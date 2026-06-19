Πολλά από τα συστήματα που θα διαβάσετε παρακάτων, υπάρχουν ήδη σε αρκετά καινούργια μοντέλα της αγοράς. Ωστόσο, από τις 7 Ιουλίου 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού General Safety Regulation (GSR2), γεγονός που σημαίνει ότι κανένα νέο αυτοκίνητο δεν θα μπορεί να ταξινομηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τον συγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά μάλιστα ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να συμβάλουν στη διάσωση περισσότερων από 25.000 ανθρώπινων ζωών έως το 2038.

Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Μέσω καμερών και αισθητήρων, το αυτοκίνητο παρακολουθεί συνεχώς την κυκλοφορία μπροστά του και εάν διαπιστώσει ότι επίκειται σύγκρουση, προειδοποιεί τον οδηγό. Αν δεν υπάρξει αντίδραση, μπορεί να φρενάρει μόνο του ώστε να αποφευχθεί ή να μειωθεί η σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αναγνώριση ορίων ταχύτητας

Ένα από τα πλέον συζητημένα συστήματα των τελευταίων ετών είναι το Intelligent Speed Assistance. Χρησιμοποιώντας κάμερες και δεδομένα χαρτογράφησης, το αυτοκίνητο αναγνωρίζει το ισχύον όριο ταχύτητας και ειδοποιεί τον οδηγό όταν το ξεπερνά. Σε αντίθεση με όσα πολλοί πιστεύουν, το σύστημα δεν «κόβει» υποχρεωτικά την ισχύ του κινητήρα ούτε εμποδίζει τον οδηγό να επιταχύνει. Λειτουργεί κυρίως ως προειδοποίηση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ασκεί ήπια αντίσταση στο πεντάλ του γκαζιού. Ο οδηγός παραμένει πάντα υπεύθυνος για τον έλεγχο του οχήματος.

Σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας

Τα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα που παρακολουθεί τη θέση του οχήματος στο οδόστρωμα και επεμβαίνει όταν αυτό παρεκκλίνει από τη λωρίδα του χωρίς χρήση φλας. Ανάλογα με τον κατασκευαστή, το σύστημα μπορεί να προειδοποιεί τον οδηγό ή ακόμη και να επεμβαίνει στο τιμόνι ώστε να επαναφέρει το αυτοκίνητο στη σωστή πορεία.

Παρακολούθηση κόπωσης και προσοχής οδηγού

Ένα ακόμη υποχρεωτικό σύστημα είναι η ανίχνευση κόπωσης ή απώλειας συγκέντρωσης. Μέσω αισθητήρων και ανάλυσης της συμπεριφοράς του οδηγού, το αυτοκίνητο μπορεί να αντιληφθεί σημάδια υπνηλίας ή απόσπασης προσοχής και να προτείνει διάλειμμα.

Κάμερα ή αισθητήρες οπισθοπορείας

Τα νέα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ανίχνευσης εμποδίων κατά την όπισθεν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κάμερα, αισθητήρες ή συνδυασμό των δύο, συμβάλλοντας στην αποφυγή ατυχημάτων με πεζούς, ποδηλάτες ή αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το όχημα.

Το «μαύρο κουτί» των αυτοκινήτων

Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που δεν γνωρίζουν πολλοί οδηγοί είναι η υποχρεωτική παρουσία Event Data Recorder (EDR), γνωστού και ως «μαύρου κουτιού». Το σύστημα καταγράφει δεδομένα λίγα δευτερόλεπτα πριν και μετά από ένα ατύχημα, όπως η ταχύτητα του οχήματος, η χρήση φρένων, η γωνία του τιμονιού και άλλες κρίσιμες παραμέτρους. Δεν πρόκειται για σύστημα συνεχούς παρακολούθησης, αλλά για εργαλείο που βοηθά τις αρχές και τους ειδικούς να κατανοούν καλύτερα τις συνθήκες ενός ατυχήματος.

Έλεγχος πίεσης ελαστικών και πρόσθετα συστήματα

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτικός και ο συνεχής έλεγχος της πίεσης των ελαστικών, καθώς και η ύπαρξη ειδικής υποδοχής για μελλοντική εγκατάσταση συστήματος αλκοολόμετρου (alcohol interlock), το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουνως πως ακόμη και ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης θα διαθέτει τεχνολογίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε ακριβά premium μοντέλα. Και αν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαληθευτούν, τα νέα αυτά συστήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην προστασία χιλιάδων ανθρώπινων ζωών τα επόμενα χρόνια.