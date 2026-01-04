Με την κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για αγορά ηλεκτρικού Ι.Χ. σε πολλές χώρες και μια γερασμένη γκάμα (για να μην αναφέρουμε τον αυξημένο ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές), η Tesla δείχνει να χάνει αρκετός έδαφος, μέρα με τη μέρα, με τα νούμερα για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 να το επιβεβαιώνουν.

Η εταιρία παρέδωσε 418.227 οχήματα το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας τα συνολικά 1.636.129 για ολόκληρο το 2025. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 15,6% και 8,5% αντίστοιχα, από τις προβλέψεις που είχε κάνει η ίδια η Tesla μαζί με …21 αναλυτές της Wall Street.

Και πάλι, η παραγωγή ήταν πολύ υψηλότερη από τις παραδόσεις, γεγονός που δείχνει ότι η Tesla αντιμετωπίζει πρόβλημα ζήτησης. Η αυτοκινητοβιομηχανία παρήγαγε 434.358 ηλεκτρικά οχήματα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 16.131 περισσότερα από όσα πούλησε κατά τη διάρκεια του ίδιου τριμήνου. Μια παρόμοια διαφορά (18.538 μονάδες) είναι μεταξύ του αριθμού των οχημάτων που κατασκευάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και εκείνων που παραδόθηκαν στους πελάτες τελικά.

Το χειρότερο είναι ότι οι πωλήσεις των Cybertrucks, έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί, παρά το γεγονός ότι ο Musk τα αγόρασε για τις άλλες εταιρείες του. Μόνο 11.642 «άλλα οχήματα» έχουν παραδοθεί το τέταρτο τρίμηνο, και αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν το Model S, το Model X και το Cybertruck. Αυτή είναι μια πτώση 50% σε ετήσια βάση για τον όμιλο, πράγμα που σημαίνει ότι το μερίδιο αγοράς του Cybertruck είναι ακόμη μικρότερο.

Ο παρακάτω πίνακας δεν περιορίζεται στο τέταρτο τρίμηνο, αλλά αντιθέτως παρουσιάζει τα νούμερα για όλο το 2025 και μάλιστα σε σύγκριση με το 2024.

Ενώ ορισμένοι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της Tesla, άλλοι αναρωτιούνται αν η Tesla μπορεί να σταθεροποιήσει την αυτοκινητοβιομηχανική της δραστηριότητα, ειδικά επειδή δεν έχει νέα μοντέλα στα σκαριά. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωσης των πωλήσεων οχημάτων και κανένα ρομπότ ή αυτόνομο αυτοκίνητο δεν μπορεί να αλλάξει την πτωτική τάση.

Τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πιο σημαντική πηγή εσόδων της Tesla και μειώνονται σημαντικά από το ένα τρίμηνο στο άλλο. Πρόκειται για μια κατάσταση που η Tesla δεν κατάφερε να λύσει, παρά την κυκλοφορία των πιο προσιτών Standard Model 3 και Model Y σε πολλές αγορές. Η Tesla σκοπεύει επίσης να φέρει το Model Y L με μακρύ μεταξόνιο, που πωλείται αυτήν τη στιγμή στην Κίνα, σε περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, αυτό είναι απίθανο να αλλάξει την τάση, ειδικά στην Ευρώπη, όπου προτιμώνται τα μικρότερα αυτοκίνητα.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το 2026, καθώς ο ανταγωνισμός στην Κίνα και την Ευρώπη γίνεται πιο σκληρός. Η Tesla δεν έχει τίποτα να ανταγωνιστεί σε τιμή και χαρακτηριστικά τους Κινέζους και αυτό γίνεται πιο ορατό στην Κίνα. Ωστόσο, καθώς τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα έχουν αρχίσει να κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές, η θέση της Tesla αναμένεται να γίνει μόνο πιο επισφαλής.