Όλα «παίζονται» για τον τίτλο Οδηγών και Κατασκευαστών στον τελευταίο αγώνα στο Rally Monza

Του Περικλή Χαλάτση

Οι ελπίδες όλων ήταν να πανηγυρίσουν τον Παγκόσμιο τίτλο στον προτελευταίο αγώνα της Ισπανίας. Όμως το 1-3 της Hyundai δεν επέτρεψε στην εργοστασιακή ομάδα της Toyota να πανηγυρίσει τον Παγκόσμιο τίτλο.Και αυτό γιατί «χώθηκε» ανάμεσα στους δύο εργοστασιακούς οδηγούς T. Neuville-M. Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) και D. Sordo-C. Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC), ο E. Evans-S. Martin (Toyota Yaris WRC) και οι ελπίδες παραμένουν ζωντανές για την Toyota.

Σήμερα –πριν τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος – η Toyota Gazoo Racing World Rally Team έχει 474 βαθμούς και η Hyundai Shell Mobis World Rally Team 427 βαθμούς. Έτσι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατασκευαστών ο τίτλος θα κριθεί στο Rally Monza που θα γίνει από τις 19-21 Νοεμβρίου.

Σ αυτόν τον αγώνα θα κριθεί και ο Παγκόσμιος τίτλος Οδηγών. Ο Sebastien Ogier που προηγείται στη βαθμολογία έκανε στην Ισπανία αγώνα τακτικής για να έχει έναν καλό τερματισμό. Ήθελε τουλάχιστον μια 2η η 3η θέση. Τελικά τερμάτισε στην 5η θέση και η βαθμολογία είναι στο όριο για το ποιος από τους δύο εργοστασιακούς οδηγούς της Toyota θα κερδίσει τον τίτλο. Ο S. Ogier έχει 204 βαθμούς , ο E. Evans 187 και ο T. Neuville βρίσκεται στην 3η θέση με 159 βαθμούς.

Έτσι τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους οδηγούς όλα θα κριθούν στον 12ο και τελευταίο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι FIA 2021 (WRC) στο Rally Monza.

Η νίκη των Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe άλλαξαν στο Rally de Espana όλα τα προγνωστικά. Το πλήρωμα των νικητών είχε μια διαφορά 24,1 δευτερολέπτων από τους E. Evans και S. Martin με Toyota Yaris WRC. Οι Dani Sordo και Cándido Carrera (Hyundai i20 Coupe WRC) μετά από μια συναρπαστική μάχη με τους S. Ogier και J. Ingrassia (Toyota Yaris WRC) εξασφάλισαν ανέβηκαν στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Στον αγώνα της Ισπανίας

Οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe απόλαυσαν τον αγώνα και κέρδισαν τη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν.Από τα δύο εργοστασιακά πληρώματα η Hyundai Motorsport κέρδισε 14 ειδικές διαδρομές από τις συνολικά 17 του αγώνα, εκ των οποίων δέκα νίκες ήταν του Neuville και τέσσερεις του Sordo που βρέθηκε σε εξαιρετική φόρμα.

Η νίκη στην Ισπανία αποτελεί την 15η νίκη του Neuville με τα χρώματα της Hyundai Motorsport και την 20η συνολικά της ομάδας στο WRC. Για τον Sordo αντίστοιχα, αποτελεί το 14ο βάθρο του με την ομάδα και το 50ο βάθρο της καριέρας του.

Τι δήλωσε ο νικητής της Ισπανίας:

«Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο με πολλές προκλήσεις. Αγωνιστήκαμε απίστευτα σκληρά σε όλες τις ειδικές διαδρομές, πετυχαίνοντας πολύ καλούς χρόνους. Είχαμε μια καλή, καθαρή πορεία μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, είχαμε πολύ άγχος πριν από την Power Stage με πρόβλημα στην εκκίνηση του κινητήρα. Αυτή ήταν η μόνη απογοητευτική πτυχή ενός κατά τα άλλα εξαιρετικού αγώνα. Ευχαριστώ τον Martijn για την πολύ καλή συνεργασία και τη δεύτερη κοινή μας νίκη, καθώς και τους Dani και Cándido για τη εξαιρετική τους απόδοση και τη θέση τους στο βάθρο».

Συνολική Κατάταξη – Rally de Espana

1 T. Neuville M. Wydaeghe Hyundai i20 Coupe WRC 2:34:11.8

2 E. Evans S. Martin Toyota Yaris WRC

3 D. Sordo C. Carrera Hyundai i20 Coupe WRC +35.3

4 S. Ogier J. Ingrassia Toyota Yaris WRC

5 K. Rovanperä J. Halttunen Toyota Yaris WRC

6 G. Greensmith C. Patterson Ford Fiesta WRC

7 O. Solberg C. Drew Hyundai i20 Coupe WRC

8 N. Solans M. Martí Hyundai i20 Coupe WRC +4:34.9

9 E. Camilli M. Vilmot Citroën C2 Rally2

10 N. Gryazin K. Aleksandrov Škoda Fabia Evo

2021 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι FIA _ Κατάταξη Κατασκευαστών-Η βαθμολογία των κατασκευαστών μετά τον 11ο γύρο

1 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 474

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 427

3 M-Sport Ford World Rally Team 187

4 Hyundai 2C Competition 52

Η βαθμολογία των οδηγών μετά τον 11ο γύρο

1 S. Ogier 204

2 E. Evans 187

3 T. Neuville 159

4 K. Rovanperä 140

5 O. Tänak 128

6 C. Breen 76

7 T. Katsuta 68

8 D. Sordo 63

9 G. Greensmith 60

10 A. Fourmaux 42