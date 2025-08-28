Του Περικλή Χαλάτση

Από την αρχή της εβδομάδος τα 42 πληρώματα που θα τρέξουν στο Ueno Rally del Paraguay, έκαναν όσα περισσότερα περάσματα μπορούσαν στις 19 άγνωστες ειδικές του αγώνα, συνολικού μήκους 335.22 χλμ. Έκαναν περάσματα για να γράψουν τις διαδρομές αλλά και τις παγίδες που κρύβουν οι κόκκινοι χωμάτινοι δρόμοι στην Παραγουάη. Όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο πληροφοριών όλα είναι δύσκολα.

Οι ταχύτητες που έγιναν τα γραψίματα δεν ήταν αγωνιστικές.

Ιστορικό από προηγούμενους αγώνες δεν υπάρχει. Θα γίνουν λάθη στον πρώτο αγώνα. Σ΄ αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.

Σήμερα, Πέμπτη, 28 Αυγούστου θα γίνει το shakedown, μήκους 4.92 χλμ. και την Παρασκευή, 29 Αυγούστου θε ξεκινήσει το πρώτο σκέλος του αγώνα, μήκους 140.90 χλμ. Αύριο υπάρχει και μια μεγάλη Ε.Δ μήκους 30 χιλιομέτρων. Το Σάββατο, 30 Αυγούστου, θα γίνουν 113.60 αγωνιστικά χλμ. και την Κυριακή, 31 Αυγούστου, θα γίνουν 80.72 χλμ. Η power stage έχει μήκος 18.50 χλμ.

Στις ημέρες τα συνολικά χιλιόμετρα που θα καλυφθούν είναι 999.63 km, και από αυτά τα 664.41 είναι σε απλές διαδρομές, και τα 335.22, σε 19 ειδικές διαδρομές.

Το μεγάλο άγχος των διοργανωτών είναι τα μέτρα ασφαλείας και οι αποστάσεις που θα έχουν οι θεατές από τα περάσματα των αγωνιστικών. Οι κάτοικοι στην Παραγουάη δεν είναι συνηθισμένοι από αγώνες του ΠΠΡ και θα χρειασθούν αυξημένα μέτρα για την αποφυγή ενός ατυχήματος.

Οι ειδικές διαδρομές που είναι ένα μείγμα από κόκκινο ομαλό χώμα περνάνε μέσα από δάση με πλούσια βλάστηση.

Μετά τα πρώτα περάσματα σχηματίζονται αυλακώσεις και τα γραψίματα που έκαναν στα δοκιμαστικά, δεν ανταποκρίνονται, αφού η επιφάνεια αλλάζει.

Οι ειδικές διαδρομές της Παρασκευής:

Μέχρι την Κυριακή 31 Αυγούστου, όπου θα πέσει η αυλαία του 10ου αγώνα του WRC, έχουμε αρκετό δρόμο. Και όπως έχουμε πει, προβλέψεις δεν γίνονται.

Οι Elfyn Evans- Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally 1) προηγούνται με 176 βαθμούς. Σε απόσταση αναπνοής, με 173 βαθμούς βρίσκονται οι Φινλανδοί Kalle Rovanpera – Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally 1) που μετά τη νίκη τους στη Φινλανδία, φαίνεται ότι βρήκαν το ρυθμό τους.

Στην τρίτη θέση, με 163 βαθμούς ακολουθούν οι Sebastien Ogier- Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally 1) που έχουν βάλει στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Γάλλος Sebastien Ogier που έχει ήδη οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα στο WRC θέλει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση αλλά με εννέα παγκόσμιους τίτλους.

Με ίδια βαθμολογία (163 βαθμούς), βρίσκονται οι Εσθονοί Ott Tanak- Martin Jarveoja Estonia (Hyundai i20 Rally1), ενώ την πρώτη πεντάδα στο βαθμολογικό πίνακα κλείνουν οι Βέλγοι Thierry Neuville- Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1), με 125 βαθμούς. Οι τελευταίοι θα το παλέψουν μέχρι να πέσει η φετινή αυλαία, αλλά οι ελπίδες που έχουν για έναν ακόμη τίτλο, είναι ελάχιστες.

Τα εργοστασιακά πληρώματα

Οι τρεις εργοστασιακές ομάδες του WRC – Toyota, Hyundai και M-Sport Ford – είναι έτοιμες να ριχτούν στη μάχη του ράλι Παραγουάης. Ενός αγώνα με αχαρτογράφητα χώματα.