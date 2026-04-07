Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο φαρμακείο πρώτων βοηθειών που πρέπει να διαθέτει κάθε αυτοκίνητο στην Ελλάδα, καθώς νέα υπουργική απόφαση καθορίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του. Από 18 Ιουνίου και μετά, το κιτ δεν θα είναι απλώς «ό,τι έχει μέσα», αλλά ένα σύνολο 16 υποχρεωτικών αντικειμένων, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στον δρόμο.

Η νέα ρύθμιση αφορά όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα (εκτός από τα δίκυκλα)

Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά υλικά πρώτων βοηθειών, όπως ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, επίδεσμοι σε διάφορα μεγέθη, γάζες και επιθέματα για τραύματα και εγκαύματα, ψαλίδι, γάντια μιας χρήσης, μάσκα, υγρά καθαρισμού και οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών. Με απλά λόγια, μιλάμε για ένα πλήρες και οργανωμένο kit που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Υποχρεωτικό περιεχόμενο φαρμακείου αυτοκινήτου (από 18 Ιουνίου)

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι διάφορα μεγέθη για μικροτραυματισμούς 14 τεμ.

Αποστειρωμένες γάζες 4 τεμ.

Επίδεσμος τραύματος μεσαίου μεγέθους 2 τεμ.

Επίδεσμος τραύματος μεγάλου μεγέθους 1 τεμ.

Ελαστικός επίδεσμος για στήριξη τραυμάτων 2 τεμ.

Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση άκρων 1 τεμ.

Ισοθερμική κουβέρτα 1 τεμ.

Γάντια μιας χρήσης 4 τεμ.

Ιατρική μάσκα προσώπου 1 τεμ.

Αντισηπτικά μαντηλάκια 2 τεμ.

Ψαλίδι 1 τεμ.

Αυτοκόλλητη ταινία 1 τεμ.

Επίθεμα εγκαυμάτων 1 τεμ.

Σακούλα πρώτων βοηθειών 1 τεμ.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών 1 τεμ.

Κουτί αποθήκευσης κατάλληλο και ανθεκτικό 1 τεμ.

Παράλληλα, δεν αλλάζει μόνο το περιεχόμενο αλλά και η υποχρέωση του οδηγού. Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο μέσα στο όχημα, να μην είναι κλειδωμένο και να περιέχει μόνο τα απαραίτητα υλικά. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός οφείλει να ελέγχει τακτικά την κατάσταση και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων, προχωρώντας σε αντικατάσταση όπου χρειάζεται, το αργότερο ανά δύο χρόνια.

Σε περίπτωση ελέγχου, αν διαπιστωθεί ότι το φαρμακείο είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προδιαγραφές, προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δείτε ΕΔΩ την επίσημη απόφαση και αναλυτικά όλα όσα πρέπει να υπάρχουν στο φαρμακείο.

Το βασικό συμπέρασμα; Το φαρμακείο αυτοκινήτου παύει να είναι μια τυπική υποχρέωση και γίνεται πλέον ένα ουσιαστικό κομμάτι ασφάλειας. Και καλό είναι να το ελέγξεις από τώρα… πριν το κάνει η Τροχαία.