Τι κι αν αυστηροποιήθηκε ο Κ.Ο.Κ. με τα πρόστιμα πλέον να είναι αρκετά αυξημένα. Τι κι αν τα ρεπορτάζ για τις έξυπνες κάμερες είναι δεκάδες και η αστυνομία δηλώνει πως εντατικοποιεί τους ελέγχους. Ο Έλληνας οδηγός είναι τόσο προσκολλημένος στον τρόπο οδήγησης του, που μας κάνει να αμφισβητούμε ότι υπάρχει σωτηρία.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της, το διάστημα 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν συνολικά 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα, η πλειονότητα των παραβάσεων συνδέονται άμεσα με ανθρώπινες συμπεριφορές που αυξάνουν δραστικά την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς και η μη χρήση βασικών μέσων παθητικής ασφάλειας (κράνος – ζώνη).

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν:

6.544 για υπερβολική ταχύτητα,

1.268 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

988 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

832 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

830 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

584 για παραβάσεις ΚΤΕΟ,

319 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

289 για χρήση κινητών τηλεφώνων,

271 για αντικανονικούς ελιγμούς,

218 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

178 για αντικανονικό προσπέρασμα,

114 για φθαρμένα ελαστικά,

45 περιπτώσεις παραβίασης προτεραιότητας,

27 περιπτώσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

10 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,

2 για αντικανονική Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και

27.727 λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή.

Το θέμα είναι πως, όπως φαίνεται και στην πράξη, ο Έλληνας μυαλό δεν βάζει ούτε με υπέρογκα πρόστιμα, ούτε με απειλές. Εμείς στο zougla.gr, με κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, τονίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να γίνει η κυκλοφοριακή αγωγή, μάθημα στα σχολεία, ώστε να αποκτήσουν όλοι από νεαρή ηλικία τη σωστή νοοτροπία γύρω από τις μετακινήσεις. Παράλληλα, θα πρέπει για παράδειγμα να ανανεωθούν και οι εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης (π.χ. πως είναι δυνατόν να υπάρχει νόμος για υποχρεωτική τοποθέτηση αλυσίδων, ενώ 9 στους 10 δεν ξέρουν να τις τοποθετούν);

Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η νοοτροπία του Έλληνα οδηγού;