Του Γιώργου Παλληκάρη

Τα αυτόνομα οχήματα έχουν περάσει από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας στην πραγματικότητα. Με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), υπόσχονται έναν κόσμο χωρίς τροχαία, καθυστερήσεις και ανθρώπινα λάθη. Μπορούν όμως να τον προσφέρουν; Η Tesla, η Waymo (της Google) και η Mercedes-Benz πρωτοπορούν με συστήματα που επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να κινείται, να φρενάρει και να στρίβει μόνο του, τουλάχιστον σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Οι υποστηρικτές

Οι υποστηρικτές των αυτόνομων οχημάτων υποστηρίζουν πως η τεχνολογία αυτή θα μειώσει θεαματικά τα ατυχήματα. Οι υπολογιστές δεν κουράζονται, δεν αποσπούνται και δεν κάνουν λάθη από απροσεξία. Επιπλέον, τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κυκλοφορία, να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου και να προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση στους επιβάτες.

Οι κίνδυνοι αλλά και τα ηθικά διλήμματα

Παρόλα αυτά, η πλήρης αυτονομία παραμένει τεχνολογικά και ηθικά δύσκολος στόχος. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ατυχημάτων που σχετίζονται με σφάλματα λογισμικού (παράδειγμα 1, παράδειγμα 2. παράδειγμα 3) , ενώ προκύπτουν και ερωτήματα όπως: ποιος ευθύνεται αν ένα αυτόνομο αυτοκίνητο προκαλέσει σύγκρουση — ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;

Εξίσου σημαντικά είναι τα ζητήματα προστασίας δεδομένων, αφού τα αυτόνομα συστήματα συλλέγουν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών για το περιβάλλον και τη συμπεριφορά των επιβατών. Μάλιστα εχθές ο Elon Musk, έριξε την… ιδέα, όλος ο ενεργός στόλος οχημάτων της Tesla να γίνει ένα απέραντο, παγκόσμιο data center.

Πόσο κοντά είμαστε;

Αν και τα πλήρως αυτόνομα οχήματα (επίπεδο 5), δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Νότια Κορέα— πραγματοποιούν ήδη πιλοτικές δοκιμές με αυτόνομα ταξί και λεωφορεία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι έως το 2035, η αυτόνομη οδήγηση θα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στα περισσότερα νέα μοντέλα, όπως είναι σήμερα για παράδειγμα η κάμερα οπισθοπορείας.

Φαντασία ή μέλλον;

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν την πιο συναρπαστική —και ίσως την πιο αμφιλεγόμενη— τεχνολογική εξέλιξη του 21ου αιώνα.

Είναι το επόμενο βήμα προς μια πιο ασφαλή, έξυπνη και αποδοτική οδήγηση, αλλά για να γίνει πραγματικότητα χρειάζεται χρόνος, κανονισμοί και εμπιστοσύνη.

Ίσως, τελικά, το μέλλον της αυτοκίνησης να είναι όντως αυτόνομο, αρκεί να είμαστε αρκετά προσεκτικοί ώστε να το … οδηγήσουμε σωστά.