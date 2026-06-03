Όσοι κινείστε στους δρόμους της Αττικής, σίγουρα τις έχετε αντικρύσει. Βρίσκονται σε φανάρια, μεγάλες λεωφόρους και σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, έχουν χαρακτηριστικό μπλε χρώμα και αποτελούν το νέο «όπλο» της Τροχαίας απέναντι στις παραβάσεις του ΚΟΚ. Οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στην Αττική δεν βρίσκονται σε δοκιμαστική φάση, αλλά σε κανονική λειτουργία, καταγράφοντας ήδη χιλιάδες παραβάσεις.

Το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία AI που αναγνωρίζει πινακίδες κυκλοφορίας, παρακολουθεί την κίνηση των οχημάτων και μπορεί να εντοπίσει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές.

Σε ποιους δρόμους βρίσκονται σήμερα οι AI μπλε κάμερες

Λ. Πανεπιστημίου & Λ. Βασιλίσσης Σοφίας

Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου

Λ. Ποσειδώνος & Ερμού

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ

Λ. Συγγρού & Αγίας Φωτεινής

Λ. Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως

Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου

Λ. Βουλιαγμένης & Τήνου

Παράλληλα είναι ήδη τοποθετημένες 35 κάμερες σε αστικά λεωφορεία για έλεγχο και άμεση βεβαίωση παράβασης στις λεωφορειολωρίδες, νούμερο που θα φτάσει σύντομα τις 250. Σε όλα τα παραπάνω, θα προστεθούν ακόμη 388 κάμερες οδικής ασφάλειας από την Περιφέρεια Αττικής που θα καταγράφουν παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητα.

Στον “αέρα” οι επιπλέον 1.000 έξυπνες κάμερες

Και ενώ οι υπάρχουσες κάμερες έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν παραβάτες, το μεγάλο σχέδιο για την εγκατάσταση 1.000 επιπλέον «έξυπνων» καμερών σε όλη τη χώρα βρέθηκε ξαφνικά στον αέρα. Ο διαγωνισμός ύψους 88,1 εκατ. ευρώ που προωθούσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακυρώθηκε έπειτα από προδικαστικές προσφυγές εταιρειών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Ως αποτέλεσμα, το φιλόδοξο πρόγραμμα δεν προχώρησε και θα χρειαστεί νέα διαδικασία προκειμένου να επανεκκινήσει.

Το μπέρδεμα με τα πρόστιμα

Οι κάμερες που υπάρχουν ήξη, δουλεύουν ασταμάτητα και κόβουν κλήσεις non stop. Όμως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι κάμερες δεν είναι και τόσο… έξυπνες. Οδηγοί έλαβαν κλήση για μη χρήση ζώνης ενώ τη φορούσαν κανονικά (δεν φαινόταν καθαρά στο πλάνο), επειδή άτμιζαν, επειδή έξυσαν το κεφάλι τους, ενώ υπάρχουν ακόμα και χρονικές αναντιστοιχίες στις φωτογραφίες. Οι παραβάσεις θεωρητικά ελέγχονται από άνθρωπο πριν οριστικοποιηθούν και στη συνέχεια αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους οδηγούς μέσω των κρατικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας: “Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί -2.453-ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί -420- ενστάσεις (ποσοστό 17,12 % του συνόλου ψηφιακών κλήσεων), από τις οποίες, έγιναν αποδεκτές -52- (ποσοστό 2,11 % του συνόλου ψηφιακών κλήσεων). Περιορισμένος αριθμός αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχία χρόνου (-17- περιπτώσεις), δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά (-12- περιπτώσεις) ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας (-3- περιπτώσεις). Οι λοιπές ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας”.