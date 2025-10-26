Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η έξοδος για λίγες ημέρες μακριά από τα γραφεία δεν ξεκίνησε σήμερα αλλά την Παρασκευή. Και μπορεί για κάποιους να είναι τετραήμερη η ανάπαυλα αλλά για κάποιους άλλους που έχουν τον τρόπο να τα …βολεύουν , φτάνει και ολόκληρη εβδομάδα ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου.

Μια εορταστική ημέρα που είναι επίσημη αργία έρχεται «κουτί» σε αυτούς που έχουν και κάτι υπόλοιπα αδειών. Με τους κατάλληλους συνδυασμούς, γίνεται άνετα βδομάδα.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σύνθημα « Ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας» κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το γραφείου τύπου του αρμόδιου υπουργού αναφέρει:

«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό:

“Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο”.

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση

Χρήσης κινητού

Υπερβολικής ταχύτητας

Μη χρήσης κράνους

Μη χρήσης ζώνης

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας».

Συμβουλές για ένα ασφαλές ταξίδι δίνει και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Οι αυξημένες μετακινήσεις που παρατηρούνται σε τέτοιες περιόδους αποτελούν, κάθε χρόνο, παράγοντα υψηλού κινδύνου για τροχαία συμβάντα, ιδιαίτερα σε επαρχιακό και αστικό οδικό δίκτυο.

Οι συμβουλές που δίνει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», για ασφαλείς εορταστικές εξορμήσεις.

Οι κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων συμβάντων είναι η ακατάλληλη ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η απόσπαση προσοχής, η κόπωση του οδηγού και βέβαια η μη χρήση ζώνης και κράνους.

Διατηρούμε πάντα απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και οδηγούμε με την κατάλληλη ταχύτητα, έχοντας ως γνώμονα όχι μόνο το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες (κατάσταση οδοστρώματος και οχήματος, καιρικές συνθήκες, κατάσταση οδηγού, κυκλοφορία).

Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούμε, ακόμη και αν αυτό γίνεται με νόμιμα μέσα (Bluetooth, ανοιχτή ακρόαση), καθώς η απόσπαση προσοχής αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων. Επιπλέον, αποφεύγουμε τη δυνατή μουσική, το κάπνισμα, τις έντονες συζητήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς όλα αυτά αποτελούν επίσης παράγοντες απόσπασης της προσοχής.

Δεν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, ακόμη και αν έχουμε καταναλώσει μικρή ποσότητα. Η επιλογή του νηφάλιου οδηγού της παρέας εξασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή όλων.

Σεβόμαστε τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα ΑΜΕΑ μιας και πρόκειται για τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. Επομένως, σταματάμε πάντα στις διαβάσεις πεζών και παραχωρούμε προτεραιότητα στους πεζούς.

Χρησιμοποιούμε τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (μηχανική βλάβη, προβλήματα υγείας κ.ά.) ή αν μας ζητηθεί από την Τροχαία. Εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, αφήνουμε πάντα τη ΛΕΑ ελεύθερη για περιπολικά, ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά οχήματα.

Πριν το ταξίδι φροντίζουμε να έχουμε κοιμηθεί καλά ενώ απέχουμε από το τιμόνι σε περίπτωση λήψης φαρμάκων στα οποία υπάρχει οδηγία για απαγόρευση οδήγησης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού φροντίζουμε να κάνουμε -κάθε δύο ώρες- στάσεις για ξεκούραση στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή σε ειδικούς χώρους στάθμευσης.

Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και υποχρεωτική τόσο από τον οδηγό όσο και από τους υπόλοιπους επιβάτες του οχήματος.

Για την ασφαλή μεταφορά παιδιών με ύψος μικρότερο των 150 cm χρησιμοποιούμε πάντα κατάλληλο παιδικό κάθισμα.

Η μοτοσικλέτα μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές μέσο μετακίνησης μόνο όταν οδηγός και επιβάτης φορούν κράνος και ειδικό εξοπλισμό προστασίας.

Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

Ενημερωνόμαστε για τις καιρικές συνθήκες πριν ξεκινήσουμε για ταξίδι. Αλλάζουμε την ώρα αναχώρησης αν οι οδικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες.

Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς.