Τα αυτόματα κιβώτια έχουν κάνει την καθημερινή οδήγηση σαφώς ευκολότερη. Χωρίς πεντάλ συμπλέκτη και χωρίς την ανάγκη συνεχών αλλαγών σχέσεων, ο οδηγός μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στην κυκλοφορία και λιγότερο στη διαδικασία οδήγησης. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μία θέση στον επιλογέα που συχνά προκαλεί απορίες. Η N, δηλαδή η νεκρά.

Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει ορισμένες πρακτικές εφαρμογές, ενώ σε κάποιες έκτακτες καταστάσεις μπορεί ακόμη και να αποδειχθεί σωτήρια.

Όταν κολλήσει το γκάζι

Μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρειαστεί η επιλογή N, είναι όταν το πεντάλ του γκαζιού κολλήσει και ο κινητήρας συνεχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο χωρίς τη θέληση του οδηγού. Σε μια τέτοια κατάσταση, η επιλογή της νεκράς διακόπτει τη μετάδοση της ισχύος στους τροχούς. Ο κινητήρας μπορεί να ανεβάσει στροφές, όμως το αυτοκίνητο δεν θα συνεχίσει να επιταχύνει εξαιτίας του κινητήριου συστήματος.

Κατά τη μετακίνηση ή τη ρυμούλκηση ενός ακινητοποιημένου αυτοκινήτου

Η θέση N επιτρέπει στους τροχούς να περιστρέφονται χωρίς να μεταδίδεται σε αυτούς η κίνηση του κινητήρα. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ένα αυτοκίνητο χρειάζεται να μετακινηθεί για μικρή απόσταση, για παράδειγμα μέσα σε ένα συνεργείο ή κατά τη διαδικασία φόρτωσής του σε όχημα οδικής βοήθειας. Βέβαια οι επιτρεπόμενες αποστάσεις και ταχύτητες ρυμούλκησης διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο μετάδοσης. Σε ορισμένα αυτοκίνητα επιτρέπεται μόνο μια πολύ σύντομη μετακίνηση, ενώ σε άλλα απαιτείται υποχρεωτικά μεταφορά με πλατφόρμα. Επομένως, το εγχειρίδιο του κατασκευαστή είναι αυτό που καθορίζει τι επιτρέπεται.

Σε πλυντήρια αυτοκινήτων με κυλιόμενο διάδρομο

Μία ακόμη πρακτική περίπτωση είναι τα αυτόματα πλυντήρια στα οποία το αυτοκίνητο μετακινείται πάνω σε ειδικό κυλιόμενο διάδρομο. Σε τέτοιες εγκαταστάσεις, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος, μπορεί να απαιτείται η επιλογή N ώστε οι τροχοί να περιστρέφονται ελεύθερα καθώς το όχημα μεταφέρεται από τον μηχανισμό.

Πότε δεν πρέπει να επιλέγουμε N;

Στην κατηφόρα για οικονομία καυσίμου

Μία παλαιότερη αντίληψη υποστηρίζει ότι εάν επιλέξουμε νεκρά σε μια κατηφόρα, θα μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμου, καθώς ο κινητήρας δεν θα κινεί πλέον τους τροχούς. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως, αυτό δεν ισχύει. Όταν αφήνουμε το γκάζι με επιλεγμένη σχέση στο D, πολλά συστήματα διακόπτουν προσωρινά την παροχή καυσίμου κατά την επιβράδυνση. Αντίθετα, στη νεκρά ο κινητήρας χρειάζεται καύσιμο για να διατηρεί τις στροφές του ρελαντί.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι στη θέση N χάνουμε το φρενάρισμα του κινητήρα. Έτσι, ο οδηγός αναγκάζεται να βασίζεται περισσότερο στα φρένα, ενώ μειώνεται και η δυνατότητα άμεσης επιτάχυνσης εάν χρειαστεί. Για αυτόν τον λόγο, η κίνηση με νεκρά σε κατηφόρα δεν συνιστάται.

Στα φανάρια και στις σύντομες στάσεις

Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να μετακινούμε συνεχώς τον επιλογέα από το D στο N κάθε φορά που σταματάμε σε ένα φανάρι. Τα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια είναι σχεδιασμένα να παραμένουν στη θέση D κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων στάσεων, με τον οδηγό να κρατά πατημένο το φρένο.

Όταν παρκάρουμε

Η θέση N δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της θέσης P κατά τη στάθμευση. Η επιλογή P ενεργοποιεί έναν μηχανισμό ασφάλισης στο κιβώτιο, ο οποίος εμποδίζει την περιστροφή του συστήματος μετάδοσης.

Τελικά, πόσο συχνά χρειαζόμαστε τη νεκρά;

Για τον μέσο οδηγό, η απάντηση είναι ότι στην καθημερινή οδήγηση η θέση N χρειάζεται σπάνια. Η βασική της χρησιμότητα εντοπίζεται σε ειδικές διαδικασίες μετακίνησης, σε ορισμένες περιπτώσεις ρυμούλκησης και, κυρίως, σε μια έκτακτη κατάσταση όπως το κολλημένο γκάζι.