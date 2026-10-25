Σίγουρα σου έχει τύχει να μείνεις από μπαταρία. Γυρίζεις το κλειδί ή πατάς το κουμπί εκκίνησης και το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά. Τα φώτα του ταμπλό μπορεί να ανάβουν αδύναμα, ο κινητήρας να δυσκολεύεται να γυρίσει ή να ακούγεται μόνο ένας χαρακτηριστικός ήχος «κλικ». Συχνά, η αιτία είναι η αποφορτισμένη μπαταρία.

Η λύση μπορεί να έρθει με τη βοήθεια ενός άλλου αυτοκινήτου και ενός ζευγαριού καλωδίων εκκίνησης. Όταν, όμως, ο κινητήρας πάρει μπροστά, η περιπέτεια δεν έχει τελειώσει απαραίτητα. Πόση ώρα πρέπει να τον αφήσουμε να λειτουργεί και πότε μπορούμε να σβήσουμε το αυτοκίνητο χωρίς να κινδυνεύσουμε να μείνουμε ξανά από μπαταρία;

Αρκεί να αφήσουμε τον κινητήρα στο ρελαντί;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι το να αφήσουμε απλώς τον κινητήρα να λειτουργεί σταματημένο δεν είναι η καλύτερη λύση για να επαναφορτιστεί μια αποφορτισμένη μπαταρία. Στα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο εναλλάκτης (δυναμό) παράγει ηλεκτρική ενέργεια όσο λειτουργεί ο κινητήρας. Μέρος αυτής χρησιμοποιείται από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, ενώ η διαθέσιμη ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φόρτιση της μπαταρίας. Στο ρελαντί, ωστόσο, η δυνατότητα φόρτισης μπορεί να είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα όταν λειτουργούν πολλά ηλεκτρικά συστήματα. Γι’ αυτό, αντί να αφήσουμε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο για πολλή ώρα με τον κινητήρα αναμμένο, είναι προτιμότερο να κινηθούμε κανονικά, εφόσον το όχημα λειτουργεί σωστά και είναι ασφαλές να οδηγηθεί.

Γιατί τα 20-30 λεπτά κάνουν τη διαφορά

Η γενική σύσταση από οργανισμούς οδικής βοήθειας, όπως η RAC και η AA στη Βρετανία, είναι να οδηγήσουμε για περίπου 30 λεπτά σε κανονικές συνθήκες, αποφεύγοντας όσο γίνεται την πυκνή κίνηση με συνεχείς στάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η μπαταρία έχει χρόνο να ανακτήσει μέρος της φόρτισής της.

Προσοχή, όμως το αποτέλεσμα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως:

Το πόσο είχε αποφορτιστεί η μπαταρία

Την ηλικία και τη γενικότερη κατάστασή της

Την ικανότητα του συστήματος φόρτισης του αυτοκινήτου

Τις ηλεκτρικές καταναλώσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής

Τις συνθήκες κίνησης και τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα

Εάν, για παράδειγμα, η μπαταρία έχει αποφορτιστεί βαθιά, μια σύντομη διαδρομή μπορεί να μην είναι αρκετή για να μπορέσει να εκκινήσει ξανά τον κινητήρα όταν τον σβήσουμε. Αντίστοιχα, η οδήγηση με αναμμένα φώτα, υαλοκαθαριστήρες, κλιματισμό και άλλα συστήματα αυξάνει τις ηλεκτρικές απαιτήσεις.

Το συμπέρασμα

Εάν το αυτοκίνητό σας πήρε μπροστά με καλώδια, μην αρκεστείτε στο να το αφήσετε για λίγα λεπτά στο ρελαντί. Εφόσον λειτουργεί κανονικά και το επιτρέπει ο κατασκευαστής, μια διαδρομή περίπου 20-30 λεπτών μπορεί να βοηθήσει την μπαταρία να ανακτήσει μέρος της φόρτισής της. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα πάρει ξανά μπροστά μετά την επόμενη στάση. Αν η μπαταρία ήταν πολύ αποφορτισμένη ή έχει φθαρεί, μπορεί να χρειαστεί κανονική φόρτιση ή αντικατάσταση.