Γύρισαν και οι τελευταίοι από τις διακοπές και τα σχολεία ετοιμάζονται να χτυπήσουν το πρώτο κουδούνι της φετινής χρονιάς. Τα αυτοκίνητα επέστρεψαν σχεδόν όλα (φαίνεται και από το μποτιλιάρισμα) οι βαλίτσες μπήκαν ξανά στο πατάρι και το αυτοκίνητο βρίσκεται στη γνώριμη θέση του. Όμως πριν το αφήσουμε να επιστρέψει απλώς στην καθημερινή του χρήση, είναι έξυπνο να κάνουμε έναν σύντομο έλεγχο.

Τα πολλά χιλιόμετρα, οι υψηλές θερμοκρασίες, το αυξημένο βάρος από τις αποσκευές, αλλά και οι χωματόδρομοι ή η οδήγηση κοντά στη θάλασσα μπορούν να επιβαρύνουν αρκετά επιμέρους συστήματα του αυτοκινήτου.

Κοίτα πρώτα τα ελαστικά

Τα ελαστικά είναι ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις μετά από ένα μεγάλο ταξίδι. Έλεγξε την πίεση και στα τέσσερα ελαστικά, αλλά και στη ρεζέρβα, αν υπάρχει. Η σωστή πίεση συνήθως αναγράφεται σε αυτοκόλλητο στην πόρτα του οδηγού ή στο πορτάκι του ρεζερβουάρ. Κοίτα προσεκτικά για σκισίματα, εξογκώματα, ανομοιόμορφη φθορά ή ξένα αντικείμενα, όπως καρφιά και βίδες.

Έλεγξε τα υγρά (μην περιμένεις να ανάψει το λαμπάκι)

Με τον κινητήρα κρύο και το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος, έλεγξε τα βασικά υγρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πιο συγκεκριμένα, λάδι κινητήρα, ψυκτικό υγρό, υγρό φρένων, υγρό υαλοκαθαριστήρων και, όπου υπάρχει σχετική δυνατότητα ελέγχου, το υγρό του συστήματος διεύθυνσης. Αν παρατηρήσεις ότι κάποιο υγρό βρίσκεται κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο ή δεις λεκέδες κάτω από το αυτοκίνητο, δεν συμπληρώνουμε απλώς και συνεχίζουμε. Χρειάζεται να βρεθεί η αιτία της απώλειας.

Τσέκαρε και το κάτω μέρος

Αυτό αφορά ιδιαίτερα όσους πήγαν το καλοκαίρι σε παραλίες, χωριά και προορισμούς με κακούς ή χωμάτινους δρόμους. Πέτρες, λακκούβες και έντονες ανωμαλίες μπορούν να καταπονήσουν αμορτισέρ, ελατήρια, ψαλίδια, συνδέσμους και άλλα εξαρτήματα της ανάρτησης. Αν μετά την επιστροφή το αυτοκίνητο τραβάει προς κάποια πλευρά, ακούγονται νέοι θόρυβοι ή υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά στις στροφές, καλό είναι να περάσει από συνεργείο.

Το κλιματιστικό έχει επίσης «δουλέψει» υπερωρίες, όπως και το φίλτρο καμπίνας

Το καλοκαίρι το A/C είναι ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιούμε περισσότερο. Αν πλέον δεν ψύχει όπως πριν, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κατεβάσει θερμοκρασία ή εμφανίζει περίεργες οσμές, δεν πρέπει να το αγνοήσεις. Ένα απλό check μπορεί να δείξει αν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα ή αν χρειάζεται συντήρηση. Παράλληλα, αξίζει να ελεγχθεί και το φίλτρο καμπίνας, ειδικά αν το αυτοκίνητο κινήθηκε σε περιοχές με πολλή σκόνη.

Φρένα και τιμόνι

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παρατήρησες διαφορετική αίσθηση στο πεντάλ φρένου, μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος, τρέμουλο στο τιμόνι κατά το φρενάρισμα ή περίεργο θόρυβο, μην το αφήσεις για αργότερα. Τα φρένα έχουν δουλέψει ιδιαίτερα σε ένα ταξίδι με μεγάλο φορτίο, ειδικά αν υπήρχαν πολλές κατηφόρες ή οδήγηση σε ορεινές περιοχές. Παράλληλα κάποιο κοπάνημα σε πέτρα ή μία μεγάλη λακκούβα μπορεί να έχει επηρεάσει τόσο τη ζάντα, όσο τη γεωμετρία της ανάρτησης ή του συστήματος διεύθυνσης. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο θα παρατηρήσετε το αυτοκίνητο να παίρκει κλίση από μόνο του στην ευθεία.

Και τέλος, ένα καλό καθάρισμα

Αλάτι, άμμος, σκόνη και χώμα μπορούν να παραμείνουν στο αμάξωμα, στους τροχούς και στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Ένα καλό πλύσιμο, ιδιαίτερα αν το όχημα κινήθηκε κοντά στη θάλασσα, βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Παράλληλα, καθάρισε καλά το εσωτερικό και έλεγξε κάτω από τα καθίσματα και στο πορτμπαγκάζ. Οι διακοπές αφήνουν συχνά πίσω τους πολύ περισσότερα από μερικούς κόκκους άμμου.

Πότε χρειάζεται συνεργείο;

Αν βλέπεις διαρροή, ακούς νέο ή ασυνήθιστο θόρυβο, έχει ανάψει προειδοποιητική λυχνία ή έχει αλλάξει η συμπεριφορά του αυτοκινήτου, δεν περιμένεις μέχρι το επόμενο προγραμματισμένο service.