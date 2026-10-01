Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, οι χωμάτινες ειδικές διαδρομές γύρω από το Αλγκέρο δεν θα κρίνουν απλώς τον νικητή του ιταλικού αγώνα, αλλά θα αναδείξουν τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή για το 2026. Σε αυτόν τον αγώνα οι Elfyn Evans- Scott Martin που προηγούνται στη βαθμολογία δεν θα επιχειρήσουν να ανέβουν στο πρώτο βάθρο. Το κύριο μέλημα τους είναι να τερματίσουν χωρίς απρόοπτα.

Η αυλαία του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) πέφτει πρόωρα αλλά εκκωφαντικά. Όλα τα πληρώματα έκαναν τους υπολογισμούς τους για δύο αγώνες που σημαίνει για 70 βαθμούς στο σύνολο. ‘Όμως όλα άλλαξαν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ακύρωση του Ράλι της Σαουδικής Αραβίας για το 2026 οφείλεται σε λόγους ασφαλείας που σχετίζονται με τον πόλεμο του Ιράν και την ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η FIA αναγκάστηκε να προχωρήσει στην ακύρωση του αγώνα μετά από ένα ντόμινο εξελίξεων. Δύο από τις τρεις εργοστασιακές ομάδες του WRC, η Toyota και η Hyundai, ενημέρωσαν τη FIA ότι δεν επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα ενεργοποίησαν εσωτερικές εταιρικές πολιτικές που απαγορεύουν τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή για το προσωπικό τους. Οι ανησυχίες κορυφώθηκαν όταν πύραυλοι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco στο Γιανμπού (Yanbu), περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά από την Τζέντα, όπου θα ήταν η βάση του ράλι.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών άλλαξε την ταξιδιωτική του οδηγία, προειδοποιώντας πλέον επίσημα τους πολίτες (κάτι που επηρέαζε άμεσα και την M-Sport Ford) να αποφύγουν τα ταξίδια σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας.

Χωρίς τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των ομάδων και με τον κίνδυνο ασφαλείας να είναι πλέον σαφής, η FIA αφαίρεσε οριστικά τον αγώνα χωρίς να τον αντικαταστήσει.

Έτσι ο 13ος αγώνας θα είναι και ο τελευταίος γύρος του φετινού πρωταθλήματος. Από σήμερα, Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου ξεκινούν στο Monte Baranta οι αγωνιστικές δραστηριότητες με το shakedown μήκους 3,27 χιλιομέτρων που είναι το τελευταίο της χρονιάς αλλά και τελευταίο shakedown της εποχής των αυτοκινήτων Rally1 (ως προς τους τεχνικούς κανονισμούς). Στις 14:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, είναι προγραμματισμένη να γίνει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα ακολουθήσει η τελετή εκκίνησης στο Alghero και μετά η υπερειδική στην Ittiri Arena.

Το φετινό πρωτάθλημα έχει εξελιχθεί σε μια απόλυτη κυριαρχία της Toyota Gazoo Racing, η οποία βλέπει τρεις δικούς της οδηγούς να διεκδικούν τον τίτλο. Στο νησί της Μεσογείου θα κριθεί ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. ‘Όλα κρέμονται από μία κλωστή. Τρία πληρώματα της Toyota Gazoo Racing θέλουν νίκη. Θέλουν τον παγκόσμιο τίτλο.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin προηγούνται με 230 βαθμούς. Ακολουθούν οι Sami Pajari- Marko Salminen με 213 βαθμούς. Η διαφορά ανάμεσα τους είναι 17 βαθμοί. Εύκολα μπορεί να γίνει η στραβή και οι επικεφαλής της βαθμολογίας να βρεθούν εκτός παιχνιδιού. Στην 3η θέση ακολουθούν οι Oliver Solberg- Elliott Edmondson με 209 βαθμούς. Η διαφορά τους είναι 21 βαθμοί. Άρα και αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν παγκόσμιο τίτλο. Οι Sébastien Ogier- Vincent Landais που έχουν 171 βαθμούς θα μπορούσαν να είχαν ελπίδες εφόσον απένεμαν δύο αγώνες δηλαδή με δύο πρώτες θέσεις θα συγκέντρωναν 70 βαθμούς. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι το γαλλικό πλήρωμα δεν μπορεί να διεκδικήσει τίτλο.

Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό. Ο Ogier τιμωρήθηκε από τους διοργανωτές με πρόστιμο 275 ευρώ γιατί έτρεχε κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων με περισσότερα χιλιόμετρα από αυτά που ορίζει ο ΚΟΚ.Ο Ogier το περασμένο καλοκαίρι στο Ράλι Εσθονίας το περασμένο καλοκαίρι πήγαινε με 61,1 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ήταν 30. Τώρα στη Σαρδηνία τα ραντάρ τον φωτογράφισαν για 2η φορά φέτος και οι διοργανωτές επέβαλαν στον εννιά φορές πρωταθλητή στο WRC πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα 1600 ευρώ.

Πως βαθμολογούνται τα πληρώματα

Για τον αγώνα οι πρώτοι παίρνουν 25 βαθμοί ,οι δεύτεροι 17 βαθμούς και οι τρίτοι 15 βαθμούς.

Στον ίδιο αγώνα μπορούν να διεκδικήσουν:

Από το Super Sunday έως πέντε βαθμούς. Οι πέντε ταχυτέροι παίρνουν 5, 4, 3, 2, 1.

Έχουμε όμως βαθμούς και από την Wolf Power Stage. Και πάλι ο πιο γρήγορος παίρνει πέντε βαθμούς και ακολουθούν από 4, 3, 2, 1 βαθμούς για τους πέντε πρώτους.

Αν ένα πλήρωμα κερδίσει τον αγώνα, το Super Sunday και την Wolf Power Stage στο σύνολο συγκεντρώνει 35 βαθμούς. Και στις δύο περιπτώσεις που οι επικεφαλής στη βαθμολογία βγουν εκτός μάχης τότε τα άλλα δύο πληρώματα που ακολουθούν μπορούν να κερδίσουν τον φετινό παγκόσμιο τίτλο.

Αν οι Elfyn Evans- Scott Martin τερματίσουν στον αγώνα στην 3η θέση τότε θα έχουν το ελάχιστο 245 βαθμούς. Υποθετικά πάντα αν οι Sami Pajari- Marko Salminen κερδίσουν τον αγώνα, το Super Sunday και την Wolf Power Stage τότε θα φτάσουν τους 248 βαθμούς και για τρείς βαθμούς θα κατακτήσουν τον παγκόσμιο τίτλο. Άρα χρειάζονται τη 2η θέση στον αγώνα για να εξασφαλίσουν μαθηματικά τον τίτλο.

Ο μαγικός αριθμός για τον Βρετανό είναι το 19. Αν καταφέρει να συγκεντρώσει 19 βαθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα (από τη γενική κατάταξη, το Super Sunday και την Wolf Power Stage), εξασφαλίζει τον τίτλο ό,τι και αν κάνουν οι αντίπαλοί του. Για να το πετύχει αυτό, δεν χρειάζεται καν να κερδίσει το Ράλι. Μπορεί να εξασφαλίσει τους απαραίτητους βαθμούς μέσω πολλαπλών ασφαλών σεναρίων, όπως:

Κατάκτηση της 2ης θέσης στη γενική κατάταξη σε συνδυασμό με τουλάχιστον 2 βαθμούς από το Super Sunday.

Κατάκτηση της 3ης θέσης στη γενική σε συνδυασμό με τουλάχιστον 4 βαθμούς μπόνους.

Κατάκτηση της 4ης θέσης στη γενική σε συνδυασμό με τουλάχιστον 7 βαθμούς μπόνους.

Το Ράλλυ στη Σαρδηνία περιλαμβάνει 17 Ε.Δ. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν συνολικά 1.628.26 χλμ. Από αυτά τα 1321.24 είναι απλές διαδρομές και τα 307.02 είναι ειδικές διαδρομές.

Σήμερα θα γίνει το shakedown και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υπερειδική μήκους 2.08 χλμ.

Αύριο Παρασκευή ξεκινάει ο δύσκολος αγώνας.

Λίγο υπομονή. Ο αγώνας αυτός θα είναι καθοριστικός. Όμως στη Σαρδηνία, το φινάλε της φετινής σεζόν έχει ιστορική σημασία, καθώς σηματοδοτεί την τελευταία αγωνιστική παράσταση της τρέχουσας γενιάς των αυτοκινήτων Rally1. Με αυτόν τον αγώνα κλείνει οριστικά ένα πενταετές κεφάλαιο για το άθλημα, δίνοντας τη σκυτάλη στους νέους τεχνικούς κανονισμούς που θα εφαρμοστούν από το 2027.