Οι dashcams έχουν γίνει πλέον αρκετά δημοφιλείς στους οδηγούς, και όχι τυχαία. Σε μια σύγκρουση όπου ο ένας οδηγός υποστηρίζει ότι είχε πράσινο και ο άλλος λέει το ίδιο, ένα βίντεο από λίγα δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμο από δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου περιστατικού.

Είναι όμως νόμιμο να έχει κάποιος dashcam στο αυτοκίνητό του στην Ελλάδα; Και, ακόμη σημαντικότερο, αν καταγράψει ένα τροχαίο, μπορεί πράγματι να χρησιμοποιήσει το βίντεο για να βρει το δίκιο του;

Καταρχάς, δεν υπάρχει γενική διάταξη που να απαγορεύει την τοποθέτηση μιας dashcam στο παρμπρίζ ή στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Το “πρόβλημα” αρχίζει από τη στιγμή που η κάμερα καταγράφει συστηματικά εικόνες από τον δημόσιο δρόμο. Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισημαίνει ότι η λήψη εικόνας προσώπων μπορεί να αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ότι η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται. Με απλά λόγια, δεν σημαίνει ότι επειδή η κάμερα βρίσκεται μέσα στο δικό μας αυτοκίνητο, ό,τι καταγράφει είναι αυτομάτως εκτός GDPR.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η κάμερα, ο σκοπός της καταγραφής, το τι αποθηκεύεται και τι γίνεται στη συνέχεια με το υλικό.

Άλλο είναι μια κάμερα που καταγράφει τη διαδρομή και το υλικό δεν δημοσιοποιείται, και άλλο να ανέβει π.χ. στο διαδίκτυο και να εμφανίζονται πρόσωπα, λογότυπα, πινακίδες κυκλοφορίας κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι μια dashcam δεν βρίσκεται σε ένα απλό καθεστώς «επιτρέπεται/απαγορεύεται». Η χρήση της πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί και να περιορίζεται στον σκοπό για τον οποίο είναι απαραίτητη.

Έγινε τροχαίο; Το βίντεο μιας dashcam μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό υλικό

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αναγνωρίζει ως ιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ άλλων, τις φωτογραφικές και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, τις φωνοληψίες και γενικότερα τις μηχανικές απεικονίσεις. Στην έννοια αυτή μπορούν να εμπίπτουν και ηλεκτρονικά μέσα που καταγράφουν και αποθηκεύουν εικόνα ή ήχο με σκοπό να αποδείξουν γεγονότα με έννομη σημασία. Άρα, δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ένα βίντεο από dashcam είναι άχρηστο στο δικαστήριο.

Αντίθετα, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην απόδειξη του τι συνέβη σε ένα τροχαίο.

Για παράδειγμα, μπορεί να δείχνει ποιος οδηγός παραβίασε σηματοδότη, ποιος άλλαξε λωρίδα, ποιος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, την ταχύτητα και την πορεία των οχημάτων πριν από τη σύγκρουση, την ακριβή στιγμή της πρόσκρουσης, αν κάποιος έκανε απότομο ελιγμό, ή ακόμη και την πινακίδα ενός οχήματος που προκάλεσε ατύχημα και εγκατέλειψε το σημείο.

Το βίντεο σε κάνει αυτόματα να «κερδίσεις»;

Το δικαστήριο δεν υποχρεώνεται να δεχθεί ένα βίντεο απλώς και μόνο επειδή προέρχεται από dashcam. Η αποδεικτική αξία του κρίνεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης. Στην ποινική διαδικασία, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ότι επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικού μέσου, ενώ οι δικαστές αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί για αποδεικτικά μέσα που έχουν αποκτηθεί μέσω αξιόποινων πράξεων. Επομένως, άλλο είναι το «το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο» και άλλο το «το βίντεο αποδεικνύει από μόνο του την υπαιτιότητα».

Μπορώ να το δώσω στην ασφαλιστική μου;

Ναι, και εδώ μια dashcam μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο οδηγός μπορεί να παραδώσει το σχετικό απόσπασμα στην ασφαλιστική εταιρεία του, ώστε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και της ασφαλιστικής αξίωσης. Η σχετική νομική προσέγγιση για τις dashcams αναγνωρίζει ότι το υλικό μπορεί να διαβιβαστεί σε ασφαλιστική εταιρεία όταν υπάρχει σχετικός λόγος, όπως ένα ατύχημα και μια απαίτηση που πρέπει να διερευνηθεί.

Προσοχή στο ανέβασμα στο Facebook και στο YouTube

Το γεγονός ότι κάποιος κατέγραψε νόμιμα ένα τροχαίο δεν σημαίνει ότι μπορεί στη συνέχεια να ανεβάσει ολόκληρο το βίντεο στο διαδίκτυο. Ένα τέτοιο βίντεο μπορεί να περιέχει πρόσωπα, πινακίδες κυκλοφορίας και άλλα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ανθρώπων. Η δημοσιοποίηση του υλικού αποτελεί ξεχωριστή πράξη επεξεργασίας και μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για αυτό άλλο πράγμα είναι η διατήρηση του βίντεο επειδή χρειάζεται για τη διερεύνηση ενός τροχαίου και άλλο η δημόσια ανάρτησή του για να γίνει viral.

Τι πρέπει να κάνει σωστά ένας οδηγός με dashcam;

1. Η κάμερα να μην εμποδίζει την ορατότητα

2. Μετά από τροχαίο, κρατάμε το πρωτότυπο αρχείο (αν συμβεί ατύχημα, δεν πειράζουμε το αρχικό αρχείο και δεν το επεξεργαζόμαστε. Κρατάμε το πρωτότυπο και, ιδανικά, ένα αντίγραφο ασφαλείας)

3. Δεν ανεβάζουμε το βίντεο στα social media

Τελικά, αξίζει μια dashcam στην Ελλάδα;

Από καθαρά πρακτική άποψη, μια dashcam μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο σε ένα τροχαίο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες και κανείς δεν μπορεί να αποδείξει εύκολα τι συνέβη. Νομικά, όμως, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια συσκευή που γράφει ό,τι θέλει και μετά το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε.

Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ή δικαστικής διαμάχης, η αξιολόγηση του συγκεκριμένου υλικού από δικηγόρο είναι η ασφαλέστερη επιλογή.