Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο WRC μπήκε στην τελευταία φάση. Σήμερα θα γίνουν δύο ειδικές διαδρομές. Στην πραγματικότητα είναι μία, μήκους 25.66 χλμ που επαναλαμβάνεται.

Αύριο θα ξεκινήσει η πραγματική μάχη του 12ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το ράλι Κεντρικής Ευρώπης. Το λένε και τριεθνές ράλι γιατί περνάει από τις τρεις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης ( Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία). Απομένουν άλλοι δύο. Ένας ασφάλτινος στην Ιαπωνία ( 6-9 Νοεμβρίου) και ένας χωμάτινος στη Σαουδική Αραβία (26-29 Νοεμβρίου).

Μετά τον αγώνα στη Χιλή ο Γάλλος Sebastien Ogier πέρασε επικεφαλής στη βαθμολογία οδηγών. Έχει ήδη κερδίσει οκτώ παγκόσμια πρωταθλήματα και θέλει έναν ακόμη τίτλο. Όπως άλλωστε είχε πει αν φτάσει τους εννέα τίτλους θα αποχωρήσει από τους αγώνες ράλλυ.

Όμως και ο Elfyn Evans που μέχρι τη Χιλή ήταν επικεφαλής της βαθμολογίας θέλει νίκη και τίτλο. Αν τα καταφέρει θα είναι ο πρώτος του παγκόσμιος τίτλος.

Οι διαφορές που έχουν οι δύο ομόσταυλοι είναι μόλις δύο βαθμοί. Δηλαδή η ανατροπή μπορεί να γίνει πανεύκολα. Ο Sebastien Ogier έχει 224 και ο Elfyn Evans 222. Στην 3η θέση ακολουθεί ο Kalle Rovanpera με 203 βαθμούς και στην 4η θέση ο Ott Tanak με 181 βαθμούς. Ο Rovanpera που έχει ήδη κατακτήσει δύο παγκόσμιους τίτλους, φέτος κλείνει το κεφάλαιο του WRC και ακολουθεί άλλους δρόμους.

Φυσικά μπορεί να διεκδικήσει έναν τρίτο αν κερδίσει και τους τρεις αγώνες που ακολουθούν. Όλα μπορούν να συμβούν.

Ο Ott Tanak μαθηματικά ακόμη και αν κερδίσει τους τρείς αγώνες δεν μπορεί να κατακτήσει τίτλο. Η Hyundai γνωρίζοντας ότι κανένας οδηγός της δεν έχει ελπίδες φέτος για παγκόσμιο πρωτάθλημα «θυσιάζει» τους Εσθονούς και θα επιχειρήσει με ένα i20 που είχαν τρέξει οι Εσθονοί στο Ράλλυ του Μόντε Κάρλο, για τον τίτλο των κατασκευαστών. Φυσικά και είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.

Όταν γίνονται αλλαγές σε μηχανικά μέρη- κινητήρας, κιβώτιο, διαφορικά- ακόμη και με νίκη ενός πληρώματος βαθμούς παίρνουν ο οδηγός και ο συνοδηγός. Όμως λόγω κανονισμών δεν πάνε βαθμοί στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Η Hyundai έδωσε στους Εσθονούς το παλιό i 20 και ελπίζει στις εκπλήξεις.

Να δούμε τώρα λίγα πράγματα για τον αγώνα που ναι μεν ξεκινάει σήμερα αλλά η πραγματική μάχη ξεκινάει αύριο, Παρασκευή. Σήμερα- γίνεται αυτή την ώρα- το Shakedown (μήκους 4.57 χλμ) και μετά θα ακολουθήσουν δύο ειδικές. Στην πραγματικότητα είναι μία μήκους 25.66 χλμ που επαναλαμβάνεται.

Αύριο Παρασκευή, ξεκινάει η μάχη των 18 ειδικών διαδρομών. Τα συνολικά χλμ. είναι 306.08 και σε κανένα σκέλος δεν υπάρχει Υπερειδική. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Υπερειδικές έχουν τηλεοπτική προβολή και αποφέρουν περισσότερα κέρδη στο WRC Promoter. Τα έσοδα των χορηγών αυξάνονται από τις διαφημίσεις. Θα γίνει μόνο η power stage 26.52 χλμ.

Ο τερματισμός του πρώτου αυτοκινήτου είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 16:30, τοπική ώρα.

Το κέντρο του αγώνα βρίσκεται στην Γερμανική πόλη Πάσσαου, στη Βαυαρία, στα σύνορα με την Αυστρία.

Οι ειδικές από χώρα σε χώρα διαφέρουν σε ποιότητα οδοστρώματος. Ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επιλογή των ελαστικών. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η πρωινή υγρασία στην Κεντρική Ευρώπη μπορεί να αλλάξουν ριζικά τα δεδομένα.

Ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας Petr Pavel προσπαθεί να δώσει έμφαση και κύρος στον αγώνα. Διοργάνωσε μια φιέστα στο κέντρο της Πράγας, όπου έδωσαν το «παρών» ο Sami Pajari με Toyota Yaris Rally1, o Αndrien Fourmaux με Hyundai i20 Rally1 και ο Gregoire Munster με Ford Puma Rally1.

Μαζί με τοπικά πληρώματα τα τρία εργοστασιακά αυτοκίνητα διέσχισαν το ιστορικό κέντρο της Πράγας, όπου είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου να δει από κοντά τους οδηγούς του WRC, όπου φωτογραφήθηκαν μαζί τους, και, υπέγραψαν αυτόγραφα.