Το 2025 σημειώθηκε μία από τις πιο εντυπωσιακές μετατοπίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά της τελευταίας δεκαετίας, με τα κινέζικα αυτοκίνητα να χτίζουν δυναμική και να κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Τα στοιχεία του έτους δείχνουν ότι οι πωλήσεις κινέζικων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, διπλασιάστηκαν σχεδόν σε σχέση με το 2024 — από περίπου 406.000 σε 810.982 οχήματα -στο σύνολο του 2025, αποφέροντας στις κινεζικές μάρκες περίπου 6,1% της συνολικής αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων σε ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η άνοδος αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη ούτε συγκυριακή καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές κατάφεραν για πρώτη φορά να πωλήσουν πάνω από 100.000 οχήματα σε έναν μόνο μήνα (Δεκέμβριος 2025), αναδεικνύοντας τη δύναμη του momentum που έχουν αποκτήσει.

Μπροστά στην κούρσα των πωλήσεων βρίσκεται η SAIC με την MG, η οποία μονοπωλεί μεγάλο μέρος της κινεζικής παρουσίας στην ήπειρο με 307.812 μονάδες — δηλαδή περίπου το 38% των συνολικών πωλήσεων των κινεζικών οχημάτων — ενώ η BYD σημείωσε τεράστια αύξηση με 186.612 πωλήσεις, υπερτετραπλασιάζοντας τα αποτελέσματά της, σε σχέση με το 2024.

Ο όμιλος Chery κατέγραψε επίσης εντυπωσιακή πρόοδο, με τις μάρκες Jaecoo και Omoda να αυξάνουν τις πωλήσεις τους από μερικές χιλιάδες σε πάνω από 50.000 οχήματα έκαστη, ενώ η Polestar και άλλες θυγατρικές του Geely ανέβασαν τη δική τους παρουσία στην αγορά.

Η ανάπτυξη των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη δεν περιορίζεται μόνο στους συνολικούς αριθμούς. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το μερίδιο αγοράς αυξάνεται σταθερά στη διάρκεια του έτους, με αναλύσεις που δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 ξεπέρασε ακόμα και το 7,6% στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ αν συμπεριληφθούν μάρκες που ανήκουν μερικώς ή πλήρως σε κινεζικούς ομίλους, όπως η Volvo, τότε η συμμετοχή των «κινεζικών» κατασκευαστών αγγίζει το 10%.

Αυτή η δυναμική έχει προσελκύσει την προσοχή των ευρωπαϊκών παραδοσιακών μαρκών και των πολιτικών που διαμορφώνουν την αγορά. Η ανταγωνιστικότητα των τιμών, η ολοένα πιο πλούσια προσφορά ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων, το πολύ καλό επίπεδο ποιότητας που προσφέρουν πλέον, καθώς και η επέκταση των δικτύων διανομής και υποστήριξης στην ήπειρο, είναι μερικοί από τους παράγοντες που εξηγούν γιατί οι καταναλωτές τοποθετούν όλο και πιο ψηλά τις επιλογές από την Κίνα.

Η άνοδος αυτή ανοίγει μια νέα σελίδα για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, μια αγορά που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούσε τις κινεζικές μάρκες κατώτερες. Πάνε αυτές οι εποχές.