Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Αυτό το παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων που μας λένε κάθε φορά μας κάνει να γελάμε. Γιατί οι υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι υπουργοί. Αυτοί δίνουν τις εντολές και αυτοί έχουν την ευθύνη αν γίνει κάτι σωστό η λάθος.

Σήμερα θα επικεντρωθούμε στα δάση μας. Που διαρκώς ο πνεύμονας ζωής κάθε καλοκαίρι μειώνεται αισθητά. Σε μια από τις φωτογραφήσεις που κάνουμε για τα καινούργια αυτοκίνητα που εισάγονται στη χώρα μας βρεθήκαμε στην περιοχή του Διονύσου. Παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα 4Χ4 αγροτικό αυτοκίνητο σε πάρα πολλά σημεία αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε και να επιλέξουμε κάποιον άλλον δρόμο.

Αυτό όμως που μας προβλημάτισε ιδιαίτερα ήταν οι δασικοί δρόμοι που είναι απροσπέλαστοι ακόμη και από τα θηριώδη δασικά οχήματα. Αυτό που σκεφθήκαμε ήταν τι θα γίνει σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς.

Ρωτήσαμε κατοίκους της περιοχής αλλά και ανθρώπους που αφιλοκερδώς την καλοκαιρινή- επικίνδυνη περίοδο- κάνουν βάρδιες για να προλάβουν ένα κακό.

Σας παραθέτουμε τους προβληματισμούς των κατοίκων της περιοχής

Βασικοί δασικοί δρόμοι παραμένουν σε κατάσταση εγκατάλειψης και είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν από τα πυροσβεστικά οχήματα. Ποιος και πότε θα φτιάξει τους δρόμους; Ο Δήμος Διονύσου, η Περιφέρεια και το Δασαρχείο θα συνεχίσουν να αποποιούνται των ευθυνών τους;

Η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και στο Δήμο Διονύσου δρόμοι που θα έπρεπε να λειτουργούν ως βασικές γραμμές άμυνας απέναντι στη φωτιά είναι σήμερα γεμάτοι νεροφαγώματα, κατολισθήσεις, βαθιές διαβρώσεις και αποκλεισμένα σημεία, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής.

Οδοιπορικό σε δρόμους χωράφια

Το πρόσφατο οδοιπορικό της ομάδας ενεργών κατοίκων Go For Dionysos μαζί με μέλη των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου αποτύπωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πραγματική εικόνα που επικρατεί στο βουνό. Οι διαδρομές που ελέγχθηκαν είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται κάθε καλοκαίρι από τα κλιμάκια εθελοντών πολιτικής προστασίας του Δήμου και τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η πρώτη διαδρομή πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Στέφανο, προς την Αγία Τριάδα και τη λίμνη Μαραθώνα. Το πυροσβεστικό όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην αυτοψία κινούνταν σχεδόν βήμα-βήμα, προσπαθώντας να αποφύγει βαθιές αυλακώσεις και σημεία έντονης διάβρωσης. Λίγο αργότερα, η πορεία σταμάτησε μπροστά σε ένα δύσκολα προσπελάσιμο νεροφάγωμα, ενώ πιο κάτω ένα γεφυράκι που είναι σε κακή κατάσταση καθιστά πρακτικά αδύνατη τη διέλευση οχημάτων χωρίς κίνδυνο εγκλωβισμού.

Ακολούθησε η διαδρομή από την οδό Σωκράτους στον Άγιο Στέφανο, παράλληλα με τις γραμμές του τρένου και το ρέμα Βρυσάκι. Η εικόνα εκεί ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική. Μπαίνοντας στον χωματόδρομο της οδού Πλάτωνος, το πρώτο νεροφάγωμα περνά δύσκολα, όμως λίγα μέτρα αργότερα το μισό οδόστρωμα έχει ουσιαστικά καταρρεύσει προς το ρέμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το οδοιπορικό συνεχίστηκε προς το Πευκόφυτο, μέσω της οδού Λακωνίας και της διαδρομής προς τη λίμνη Μαραθώνα. Οι βαθιές λακκούβες, οι φθορές και οι διαβρώσεις ανάγκασαν το πυροσβεστικό να κινείται με ελάχιστα χιλιόμετρα για να αποφευχθούν ζημιές στα ελαστικά και στο όχημα. Η εικόνα θύμιζε περισσότερο εγκαταλελειμμένο ορεινό πέρασμα παρά δρόμο αντιπυρικής προστασίας.

Επόμενος σταθμός ήταν το πυροφυλάκιο στην Αχλαδούλα. Το μικρό πυροσβεστικό όχημα κατάφερε με δυσκολία να ανέβει την ανηφορική πρόσβαση, όμως οι εθελοντές επισημαίνουν ότι τα συμβατικά οχήματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά στις βάρδιες πυροφύλαξης δύσκολα θα αντέξουν τη διαδρομή χωρίς κάποιο σκασμένο λάστιχο.

Ο Διόνυσος μοιάζει ανυπεράσπιστος

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στον περιφερειακό δρόμο στο Διόνυσο και συγκεκριμένα στο Διονυσοβούνι, όπου είναι η τελευταία γραμμή αντιπυρικής άμυνας για τον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Ο δρόμος παραμένει κλειστός εξαιτίας μεγάλων βράχων που έχουν τοποθετηθεί από τον χειμώνα, διακόπτοντας την έγκαιρη μετάβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, η διαδρομή προς τους καταρράκτες της Ραπεντώσας παραμένει απροσπέλαστη λόγω εκτεταμένων νεροφαγωμάτων, ενώ η συνολική εικόνα των δρόμων της περιοχής χαρακτηρίζεται από πυκνά χόρτα, πεσμένα δέντρα και εμφανή έλλειψη συντήρησης.

Και όμως, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, η κατάσταση παραμένει χωρίς την όποια παρέμβαση. Δήμος, Περιφέρεια και Δασαρχείο ανταλλάσσουν ευθύνες για τις αρμοδιότητες, τις εγκρίσεις και τις εργολαβίες, την ώρα που οι κάτοικοι ζουν με τη διαρκή αγωνία μιας νέας φωτιάς. Για τους πολίτες, όμως, το ζήτημα δεν είναι ποιος φορέας είναι υπεύθυνος ή αν εκκρεμεί κάποια διαδικασία. Το ζητούμενο είναι ένα: να γίνουν έργα τώρα, πριν χρειαστεί να δοθεί μάχη με τις φλόγες.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι χρησιμοποιούνται καθημερινά από κατοίκους, περιπατητές και ποδηλάτες. Σε περίπτωση τραυματισμού ή ανάγκης άμεσης ιατρικής βοήθειας μέσα στο δάσος, η καθυστερημένη πρόσβαση ασθενοφόρου ή διασωστικού οχήματος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Οι κάτοικοι του Διονύσου δεν ζητούν άλλες δικαιολογίες ούτε νέο κύκλο μεταφοράς ευθυνών. Ζητούν ασφαλείς και προσβάσιμους δασικούς δρόμους, ουσιαστική πρόληψη και παρεμβάσεις πριν υπάρξει νέα κρίση. Γιατί όταν ξεσπάσει μια φωτιά, ο χρόνος δεν συγχωρεί καθυστερήσεις και τότε το «ποιος έφταιγε» δεν θα έχει πλέον καμία σημασία.

Ας ελπίσουμε κάποιος υπουργός να επιμεληθεί πριν πιάσει μια μεγάλη φωτιά. Γιατί αν γίνει αυτό τότε για το κακό δεν θα ευθύνονται οι πυροσβέστες.