Αρκετοί κάτοικοι σε μια περιοχή που βρίσκεται στο Βύρωνα έστειλαν φωτογραφίες στη zougla καταγγέλλοντας ότι ο ιδιοκτήτης ενός συνεργείου μοτοσυκλετών καταλαμβάνει δεξιά και αριστερά από το κατάστημα του αρκετό χώρο με παλιά μηχανάκια με αποτέλεσμα να μη βρίσκουν θέση να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους.

Οι φωτογραφίες που μας έστειλαν είναι από την οδό Νικηφορίδη στο Βύρωνα. Τα μηχανάκια- όπως φαίνονται και στις φωτογραφίες είναι δεξιά και αριστερά από το συνεργείο μοτοσυκλετών.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου τα αφήνει έξω στο δρόμο γιατί δεν έχει χώρο να τα βάλει στο κατάστημά του. Μας έστειλαν αρκετές φωτογραφίες με τα μηχανάκια στο δρόμο υποστηρίζοντας ότι:

« Όλα τα δίκυκλα είναι για επισκευή και είναι του συνεργείου»

Επικοινωνήσαμε με τους καταγγέλλοντες και όλοι υποστήριξαν ότι είναι του συνεργείου.

Για να είμαστε αντικειμενικοί με το ρεπορτάζ ζητήσαμε και την άποψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου. Ο ίδιος μας είπε:

« Ότι μηχανάκι είναι δικό μου είναι μπροστά στο κατάστημά μου. Και αυτό το κάνω για να μπορώ όταν ανοίγω το μαγαζί μου να έχω χώρο. Πολλές φορές σταθμεύουν αυτοκίνητα και δεν μπορώ να δουλέψω. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αν αφήσω μηχανάκι πελάτη έξω από το κατάστημά μου και κλαπεί θα πρέπει να τον αποζημιώσω. Σας διαβεβαιώ ότι δεξιά και αριστερά από το κατάστημα μου όλα τα δίκυκλα ανήκουν σε τρίτους. Μπορείτε να πάρετε τους αριθμούς κυκλοφορίας και να το διαπιστώσετε. Επίσης μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο το δήμο και να τα πάρει όλα. Δεν είναι δικά μου και δεν με αφορούν. Φροντίζω να είμαι σωστός και να μην έχω προστριβές με τους κατοίκους…»

Φυσικά οι κάτοικοι έχουν δίκιο ότι δεν βρίσκουν να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους. Αλλά και πάλι κάτοικοι της περιοχής που είναι κάτοχοι δικύκλων αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Βλέπετε δεν έχουμε την υποδομή για ασφαλή χώρο στάθμευσης. Κάτι που η πολιτεία έπρεπε να είχε φροντίσει για να προφυλάξει τους πολίτες.

Στο εξωτερικό δεν βρίσκεις στους δρόμους παρκαρισμένα αυτοκίνητα η δίκυκλα γιατί υπάρχουν δημόσιοι χώροι που τα φιλοξενούν έναντι αμοιβής. Και φυσικά δεν υπάρχει αυτό το χάος που παρατηρείται στη χώρα μας.

Όχι μόνο στο Βύρωνα αλλά σε όλους τους δήμους της Αθήνας. Θα ήταν λογικό να τιμωρούνται οι παραβάτες εφόσον η Πολιτεία είχε φροντίσει να τους παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες ώστε να είναι νόμιμοι.

*** Τόσο τα ονόματα των κατοίκων που κάνουν την καταγγελία όσο και το όνομα του ιδιοκτήτη του συνεργείου είναι στη διάθεση των αρμοδίων.