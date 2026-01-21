Μπορεί η Ελλάδα να είναι μία ηλιόλουστη χώρα, όμως τα χιόνια δεν λείπουν τους χειμερινούς μήνες. Οι μόνιμοι κάτοικοι της επαρχίας και κυρίως των ορεινών περιοχών, γνωρίζουν πολύ καλά τι να κάνουν σε περιπτώσεις χιονόπτωσης, έχοντας την εμπειρία και την “τριβή”, ώστε να ανταπεξέλθουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η τωρινή όμως επέλαση του χιονιά, έχει “χτυπήσει” και πιο πεδινές περιοχές και δεν είναι λίγοι οι ταξιδιώτες που την “πάτησαν”. Μετά από τους εγκλωβισμούς στην Αττική Οδό πριν μερικά χρόνια, σχεδόν όλοι έχουν πλέον στο πορτπαγκάζ αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες (Δείτε ΕΔΩ τις διαφορές τους). Πόσοι όμως ξέρουν να τις τοποθετήσουν εάν χρειαστεί;

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πόσο εύκολο είναι, αν και προτείνουμε να το έχετε δοκιμάσει πρώτα σε καλές συνθήκες, ώστε να μην είναι η παρθενική φορά εντός του χιονιά.

Η διαδικασία τοποθέτησης είναι απλή, αλλά απαιτεί προσοχή. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταθμευμένο σε επίπεδο σημείο, οι αλυσίδες να απλωθούν ομοιόμορφα πάνω στο πέλμα και να σφίξουν. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρά τμήματα και ότι η αλυσίδα καλύπτει σωστά ολόκληρη την επιφάνεια του ελαστικού. Αφού τοποθετηθούν, η οδήγηση πρέπει να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες – ιδανικά κάτω από 50 χλμ/ώρα – και να αποφεύγονται απότομοι ελιγμοί ή φρεναρίσματα. Οι σύγχρονες αλυσίδες διαθέτουν αυτοσφίξιμο ή ημι-αυτόματο σύστημα, διευκολύνοντας τη διαδικασία και εξοικονομώντας χρόνο.

Εάν το χιόνι δεν είναι πολύ ή δεν υπάρχει παγετός, τότε οι χιονοκουβέρτες είναι μία πιο εύκολη και γρήγορη λύση. Αρχικά, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταθμευμένο σε επίπεδη και ασφαλή επιφάνεια και τα ελαστικά να είναι καθαρά από χιόνι ή πάγο. Οι κουβέρτες ξετυλίγονται και τοποθετούνται πάνω από την επιφάνεια του πέλματος, φροντίζοντας να καλύπτουν ομοιόμορφα όλο το πλάτος του ελαστικού. Στη συνέχεια, οι άκρες τους ασφαλίζονται με τα ενσωματωμένα ιμάντες ή κλιπ, σφίγγοντας ώστε να μην υπάρχουν χαλαρά σημεία που μπορεί να γλιστρήσουν κατά την κίνηση.