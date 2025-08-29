Του Περικλή Χαλάτση

Η Ελλάδα με την Παραγουάη έχει 6 ώρες διαφορά. Επομένως αυτήν την ώρα, (10.30 στην Ελλάδα), στην Παραγουάη είναι 04.30 τα ξημερώματα. Ακόμη δεν έχει ξημερώσει, αλλά σύντομα το στρατηγείο του αγώνα στην πόλη Encarnaciοn θα γεμίσει κόσμο. Η μάχη των τριών ημερών για το Rally del Paraguay ξεκινάει στις 08.03 με την πρώτη ειδική μήκους 18.70 χλμ.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του αγώνα είναι οι χωμάτινες ειδικές, που άλλοτε γίνονται σε «άδειες» από δένδρα εκτάσεις, και άλλες σε περιοχές με πυκνή βλάστηση. Το σώμα έχει κόκκινο χρώμα και είναι μαλακό. Αυτό σημαίνει ότι μετά τα πρώτα περάσματα δημιουργούνται βαθιές αυλακώσεις και αλλάζει η μορφολογία στην επιφάνεια. Σε αρκετά σημεία οι σημειώσεις των συνοδηγών θα πρέπει να αλλάζουν την ώρα του αγώνα.

Στον αγώνα παίρνουν μέρος 42 πληρώματα.

Σήμερα είναι προγραμματισμένες να γίνουν οι παρακάτω ειδικές διαδρομές:

Χθες έγινε το καθιερωμένο shakedown, όπου πιο γρήγοροι ήταν οι Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally 1). Έκαναν χρόνο 2.24.4 και δεύτεροι ήταν οι Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1) ( 2.25.0). Με χρόνο 2.25.4 ακολούθησαν οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1), Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) με χρόνο 2.25.4, Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) με χρόνο 2.25.5 και τέλος οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) έκαναν 2.25.8.

Όπως λέμε πάντα, οι χρόνοι αυτοί, δεν μετράνε στον αγώνα. Είναι όμως ενδεικτικοί για το τι θα δούμε στη συνέχεια.

Όμως η είδηση δεν είναι στους χρόνους αλλά στις ποινές που επέβαλε η FIA στους Ogier και Katsuta. Οι δύο οδηγοί της Toyota Gazoo Racing κατά τη διάρκεια των δοκιμών, έκαναν όπισθεν σε διαφορετικές ειδικές διαδρομές, 200 μ. ο Γάλλος και 100 ο Ιάπωνας. Για το λόγο αυτό τους επιβλήθηκε από 2.000 ευρώ πρόστιμο.

Οι δύο οδηγοί απολογήθηκαν στους αγωνοδίκες, αλλά φυσικά δεν άλλαξαν γνώμη και κατοχυρώθηκε το πρόστιμο.

Ο Πρόεδρος της Παραγουάη φόρεσε αγωνιστική φόρμα, κράνος και όλα τα σχετικά, κάθισε στο διπλανό μπάκετ του Γάλλου Παγκόσμιου Πρωταθλητή S. Ogier και απόλαυσε μια καταπληκτική αγωνιστική βόλτα.