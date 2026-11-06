Σήμερα δύσκολα φανταζόμαστε ένα καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς αερόσακους. Υπάρχουν μπροστά, στα πλάγια, στα γόνατα, κουρτίνες, ακόμη και σε σημεία που πριν από μερικά χρόνια θα θεωρούσαμε απίθανα. Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όμως, η τεχνολογία βρισκόταν ακόμη σε διαφορετικό στάδιο και οι κατασκευαστές αναζητούσαν τρόπους να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος.

Η Audi αποφάσισε τότε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Αντί να βασιστεί αποκλειστικά στον αερόσακο, ανέπτυξε ένα μηχανικό σύστημα με την ονομασία Procon-ten, το οποίο σήμερα μοιάζει σχεδόν απίστευτο.

Πώς λειτουργούσε το Procon-ten;

Το όνομα προερχόταν από τις λέξεις Programmed Contraction and Tension, δηλαδή προγραμματισμένη συστολή και τάση. Η λειτουργία του βασιζόταν σε μια απλή, αλλά ευφυή λύση. Στη μετωπική σύγκρουση, ο κινητήρας μετακινείται προς τα πίσω εξαιτίας των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση. Οι μηχανικοί της Audi αξιοποίησαν ακριβώς αυτή την κίνηση. Ένα σύστημα από ισχυρά χαλύβδινα συρματόσχοινα και τροχαλίες συνέδεε τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων με την κολόνα του τιμονιού και τους προεντατήρες των μπροστινών ζωνών ασφαλείας.



Όταν το αυτοκίνητο συγκρουόταν μετωπικά και ο κινητήρας μετατοπιζόταν προς την καμπίνα, τα συρματόσχοινα ενεργοποιούνταν μηχανικά. Το αποτέλεσμα ήταν πως η κολόνα του τιμονιού τραβιόταν προς τα εμπρός, απομακρύνοντας το τιμόνι από τον οδηγό, ενώ οι ζώνες ασφαλείας τεντώνονταν απότομα, συγκρατώντας καλύτερα τα σώματα οδηγού και συνοδηγού.

Σε ποια μοντέλα τοποθετήθηκε;

Το Procon-ten παρουσιάστηκε το 1986 και πέρασε σε μοντέλα παραγωγής της Audi, μεταξύ των οποίων τα Audi 80, 100 και 200, αλλά και σε άλλες εκδόσεις της γκάμας εκείνης της περιόδου. Η επιλογή της συγκεκριμένης λύσης συνδεόταν άμεσα με την αρχιτεκτονική των μοντέλων της Audi. Οι κινητήρες ήταν τοποθετημένοι κατά μήκος, κάτι που επέτρεπε στους μηχανικούς να αξιοποιήσουν τη μετατόπισή τους και να δημιουργήσουν την απαραίτητη μηχανική σύνδεση.

Γιατί εγκαταλείφθηκε;

Παρά την ευρηματικότητά του, το Procon-ten είχε περιορισμούς. Το σύστημα ήταν σχετικά σύνθετο και βαρύ, ενώ η λειτουργία του εξαρτιόταν από τη συγκεκριμένη διάταξη του κινητήρα. Καθώς η τεχνολογία των αερόσακων εξελισσόταν και γινόταν πιο αξιόπιστη, η λύση της Audi έχανε σταδιακά το πλεονέκτημά της. Επιπλέον, οι αερόσακοι μπορούσαν να προσφέρουν προστασία και σε άλλες μορφές σύγκρουσης, όπως στις πλευρικές προσκρούσεις, κάτι που δεν μπορούσε να πετύχει από μόνο του το Procon-ten.