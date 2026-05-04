Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Οι ορεινοί όγκοι κυρίως το χειμώνα γίνονται δύσβατοι και απρόβλεπτοι, καθώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες μεταμορφώνουν το τοπίο. Μαζί με τους Off Road Mountains Explorers μια έμπειρη ομάδα αποφάσισε να διασχίσει μια απαιτητική διαδρομή. Να ανέβει τον Αυχένα του Αγίου Νικολάου Βραγγιανών στα 1670 μέτρα, να περάσει από τα ευρυτανικά Άγραφα στα θεσσαλικά και να φτάσει στη λίμνη Πλαστήρα με τα off‑road οχήματα. Το οδοιπορικό έγινε λίγο μετά από έντονες χιονοπτώσεις.

Ο επικεφαλής της ομάδας Μάκης Θεοδώρου μας είπε:

“Ο δρόμος είχε ανοίξει πρόσφατα από εκχιονιστικό, όμως το χιόνι σε πολλά σημεία ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο. Με την εμπειρία χρόνων σε τέτοιες συνθήκες και πλήρως εξοπλισμένοι, ξεκινήσαμε την ανάβαση από τα Βραγγιανά Ευρυτανίας. Το χιόνι ήταν πολύ, το τοπίο μαγευτικό και τα πάντα γύρω μας παγωμένα. Ο δρόμος, όμως, παρέμενε επικίνδυνος και ολισθηρός.

Με προσοχή και επιμονή φτάσαμε στον Αυχένα του Αγίου Νικολάου. Μπροστά μας απλώνονταν οι κορφές των Αγράφων, χαμένες μέσα στο συννεφιασμένο σκηνικό. Η βορινή πλευρά, προς τη Θεσσαλία, ήταν φορτωμένη με τεράστιες ποσότητες χιονιού. Η θερμοκρασία κυμαινόταν μόλις 2–3 βαθμούς πάνω από το μηδέν — συνθήκες ιδανικές για χιονοστιβάδες.

Καθώς κατεβαίναμε κάτω από την κορυφή Μπορλέρο (2017 μ.), μικρές χιονοστιβάδες άρχισαν να εμφανίζονται στα δεξιά μας. Λίγο πιο κάτω συναντήσαμε μία μεγάλη, φρέσκια και ακόμη «ζωντανή», που είχε καλύψει πλήρως τον δρόμο και κινούνταν σαν ρευστή μάζα, σαν κινούμενη άμμος.

Μετά από σύντομη σύσκεψη αποφασίσαμε ότι δεν άξιζε το ρίσκο. Κάναμε προσεκτικά αναστροφή και επιστρέψαμε. Η εμπειρία μας ήταν αυτή που μας κράτησε ασφαλείς και μας υπενθύμισε πως τα βουνά τον χειμώνα απαιτούν σεβασμό, σύνεση και απόλυτη προσοχή.

Ήταν μια ακόμη δυνατή εμπειρία, που μας έδειξε πόσο όμορφη αλλά και επικίνδυνη μπορεί να γίνει η φύση όταν ντύνεται στα λευκά.