Το καλοκαίρι ξεκίνησε και επίσημα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 Βαθμούς Κελσίου και το air condition στο αυτοκίνητο γίνεται το πιο σημαντικό “κουμπί” της καμπίνας. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι οδηγοί το χρησιμοποιούν λάθος και μάλιστα με τρόπο που μπορεί να αυξάνει κατανάλωση, να μειώνει άνεση και κυρίως στα ηλεκτρικά να ρίξει την αυτονομία περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Το γνωστό δίλημμα: Παράθυρα ή air condition;

Στην πόλη, το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί για λίγο να βοηθήσει να απομακρυνθεί ο υπερθερμασμένος αέρας από την καμπίνα. Όμως σε πιο γρήγορη οδήγηση, τα ανοιχτά παράθυρα αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση και τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κατανάλωση από το να δουλεύει κανονικά το air condition. Με απλά λόγια στην αρχή και στην κίνηση με χαμηλές ταχύτητες το παράθυρο προτιμάται, ενώ στον δρόμο με ταχύτητες πάνω από 80χλμ./ώρα, A/C και κλειστά παράθυρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός.

Το σωστό “κόλπο” πριν βάλεις A/C

Όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει στον ήλιο, το πρώτο βήμα είναι να ανοίξουν όλα τα παράθυρα για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να φύγει ο καυτός αέρας από την καμπίνα. Με αυτόν τον τρόπο, το air condition δεν ξεκινά από μια “υπερθερμασμένη” κατάσταση και δροσίζει πολύ πιο γρήγορα και αποδοτικά.

Clima vs απλό A/C

Το clima που έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον (έστω στις πλούσιες εκδόσεις τους), δεν είναι απλά πιο μοντέρνο A/C. Στην πράξη διαχειρίζεται μόνο του τη θερμοκρασία, την ένταση του αέρα και τη ροή μέσα στην καμπίνα, χωρίς να χρειάζεται συνεχείς παρεμβάσεις από τον οδηγό. Αυτό σημαίνει πιο σταθερή θερμοκρασία και πιο ομαλή λειτουργία, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια ή έντονες θερμοκρασιακές αλλαγές.

Πότε το air condition “καίει” περισσότερο

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση στην κατανάλωση, δεν έρχεται από τη χρήση σε φυσιολογικές θερμοκρασίες, αλλά όταν το σύστημα δουλεύει συνεχώς στο μέγιστο, για παράδειγμα σε καυτό εσωτερικό που έχει μείνει στον ήλιο. Σε τέτοιες συνθήκες, το σύστημα δουλεύει πιο έντονα μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η σημασία του pre-conditioning

Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήση του A/C αφαιρεί χιλιόμετρα από την αυτονομία. Ωστόσο, τα σύγχρονα EV έχουν εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης θερμοκρασίας και αντλίες θερμότητας, που μειώνουν σημαντικά την απώλεια ενέργειας σε σχέση με τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι το pre-conditioning. Η δυνατότητα δηλαδή το αυτοκίνητο να δροσίζεται όσο φορτίζει με ρεύμα από τον φορτιστή, μειώνοντας την ανάγκη για έντονη κατανάλωση ενέργειας στην οδήγηση, και επηρεάζοντας λιγότερο την τελική αυτονομία. Μάλιστα, σχεδόν όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά, μόλις ο οδηγός επιλέξει την επιθυμητή θερμοκρασία στο clima, αμέσως δείχνουν τη νέα αυτονομία και τα εναπομείναντα χιλιόμετρα, υπολογίζοντας κατευθείαν την επιπλέον κατανάλωση (στις περισσότερες περιπτώσεις η αυτονομία που “χάνεται” λόγω ψύξης, δεν ξεπερνά το 10% στα EV, σύμφωνα με τον ADAC).

Τι κρατάμε: