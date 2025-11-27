Του Π. Χαλάτση

Δυο παγκόσμιοι πρωταθλητές, ο Ott Tanak και ο Kalle Rovanpera τρέχουν τον τελευταίο τους αγώνα στο WRC. Ο Εσθονός αποχωρεί από τους αγώνες και ο δεύτερος θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του με μονοθέσια σε αγώνες στην Ιαπωνία.

Οι Φινλανδοί Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) στο shakedown των 4.56 χλμ. ήταν πιο γρήγοροι με χρόνο 3:01. Όμως οι χρόνοι στο shakedown δεν μετράνε.

Στην πρώτη ειδική διαδρομή της χθεσινής ημέρας, στην SSS1 Jameel Motorsport Super Special 1 (5.22 km) οι Εσθονοί Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) έκαναν καλύτερο χρόνο και ξεκίνησαν με το δεξί το δύσκολο αγώνα στα άγνωστα χώματα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο οδηγός της Hyundai Motorsport σταμάτησε τα χρονόμετρα σε 3 λεπτά και 53,3 δευτερόλεπτα στην ασφάλτινη ειδική διαδρομή. Ήταν πιο γρήγοροι κατά 1,2 δευτερόλεπτα από τους Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1). Τρίτο καλύτερο χρόνο έκαναν οι Martins Sesks-Renars Francis (Ford Puma Rally 1).

Οι χρόνοι στα δέκα πρώτα πληρώματα

Σήμερα όμως ξεκινούν τα δύσκολα. Θα γίνουν 6 Ειδικές Διαδρομές (τρείς επαναλαμβανόμενες) συνολικού μήκους 100 χλμ.

Πέμπτη 27- Ειδικές διαδρομές ( Στην Ελλάδα η ώρα είναι μια ώρα πίσω)

08:08: SS2 Al Faisaliyah 1 (19.36 km)

09:06: SS3 Moon Stage 1 (20.12 km)

10:04: SS4 Kuhlais 1 (11.33 km)

14:22: SS5 Al Faisaliyah 2 (19.36 km)

15:20: SS6 Moon Stage 2 (20.12 km)

16:19: SS7 Kuhlais 2 (11.33 km)

20:23: SSS8 Jameel Motorsport Super Special 1 (5.22 km)

Λογικά οι Ott Tanak- Martin Jarveoja θέλουν τη νίκη για να αποχωρήσουν με το κεφάλι ψηλά από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το ίδιο θέλουν και οι Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen. Όμως και τα δύο πληρώματα δεν διεκδικούν κάποιον τίτλο. Αυτοί που θέλουν νίκη για να κερδίσουν το πρώτο τους παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) που έχουν 272 βαθμούς.

Νίκη θέλουν και οι Sebastien Ogier- Vincent Landais που βρίσκονται μόλις τρείς βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους. Ο Γάλλος έχει ήδη οκτώ και «ψάχνει» έναν 9ο παγκόσμιο τίτλο. Όλοι θέλουν τη νίκη για έναν λόγο. Όμως ακόμη είναι νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Ο αγώνας έχει ακόμη δρόμο και κρύβει αρκετές εκπλήξεις.