Υπάρχουν εργασίες συντήρησης που απαιτούν χρόνο, εργαλεία και αρκετές φορές επίσκεψη σε συνεργείο. Και υπάρχει και μία που χρειάζεται μόλις λίγα λεπτά, αλλά εκατομμύρια οδηγοί εξακολουθούν να την ξεχνούν. Ο λόγος για την πίεση των ελαστικών.

Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι το αυτοκίνητο θα τους ενημερώσει εγκαίρως αν υπάρχει πρόβλημα, χάρη στο σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, το γνωστό TPMS. Μόνο που το λαμπάκι μπορεί να ανάψει όταν το ελαστικό έχει ήδη χάσει σημαντική ποσότητα αέρα. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται έλεγχος της πίεσης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με τα ελαστικά κρύα.

Η προτεινόμενη πίεση από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, βρίσκεται συνήθως στο αυτοκόλλητο στην πόρτα του οδηγού και φυσικά στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. Και φυσικά η προβλεπόμενη πίεση μπορεί να είναι διαφορετική εμπρός και πίσω, ενώ μπορεί να αλλάζει και ανάλογα με το φορτίο του αυτοκινήτου. Άλλες πιέσεις μπορεί να προβλέπονται για ένα αυτοκίνητο με μόνο τον οδηγό και άλλες όταν υπάρχουν πέντε επιβάτες και γεμάτο πορτμπαγκάζ.

Το TPMS δεν αντικαθιστά τον έλεγχο

Το TPMS παρακολουθεί την πίεση των ελαστικών και μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό όταν αυτή πέσει αρκετά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε το λαμπάκι, καθώς πολλές φοεές το σύστημα ενεργοποιείται όταν ένα ελαστικό έχει ήδη υποστεί σημαντική απώλεια πίεσης.

Η θερμοκρασία μπορεί να ανάψει το λαμπάκι

Η θερμοκρασία επηρεάζει την πίεση των ελαστικών καθώς όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία, αλλάζει και η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του ελαστικού. Έτσι, μπορεί να δεις το λαμπάκι του TPMS να ανάβει ένα κρύο πρωινό, παρότι δεν υπάρχει απαραίτητα κάποιο τρύπημα.

Η χαμηλή πίεση σε ένα ελαστικό μπορεί να προκαλέσει:

Ταχύτερη φθορά: Το ελαστικό δεν πατά στον δρόμο όπως έχει σχεδιαστεί και φθείρεται περισσότερο

Χειρότερη οικονομία: Η αυξημένη αντίσταση κύλισης μπορεί να επιβαρύνει την κατανάλωση σε μεγάλο βαθμό

Πιθανότητα αστοχίας: Η σωστή πίεση είναι σημαντικό κομμάτι της ασφαλούς λειτουργίας ενός ελαστικού

Ο έλεγχος είναι από τις πιο απλές διαδικασίες που μπορεί να κάνει ένας οδηγός.

Ιδανικά γίνεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα, δηλαδή πριν ξεκινήσεις ή αφού το αυτοκίνητο έχει μείνει σταθμευμένο για αρκετές ώρες. Η διαδικασία είναι απλή: Βρίσκεις την προτεινόμενη πίεση από το αυτοκόλλητο του κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο. Μετράς και τα τέσσερα ελαστικά με ένα αξιόπιστο μανόμετρο. Ρυθμίζεις την πίεση προσθέτοντας ή αφαιρώντας αέρα όπου χρειάζεται. Ελέγχεις και τη ρεζέρβα, εφόσον υπάρχει. Κοιτάς τα ελαστικά οπτικά για κοψίματα, ρωγμές, εξογκώματα ή ανομοιόμορφη φθορά.

Πόσοι οδηγοί το κάνουν πραγματικά;

Σύμφωνα με την αμερικάνικη AAA, μόνο το 35% των οδηγών ελέγχουν την πίεση των ελαστικών τους τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.