Η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από τις προειδοποιήσεις στην πράξη, επιχειρώντας να ανακόψει την ταχύτατη αύξηση των κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για τον περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών και plug-in hybrid μοντέλων από την Κίνα προς την Ε.Ε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης, το προβλεπόμενο όριο διαμορφώνεται στις 350.000 αυτοκίνητα για το πρώτο έτος εφαρμογής, όταν για το 2026 οι σχετικές εισαγωγές εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τις 800.000 μονάδες. Το πλαφόν προβλέπεται να αυξάνεται κατά 6% κάθε χρόνο, με το μέτρο να έχει ορίζοντα τετραετίας. Η εφαρμογή του αναμένεται να βασιστεί σε μηχανισμό διασφάλισης εμπορίου, ενώ απομένουν επιμέρους διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Γιατί μπαίνουν στο στόχαστρο τα υβριδικά

Η εξέλιξη έρχεται μετά τους πρόσθετους δασμούς που επέβαλε η Ε.Ε. στα κινεζικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έκτοτε, αρκετοί κατασκευαστές από την Κίνα ενίσχυσαν την παρουσία τους στα υβριδικά, τα οποία αποτελούν πλέον ένα ακόμη σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Τα στοιχεία που επικαλούνται διεθνή δημοσιεύματα αποτυπώνουν την ταχύτητα αυτής της αλλαγής. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα κινεζικά μοντέλα αντιστοιχούσαν περίπου στο 25% των plug-in hybrid που πωλήθηκαν στην Ευρώπη, έναντι μόλις 2% το 2024. Στα συμβατικά υβριδικά, το αντίστοιχο μερίδιο έφτασε το 14%, από 2% δύο χρόνια νωρίτερα. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν, παράλληλα, να περιορίσουν το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, το οποίο ξεπέρασε τα 360 δισ. ευρώ το 2025. Η συμφωνία για τα υβριδικά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων, χωρίς να ανοίξει ένα νέο μέτωπο δασμών.

Η παραγωγή στην Ευρώπη αλλάζει τα δεδομένα

Ωστόσο, ο περιορισμός των εισαγωγών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι κινεζικές μάρκες θα χάσουν την πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Εταιρείες όπως η BYD, η Chery και η Geely επενδύουν ήδη στην ευρωπαϊκή παραγωγή ή σχεδιάζουν την επέκτασή της. Τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται εντός της Ε.Ε. αναμένεται να βρίσκονται εκτός του συγκεκριμένου περιορισμού, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία εργοστασίων στην Ευρώπη μπορεί να εξελιχθεί σε καθοριστικό πλεονέκτημα για τους Κινέζους κατασκευαστές.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσα κινεζικά υβριδικά θα εισάγονται κάθε χρόνο, αλλά και πόσα θα κατασκευάζονται πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος. Για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ο περιορισμός μπορεί να προσφέρει χρόνο, όμως δύσκολα θα αποτελέσει από μόνος του μόνιμη λύση στον ανταγωνισμό με την Κίνα.