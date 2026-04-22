Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να κινείται με σταθερά βήματα προς την ηλεκτροκίνηση, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 να επιβεβαιώνουν μια σαφή αλλαγή ρυθμού. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV) καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση, με τον Μάρτιο να λειτουργεί ως σημείο καμπής, καθώς οι ταξινομήσεις σημείωσαν άνοδο +51% σε βασικές αγορές της Ε.Ε.

Συνολικά, περισσότερα από 242.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν μέσα στον μληνα Μάρτιο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 22% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι τα EV έχουν πλέον περάσει σε φάση μαζικής υιοθέτησης, ξεπερνώντας το στάδιο της «εναλλακτικής επιλογής».

Σε επίπεδο τριμήνου, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν πάνω από 500.000 νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών μοντέλων, σημειώνοντας αύξηση περίπου 33,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για έναν όγκο που μεταφράζεται σε μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως, αναδεικνύοντας και τη στρατηγική διάσταση της ηλεκτροκίνησης, πέρα από την περιβαλλοντική.

Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες αγορές, αλλά καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πέντε μεγαλύτερες αγορές: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, σημείωσαν όλες αύξηση άνω του 40% σε ετήσια βάση. Η Ιταλία ξεχωρίζει με άνοδο 65%, ανεβάζοντας το μερίδιο των ηλεκτρικών στο 8,6% τον Μάρτιο, ενώ η Γερμανία δείχνει σημάδια ισχυρής επανεκκίνησης, με περίπου ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα να είναι ηλεκτρικό.

Η Γαλλία διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο, φτάνοντας το 28% μερίδιο αγοράς για τα BEV μέσα στον Μάρτιο, υποστηριζόμενη από προγράμματα όπως το social leasing. Στον ευρωπαϊκό βορρά, οι αριθμοί παραμένουν εντυπωσιακοί καθώς στη Δανία το ποσοστό έφτασε το 76,6%, στη Φινλανδία σχεδόν το 50%, ενώ η Νορβηγία συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς, με 98,4% των νέων ταξινομήσεων να αφορά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από αυτή την επιτάχυνση φαίνεται να είναι η αυξανόμενη ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια. Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο, οδηγώντας τόσο καταναλωτές όσο και εταιρικούς στόλους σε πιο γρήγορες αποφάσεις μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με άλλες αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ανάπτυξη των EV παραμένει πιο συγκρατημένη, υπογραμμίζοντας τη διαφοροποίηση στρατηγικής και προτεραιοτήτων ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη επιταχύνει προς την ηλεκτρική εποχή, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και ως απάντηση σε γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.