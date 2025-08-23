Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αλήθεια είναι πως πλέον οι ρυθμοί της ζωής (κυρίως στις μεγάλες πόλεις), είναι φρενήρεις. Όλοι τρέχουν να προλάβουν τα πάντα, σχεδόν όλοι έχουν οικονομικά προβλήματα και το μυαλό τρέχει χιλιόμετρα μακριά από εκεί που θα έπρεπε. Δυστυχώς αυτό το χάος μεταφέρεται και στην οδήγηση, που όλο και πιο συχνά βλέπουμε θανατηφόρα τροχαία λόγω ταχύτητας, χιλιάδες κλήσεις της Τροχαίας και πολλά ακόμα που αποδεικνύουν πως όλος αυτός ο πανικός, μεταφέρεται και πίσω από το τιμόνι.

Ποια είναι η λύση σε αυτό; Η αμυντική οδήγηση

Η αμυντική οδήγηση είναι ένα σύνολο στρατηγικών και συμπεριφορών που επιτρέπουν στον οδηγό να προβλέπει, να αντιλαμβάνεται και να λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για να αποφεύγει πιθανούς οδικούς κινδύνους, ακόμη και εξαιτίας λανθασμένων ενεργειών άλλων οδηγών ή δύσκολων συνθηκών. Στόχος της είναι η πρόληψη ατυχημάτων, η εξασφάλιση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών, καθώς και η αποφυγή κόστους και χρόνου.

Ουσιαστικά όταν οδηγείς αργά, μπορείς να αποφύγεις το λάθος του άλλου. Όταν έχεις τα αφτιά και τα μάτια σου στο δρόμο, μπορείς να παρατηρήσεις κάτι και να αντιδράσεις πολύ νωρίτερα. Γίνεται πράσινο το φανάρι σου; Δεν ξεκινάς με χίλια, αντιθέτως ελέγχεις και μετά εκκινείς σταδιακά, ώστε εάν κάποιος “κάψει” το κόκκινο, να μην κάψει και εσένα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παρακάτω βίντεο