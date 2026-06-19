Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Οι Off Road Mountains Explorers πραγματοποίησαν στα τέλη Μαΐου μια από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές εξορμήσεις της χρονιάς.

Την ανάβαση στη Δρακόλιμνη Βερλίγκα, στο σημείο όπου γεννιέται ο Αχελώος ποταμός. Ο φετινός βαρύς χειμώνας κράτησε τα χιόνια ψηλά στον Λάκμο περισσότερο από το συνηθισμένο, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό μετάβασης ανάμεσα στον χειμώνα και την άνοιξη.

Η ομάδα ξεκίνησε από το Χαλίκι Ασπροποτάμου, ακολουθώντας μια χωμάτινη διαδρομή 12 χιλιομέτρων. Το τερέν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, με πέτρες, νεροφαγώματα και σημεία που χρειάζονταν προσεκτικούς χειρισμούς. Παρά τις δυσκολίες, η εμπειρία των οδηγών και ο συντονισμός της ομάδας επέτρεψαν την ασφαλή ανάβαση μέχρι τα 1.850 μέτρα, λίγο πριν τη μπάρα που σηματοδοτεί την είσοδο στον Εθνικό Δρυμό.

Από εκεί και πάνω, το χιόνι ήταν τόσο πολύ που τα πράγματα δυσκόλεψαν. Οϋτε τα 4Χ4 αυτοκίνητα με τον ειδικό εξοπλισμό δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Έτσι η ομάδα των Off Road Mountains Explorers πήρε την απόφαση να αφήσει τα αυτοκίνητα και να συνεχίσουν όλοι με τα πόδια.

Χρειάσθηκε να κάνουν μέσα στα απάτητα μονοπάτια δύο χιλιόμετρα μέχρι να φθάσουν στον προκαθορισμένο προορισμό τους.

Η πορεία προς τη Βερλίγκα αποκάλυψε ένα τοπίο εντυπωσιακών αντιθέσεων:

Από τη μια τα ανθισμένα αλπικά λιβάδια, γεμάτα κρόκους και φρέσκο πράσινο και

Από την άλλη οι λευκές λωρίδες χιονιού που παρέμεναν πεισματικά στις πλαγιές.

Στα 2.050 μέτρα, κάτω από την κορυφή Μέγα Τράπου (2.235 μ.), η Δρακόλιμνη εμφανίστηκε στο απόγειο της ομορφιάς της.

Οι μαίανδροι που σχηματίζονται από το λιώσιμο των πάγων ήταν γεμάτοι νερό, ενώ τα λιβάδια γύρω τους είχαν μόλις αρχίσει να ανθίζουν. Ένα αλπικό σκηνικό που κάθε χρόνο προσελκύει φυσιολάτρες, φωτογράφους και ορειβάτες.

Η φετινή ανάβαση των Off Road Mountains Explorers επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι η Βερλίγκα, αυτή την εποχή, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Ελλάδας.