 είναι απλές διαδρομές και τα 124.88 θα γίνουν στις επτά ειδικές διαδρομές.

Το Σάββατο (14/2) οι αγωνιζόμενοι θα καλύψουν 345.96 χλμ. Από αυτά τα 241.54 είναι σε απλές διαδρομές και τα καθαρά αγωνιστικά που θα γίνουν και πάλι σε 7 Ε.Δ είναι 104.42 χλμ

Την Κυριακή (15/2) το πρόγραμμα περιέχει μόνο τρείς ειδικές διαδρομές που θα γίνουν σε 61.13 χλμ. Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 224.98 και από αυτά τα 163.85 είναι απλές διαδρομές.

Συνολικά στο Rally Sweden θα γίνουν 18 Ε.Δ. Τα συνολικά χιλιόμετρα που θα καλύψουν οι αγωνιζόμενοι είναι 1069.44. Από αυτά τα 768.78 είναι απλές διαδρομές και τα 300.66 χλμ θα είναι τα καθαρά αγωνιστικά όπου οι αγωνιζόμενοι εκτός από το χιόνι θα έχουν αντίπαλο και τα χρονόμετρα.

Δεδομένου ότι ο αγώνας διεξάγεται σε χιόνι και πάγο στα ελαστικά τοποθετούνται μεταλλικά καρφιά που εφαρμόζουν στην επιφάνεια και έχουν καλύτερη πρόσφυση.

O νικητής του αγώνα στο Monte Carlo δεν σταμάτησε να κάνει δοκιμές στην πατρίδα του

Από τον αγώνα στη Σουηδία λείπουν και οι πρωταγωνιστές του Monte Carlo, Rossel-Dunand με Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. Δυστυχώς στο πρωτάθλημα του WRC2 θα γίνουν μόνο οι 7 από τους 14 αγώνες οπότε κάθε ομάδα κάνει τη δική της επιλογή σε ποιους αγώνες θα συμμετέχει. Στις συμμετοχές δεν υπάρχουν οι Lancia Ypsilon HF Intrgrale Rally2.

WRC 2026 – Βαθμολογία οδηγών μετά τον 1ο γύρο:

1 Oliver Solberg 30 βαθμοί

2 Elfyn Evans 26

3 Sebastien Ogier 18

4 Adrien Fourmaux 17

5 Thierry Neuville 10

6 Leo Rossel 8

WRC 2026 – Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά τον 1ο γύρο:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 59 points

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 35

Έχουμε μεγάλη για να δούμε πως θα πάνε τα Hyundai και περιμένουμε να δούμε και τις επιδόσεις των Armstrong-Byrne που εγκατέλειψαν στο τελευταίο σκέλος, όταν η έντονη υποστροφή σε «παγωμένη» ειδική διαδρομή τους έθεσε θεατές.

Οι Gregoire Munster-Louis Louka, που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στο τιμόνι του Puma Rally1 έκαναν αρκετές δοκιμές και ελπίζουν σε μια διάκριση.

Τέλος στη Σουηδία θα έχουμε έξι 6 πληρώματα με τα Ford Fiesta Rally3 που επιμελείται η M-Sport Πολωνίας και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Junior WRC.

sweden 2026 Entry List