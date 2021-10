H F1 επιστρέφει στην Αμερική - Αναμένεται μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Verstappen και Hamilton

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ύστερα από δύο χρόνια απουσίας η F1 βρίσκεται και πάλι στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Circuit of the Americas (COTA), στο Austin του Τέξας. Το 2019 τη νίκη είχε πάρει ο V. Bottas αλλά τον παγκόσμιο τίτλο κέρδισε ο L. Hamilton. To 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ο αγώνας δεν έγινε, αλλά φέτος όλες οι ομάδες, αφού πέρασαν τα απαραίτητα τεστ, βρίσκονται ήδη στο Austin για τον 17ο γύρο της φετινής σεζόν.

Λόγω των περιορισμών, οι Αμερικανοί δεν επέτρεψαν στην ομάδα της Pirelli να φτάσει στην πίστα πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα για να κάνει τις απαραίτητες δοκιμές, προκειμένου οι ειδικοί να αποφασίσουν ποια είναι η κατάλληλη γόμα για το συγκεκριμένο ασφαλτοτάπητα.

Σήμερα στις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδος ), μεσημέρι για την Αμερική, θα γίνουν τα ελεύθερα ανεπίσημα δοκιμαστικά. Οι τεχνικοί έχουν αρκετή δουλειά δεδομένου ότι τα στοιχεία που είχαν από το 2019 δεν ισχύουν. Το 2020 στο 40% του μήκους της πίστας, στρώθηκε εν μέρει καινούρια άσφαλτος. Το Circuit of the Americas δεν έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα προσφάτως οπότε θα είναι χαμηλά τα επίπεδα πρόσφυσης τουλάχιστον στα σημερινά και ίσως και στα αυριανά δοκιμαστικά.

Υπάρχουν κάποια στοιχεία από τους αγώνες υποστήριξης με Formula 4 και W series (αντί για Formula 2 ή Formula 3) οπότε το κράτημα της πίστας θα βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό όσο στρώνεται περισσότερη γόμα.

Ωστόσο η άσφαλτος θα έχει μεγαλύτερη τραχύτητα και η Pirelli αποφάσισε ότι στο Austin θα χρησιμοποιήσει τις μεσαίες γόμες της γκάμας. Η C2 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή η C3 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτά τα ελαστικά ταιριάζουν καλά στην ευρεία γκάμα απαιτήσεων της διάσημης πίστας του Τέξας, που μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα το 2012.

Η φετινή διαδρομή έχει νέα άσφαλτο και κάποιες διαφοροποιήσεις στις στροφές. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το Austin έχει στηθεί έχοντας ως βάση την τεχνογνωσία από φημισμένες πίστες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. H χάραξη του Circuit of the Americas είναι αριστερόστροφη.

Με νέο ασφαλτοτάπητα σε αρκετά σημεία όλα τα στοιχεία που θα συλλέξουν σήμερα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα της Κυριακής. Τα καινούρια σημεία είναι στην ευθεία της εκκίνησης άρα και στην ευθεία του τερματισμού. Η έξοδος της στροφής 9 έως τη 10, η έξοδος της στροφής 10 έως και την 11 και από την στροφή 15 έως και τη στροφή 19. Στις στροφές 2 και 3 και στις στροφές 4,6,10 και 14 υπήρχαν κάποιες αναπηδήσεις της ασφάλτου γι αυτό ανάμεσα στις στροφές έγιναν διορθώσεις ώστε να είναι εντελώς επίπεδη η επιφάνεια.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα σημεία στο COTA είναι η ανηφορική στροφή 1 που καταλήγει σε αριστερή τυφλή έξοδο. Είναι δύσκολο να βρεις εκεί το οριακό σημείο φρεναρίσματος ειδικά στην αρχή. Το Austin είναι μια τις πιο απαιτητικές πίστες στο πρόγραμμα όσον αφορά στα πλευρικά φορτία. Υπάρχουν πολλές στροφές με υψηλές ταχύτητες διέλευσης μεταξύ 250 -270 km/h στο πρώτο τμήμα της πίστας και η πλευρική φόρτιση φτάνει τα 4.5 g (ειδικά στη στροφή 6 διαρκεί 3 δευτερόλεπτα).

Από το 2012, η Formula 1 έχει αποκτήσει ένα μόνιμο «σπίτι» για τον Grand Prix ΗΠΑ. Είναι η μοναδική πίστα στις ΗΠΑ που διαθέτει Άδεια Βαθμού 1, απαραίτητη για να φιλοξενήσει Grand Prix της Formula 1 και συνήθως παρέχει καταπληκτικό σέρβις στους προσκεκλημένους.

Σημαντικό ρόλο στα ελαστικά που θα χρησιμοποιηθούν θα παίξει ο καιρός. Για σήμερα δείχνει ότι θα είναι καθαρός. Το ποσοστό βροχής είναι μικρότερο του 20%. Για αύριο Σάββατο θα έχει κάποια σύννεφα και το ποσοστό βροχής είναι πάνω από 20% . Την Κυριακή πάνω από την πίστα θα υπάρχουν σύννεφα και το ποσοστό βροχής θα είναι πάνω από 40%.

Το circuit στο Austin έχει 20 στροφές. Οι 11 είναι αριστερές και οι εννέα δεξιές. Το μήκος της πίστας είναι 5.513 μ και οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 56 γύρους. Η συνολική απόσταση που θα διανύσουν είναι 308,405 χλμ. Το ρεκόρ γύρου το 2019 είχε κάνει με Ferrari (1:36.169) o Charles Leclerc.

Στη στροφή «6» οι οδηγοί «δέχονται» πέντε πλευρικά G για τρία δευτερόλεπτα. Σε γενικές γραμμές η πίστα ευνοεί τα προσπεράσματα, καθώς το πλάτος της αυξάνεται σε πολλές στροφές και επιτρέπει στους οδηγούς να ακολουθήσουν διαφορετικές αγωνιστικές γραμμές. Κάποιες από αυτές τις στροφές είναι εξαιρετικά γρήγορες και οι οδηγοί ξεπερνούν τα 260 χλμ. Οι τεχνικοί των ομάδων δίνουν μεγάλη προσοχή στις αεροδυναμικές ρυθμίσεις των μονοθέσιων.

Η μάχη στους πρωταγωνιστές

Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Max Verstappen με 262.5 βαθμούς. Ο Hamilton ακολουθεί με 256.5. Μικρή η διαφορά. Ο Ολλανδός θα προσπαθήσει να αυξήσει τη διαφορά ενώ ο Βρετανός θα προσπαθήσει για νίκη για να τεθεί εκ νέου επικεφαλής της βαθμολογίας. Ο Bottas ακολουθεί με 171 βαθμούς, οNorris με 145 και στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται ο Perez με 135 βαθμούς.

Ο επικεφαλής της F1 και αγώνων αυτοκινήτου MARIO ISOLA δήλωσε:

«Μολονότι οι ομάδες έχουν αρκετή εμπειρία από το Austin ,φέτος αντιμετωπίζουν μια πίστα που έχει αλλάξει αρκετά από την τελευταία φορά που αγωνίστηκαν εκεί το 2019. Περίπου το 40% της πίστας έχει στρωθεί με νέα άσφαλτο αλλά λόγω των περιορισμών της πανδημίας δεν μπορέσαμε να στείλουμε τους ανθρώπους μας να αναλύσουν τη νέα άσφαλτο.

Οπότε τα χαρακτηριστικά της είναι ένα ερωτηματικό για όλους μας. Θα μάθουμε την επίδραση της ασφάλτου στα ελαστικά και στην απόδοση του μονοθεσίου γενικότερα επιτόπου. Ως συνήθως η επιλογή γομών έγινε με βάση τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία, οι μεσαίες γόμες της γκάμας ταιριάζουν με τις συνθήκες. Καθώς η μάχη του πρωταθλήματος έχει φουντώσει και βρισκόμαστε στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς, είναι ξεκάθαρο πως κάθε παράμετρος στρατηγικής θα παίξει ρόλο, όπως αποδείχτηκε στον προηγούμενο αγώνα στην Τουρκία».