Του Περικλή Χαλάτση

Μετά από τρεις ημέρες αγώνα με θερμοκρασίες από -25 έως -25 βαθμούς Κελσίου…

Μετά από 15 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 239.53 αγωνιστικών χιλιομέτρων…

Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Απομένουν 224.98 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 163.85 θα γίνουν σε απλές διαδρομές και τα 61.13 σε ειδικές διαδρομές. Σήμερα θα γίνουν τρείς ειδικές. Οι δύο είναι επαναλαμβανόμενες ενώ η τρίτη που είναι μήκους 10.23 χλμ. είναι η power stage που δίνει επιπλέον βαθμούς στους 5 ταχύτερους. Εκεί θα τα δώσει όλα ο Solberg που δεν φαίνεται να μπορεί να ανέβει στο βάθρο. Θα επιχειρήσει όμως να κερδίσει την Power Stage και να προσθέσει βαθμούς.

Τα τέσσερα πρώτα πληρώματα είναι όλα της Toyota. Ο τημ μάνατζερ είπε ξεκάθαρα ότι όλοι κάνετε τον αγώνα που ξέρετε αλλά όλοι πρέπει να μετρήσετε και τις διαφορές στους χρόνους που έχετε.

Να σας το κάνω πιο απλό αυτό. Τους είπε οδηγήστε όπως θέλετε αρκεί να μην έχετε έξοδο γιατί τότε θα κάνετε κακό στη βαθμολογία της ομάδας.

Προηγούνται οι Elfyn Evans- Scott Martin.

Στη 2η θέση της γενικής κατάταξης ακολουθούν οι Takamoto Katsuta- Aaron Johnston με διαφορά +13.3 δευτερόλεπτα.

Στην 3η θέση βρίσκονται με διαφορά +25.4 δευτερόλεπτα οι Sami Pajari- Marko Salminen. Οι νικητές του Rally Monte Carlo, Oliver Solberg- Elliott Edmondson ακολουθούν στην 4η θέση. Η διαφορά τους από τους πρωτοπόρους είναι +58.4 δευτερόλεπτα. Σχεδόν ένα λεπτό πίσω από τους Evans και Martin. Είναι μια διαφορά που δεν καλύπτεται με τίποτα εκτός αν υπάρχει ένα κλαταρισμένο λάστιχο η μια έξοδος.

Όμως είναι όλοι τους επαγγελματίες και θα κινηθούν ναι μεν αγωνιστικά αλλά χωρίς να πιέσουν τα αυτοκίνητά τους. Δεν χρειάζονται λάθη την τελευταία στιγμή.

Σήμερα η πρώτη ειδική διαδρομή ξεκινά στις 08.33 ( 09.33 ώρα Ελλάδος). Ξεκινούν αρκετά νωρίς αλλά θα τερματίσουν και νωρίς.

Στο WRC2 η κατάταξη δεν έχει αλλάξει. Και εδώ κυριαρχούν τα Toyota. Προηγούνται οι Φινλανδοί Roope Korhonen- Anssi Viinikka και Teemu Suninen- Janni Hussi.

Στα Rally 3 προηγούνται οι Matteo Fοντανα-Alessandro Arnaboldi ( Ford Fiesta Rally3)

Στην κατηγορία JWRC προηγούνται οι Calle Carlberg- Jorgen Eriksen ( Ford Fiesta Rally3)

Τι έγινε το Σάββατο

Στο τρίτο σκέλος χθες οι Takamoto Katsuta- Aaron Johnston ήταν μπροστά στη γενική κατάταξη αλλά η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ. Οι Elfyn Evans- Scott Martin, έκαναν έναν εξαιρετικό αγώνα και φυσικά ήταν και τυχεροί αφού δεν είχαν κλαταρισμένα ελαστικά.

Είχε προηγηθεί και την Παρασκευή η έξοδος των Oliver Solberg- Elliott Edmondson, όποτε η υπόθεση ήταν πιο εύκολη για τον Evans.

Οι Esapekka Lappi – Enni Malkonen με το HYUNDAI i20 N Rally1 ακολουθούν τα τέσσερα Toyota. Ενώ προσπαθούν για κάτε καλύτερο οι Adrien Fourmaux- Alexandre Coria και Τhierry Neuville- Martijn Wydaeghe.

Τα δέκα πρώτα πληρώματα μετά το τέλος του 3ου σκέλους