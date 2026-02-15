Του Περικλή Χαλάτση

Οι Ουαλοί Elfyn Evans- Scott Martin με το Toyota GR Yaris Rally, ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του δεύτερου αγώνα της χρονιάς. Ενός αγώνα που περιείχε ατέλειωτα δύσκολα κομμάτια με αρκετό χιόνι και πάγο.

Οι Ουαλοί είχαν αυτή τη φορά την τύχη με το μέρος τους. Οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί τους ήταν οι ομοσταυλοί τους Oliver Solberg- Elliott Edmondson, ο οποίοι ενώ κέρδισαν την 1η Ε.Δ το βράδυ της Πέμπτης, την επόμενη ημέρα είχαν μια έξοδο, ένα κλαταρισμένο λάστιχο και αρκετή ζημιά στο μπροστινό αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου. Έμειναν όμως στον αγώνα και από την 8η θέση που βρέθηκαν μετά την έξοδο κατάφεραν να τερματίσουν τέταρτοι γενικής.

Αυτό ήταν το ωραιότερο δώρο που έκανε ο νεαρός Oliver Solberg (*) στον φίλο του Εvans. Του έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσει τον αγώνα στη Σουηδία χωρίς να πάρει ρίσκα αλλά και να «εισπράξει» τους πολύτιμους βαθμούς για το φετινό παγκόσμιο τίτλο.

Στη δευτερη θέση της γενικής τερμάτισε ο Katsuta

Ικανοποιημένος απο την τρίτη θέση ήταν ο νεαρός Sami Pajari

Τα συνολικά χιλιόμετρα που κάλυψαν οι αγωνιζόμενοι ήταν 1069.44. Από αυτά τα 768.78 ήταν απλές διαδρομές και τα 300.66 χλμ ήταν αγωνιστικά που έγιναν σε 18 Ε.Δ.

Σήμερα έγιναν τρείς ειδικές μήκους 61.13 χλμ. Οι δύο ειδικές ήταν ίδιες. Δηλαδή έγιναν δύο φορές. Η τρίτη ειδική που ήταν μήκους 10.23 χλμ. ήταν η power stage που δίνει επιπλέον βαθμούς στους 5 ταχύτερους. Στην ουσία ήταν η ίδια ειδική που έγινε την πρώτη ημέρα του αγώνα.

Ο Evans ήταν κατά 78 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός στην Power Stage από τον Neuville.

Στην Power Stage ο Neuville πήρε πέντε βαθμούς, ο Evans 4 βαθμούς, ο Katsuta, 3 βαθμούς ο Solberg 2 και Lappi 1 βαθμό.

O E.Lappi έκανε εναν καλό αγώνα αλλά σίγουρα θα μπορούσε να πήγαινε ακόμη καλύτερα

Οι Teemu Suninen- Janni Hussi παρά τις φιλότιμες προσπάθειες δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους χρόνους που ήθελαν. Πολλά κλαταρισμένα λάστιχα και αρκετός χρόνος χαμένος στις ειδικές διαδρομές. Απογοητευμένοι από τις επιδόσεις τους στην Σουηδία ήταν οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (HYUNDAI i20 N Rally1)

Οι Roope Korhonen- Anssi Viinikka κέρδισαν το WRC2 και το πανηγύρισαν.

Oι Calle Carlberg- Jorgen Eriksen ( Ford Fiesta Rally3) κέρδισαν την κατηγορία JWRC. Ο Calle Carlberg έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση το Σάββατο στο Ράλι Σουηδίας, κερδίζοντας έξι από τις επτά ειδικές διαδρομές. Ήταν και η πρώτη του νίκη στο FIA Junior WRC στο χιόνι εντός έδρας.

Οι χρόνοι της πρώτης δεκάδας

Οι βαθμοί απο το ράλλυ στη Σουηδία

Η βαθμολογία μετά απο το ράλλυ στη Σουηδία

Κατά γενική ομολογία των οδηγών η κατασκευάστρια εταιρία ελαστικών που υποστηρίζει το WRC έχει πολλή δουλειά ακόμη μέχρι να μπορεί να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις.