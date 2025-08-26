Επιμέλεια: Π.Χαλάτσης

Για σχεδόν 130 χρόνια, η κουλτούρα των αγώνων επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση πέντε παραμέτρων: ελαστικά, ιπποδύναμη, βάρος, αεροδυναμική και τεχνικές οδήγησης. Στην εποχή των ηλεκτρικών οχημάτων, η BYD προσθέτει έναν έκτο παράγοντα: τον έλεγχο του αμαξώματος σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης για να επαναπροσδιορίσει τα όρια ασφάλειας και απόδοσης των supercars στην πίστα.

Το νέο ρεκόρ καταρρίφθηκε με το πιο πρόσφατο supercar U9 Track Edition της YANGWANG, από τον Marc Basseng, στις 8 Αυγούστου 2025. Κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα (EV), φτάνοντας τα 472.41 km/h στην πίστα δοκιμών ATP (Automotive Testing Papenburg) στη Γερμανία.

Ο Marc Basseng κατέρριψε το δικό του ρεκόρ για ηλεκτρικά οχήματα που είχε κάνει το 2024. Μετά το νέο ρεκόρ ο οδηγός δήλωσε:

«Πέρυσι νόμιζα ότι είχα φτάσει στο αποκορύφωμα. Δεν περίμενα να σπάσω το δικό μου ρεκόρ τόσο σύντομα — αλλά να που είμαστε εδώ, στην ίδια πίστα, με νέες τεχνολογίες που το κατέστησαν δυνατό.»

Το YANGWANG U9 Track Edition είναι δομημένο πάνω στην ίδια πλατφόρμα e4 και τη βασική τεχνική αρχιτεκτονική DiSus-X του YANGWANG U9, που διατίθεται σήμερα στην Κίνα. Επιπλέον, υιοθετεί την πρώτη πλατφόρμα οχημάτων εξαιρετικά υψηλής τάσης 1200V μαζικής παραγωγής στον κόσμο, σε συνδυασμό με ένα σύστημα θερμικής διαχείρισης, βελτιστοποιημένο για ακραίες συνθήκες. Αυτός ο συνδυασμός της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής με τις πρωτοποριακές βελτιώσεις ανεβάζει τις επιδόσεις του YANGWANG U9 Track Edition σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ ταχύτητας απαιτεί αδιάκοπη παροχή ισχύος και εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Η πλατφόρμα e4 του YANGWANG U9 Track Edition — διαθέτει το πρώτο σύστημα τεσσάρων κινητήρων υψηλής απόδοσης στον κόσμο με ικανότητα περιστροφής στις 30.000 σ.α.λ. — παρέχει μέγιστη ισχύ 555 kW ανά κινητήρα και συνολική ισχύ συστήματος άνω των 3.000 PS. Αυτό προσδίδει στο όχημα μια εκπληκτική αναλογία ισχύος – βάρους που φτάνει τα 1.217 PS ανά τόνο, καθιστώντας το ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Επιπλέον, το σύστημα τεσσάρων κινητήρων της πλατφόρμας e4, το οποίο κατανέμει ανεξάρτητα την ροπή, «διαβάζει» σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος, ρυθμίζοντας τη ροπή σε κάθε τροχό με πολύ υψηλή συχνότητα που υπερβαίνει τις 100 φορές ανά δευτερόλεπτο. Ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του αμαξώματος, χωρίς ολίσθηση των τροχών ή απώλεια πρόσφυσης.

Το DiSus-X Intelligent Body Control System πραγματοποιεί γρήγορες και ανεξάρτητες ρυθμίσεις στην ανάρτηση κατά τον κατακόρυφο άξονα, σε κάθε γωνία του οχήματος στη δυναμική επιτάχυνση, στις στροφές ή σε ανώμαλες επιφάνειες. Αυτό όχι μόνο καταστέλλει τις κλίσεις κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα στην επιτάχυνση και τις στροφές— ενισχύοντας την άνεση και την αυτοπεποίθηση του οδηγού — αλλά βελτιστοποιεί επίσης ενεργά την επιφάνεια επαφής των ελαστικών με το δρόμο, μεγιστοποιώντας την πρόσφυση. Σε συνεργασία με την πλατφόρμα e4, διασφαλίζει τόσο τη σταθερότητα του οχήματος όσο και την ασφάλεια στην οδήγηση.

Σε αντίθεση με τα “παραδοσιακά” supercars, το YANGWANG U9 υιοθετεί την καινοτόμο αρχιτεκτονική «e4 Platform + DiSus-X», εισάγοντας τον “έλεγχο αμαξώματος” σε αγωνιστικά σενάρια και εξερευνώντας τα όρια ασφάλειας και απόδοσης των supercars σε περιβάλλον πίστας. Επιπλέον, το YANGWANG U9 Track Edition διατηρεί τον αεροδυναμικό σχεδιασμό του τρέχοντος YANGWANG U9 και είναι εξοπλισμένο με ενισχυμένο, προαιρετικό εμπρόσθιο αεροδυναμικό βοήθημα από ανθρακονήματα, που βρίσκεται ήδη σε μαζική παραγωγή, επαληθεύοντας πλήρως τον επιστημονικό σχεδιασμό και την τεχνική αξιοπιστία του YANGWANG U9 υπό συνθήκες λειτουργίας εξαιρετικά υψηλών ταχυτήτων.

Με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αντοχής των ελαστικών σε ακραίες συνθήκες οδήγησης, η YANGWANG αξιοποίησε τα δεδομένα και τα ευρήματα από τις εκτεταμένες δοκιμές που πραγματοποίησε πέρυσι στη Γερμανία. Μαζί με την Giti Tire, ανέπτυξε ένα semi-slick ελαστικό αποκλειστικά για την πίστα. Το υψηλών επιδόσεων αυτό ελαστικό διαθέτει γόμα με βελτιστοποιημένη σύνθεση υλικών και ειδική χάραξη πέλματος.

Παράλληλα, μια καινοτόμος επεξεργασία οδόντωσης στη ζώνη επαφής ελαστικού–ζάντας, σε συνδυασμό με λιπαντικό υψηλού ιξώδους, μειώνει την ολίσθηση μεταξύ ελαστικού και ζάντας κατά την απότομη επιτάχυνση ή το φρενάρισμα. Έτσι περιορίζονται οι άσκοπες απώλειες ροπής και η φθορά του ελαστικού, ενώ βελτιώνεται η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα κατά τους δυναμικούς ελιγμούς.

Με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η YANGWANG, με την υποστήριξη της BYD, επαναπροσδιορίζει την έννοια του βιώσιμου supercar και τη δέσμευσή της για καινοτομία και βιωσιμότητα.

Τεχνικές πληροφορίες για το YANGWANG U9 Track Edition

Τεχνικές λεπτομέρειες:

Η πλατφόρμα e4 στο Yangwang U9 Track Edition αποτελεί μια πλήρως ενσωματωμένη λύση συστήματος κίνησης υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη για ακραίες τελικές ταχύτητες και χρόνους ρεκόρ στον έναν γύρο. Ακόμα κι αν στο άμεσο μέλλον εμφανιστούν κινητήρες με υψηλότερη τάση και ρυθμούς περιστροφής, η απόδοσή τους σε πραγματικές συνθήκες θα εξακολουθεί να υπολείπεται.

Το YANGWANG U9 πρωτοπορεί εγκαινιάζοντας το πρώτο “σύστημα ανάρτησης δύο βαλβίδων” που αναπτύχθηκε στην Κίνα, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση για την κορυφαία δυνατή απόδοση. Οι βαλβίδες συμπίεσης και επαναφοράς είναι εγκατεστημένες εξωτερικά και λειτουργούν ανεξάρτητα, προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια όσον αφορά την απόσβεση της ανάρτησης τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές ταχύτητες.

Η βελτιωμένη οδηγική συμπεριφορά του YANGWANG U9 Track Edition συνοδεύεται από σημαντική αναβάθμιση της λειτουργίας αναγεννητικής πέδησης, μειώνοντας την καταπόνηση των φρένων κατά την οδήγηση σε πίστα, όπως για παράδειγμα στο Nürburgring.

Το YANGWANG U9 διαθέτει μονοκόκ cockpit από ανθρακονήματα, προσφέροντας εξαιρετική δομική ακαμψία, μειωμένο βάρος και χαμηλότερο κέντρο βάρους — ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και τη δυναμική οδήγησης.