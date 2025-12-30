Ο ερχομός έντονων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες, επαναφέρει ένα γνώριμο ερώτημα για τους οδηγούς: αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες; Αν και αμφότερες οι λύσεις ανήκουν στα αντιολισθητικά μέσα, η χρήση τους δεν είναι πάντα ισοδύναμη και εξαρτάται από τις συνθήκες, το είδος του δρόμου και τις ανάγκες του κάθε οδηγού.

Αλυσίδες χιονιού: Οι αλυσίδες χιονιού αποτελούν την παραδοσιακή και πιο διαδεδομένη λύση για οδήγηση σε χιόνι και πάγο. Κατασκευασμένες από μέταλλο, τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς και προσφέρουν υψηλό επίπεδο πρόσφυσης, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Πλεονεκτήματα:

Πολύ καλή απόδοση σε έντονο χιόνι και πάγο

Μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση

Κατάλληλες για ορεινό και επαρχιακό οδικό δίκτυο

Μειονεκτήματα:

Πιο απαιτητική και χρονοβόρα τοποθέτηση

Περιορισμός ταχύτητας και αυξημένος θόρυβος

Σε ορισμένα σύγχρονα οχήματα η χρήση τους δεν ενδείκνυται χωρίς ειδικές προδιαγραφές

Μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη φθορά στο ελαστικό εάν δεν υπάρχει αρκετό χιόνι

Χιονοκουβέρτες: Οι χιονοκουβέρτες είναι υφασμάτινα αντιολισθητικά καλύμματα που εφαρμόζουν πάνω στα ελαστικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει έδαφος, κυρίως λόγω της ευκολίας χρήσης και της συμβατότητάς τους με σύγχρονα αυτοκίνητα.

Πλεονεκτήματα:

Πολύ εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Ελαφριές και εύκολες στην αποθήκευση

Φιλικές προς τα συστήματα ασφαλείας (ABS, ESP)

Κατάλληλες για αστικές και ήπιες χειμερινές συνθήκες

Μειονεκτήματα:

Περιορισμένη αντοχή σε σκληρή χρήση

Μικρότερη αποτελεσματικότητα σε παχύ χιόνι ή παγετό

Φθείρονται πιο γρήγορα σε στεγνό ή τραχύ οδόστρωμα

Πότε να επιλέξω αλυσίδες και πότε χιονοκουβέρτες;

Οι αλυσίδες παραμένουν η πιο ασφαλής επιλογή όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα έντονες, η διαδρομή περιλαμβάνει ορεινούς ή απομονωμένους δρόμους, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παγετού και οι αρχές επιβάλλουν αυστηρά τη χρήση αντιολισθητικών μέσων.

Οι χιονοκουβέρτες με τη σειρά τους, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όταν η οδήγηση γίνεται κυρίως εντός πόλης, το χιόνι είναι περιορισμένο ή πρόσκαιρο και ο οδηγός αναζητά γρήγορη λύση χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση.

Τι ισχύει με τη νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση ύπαρξης αντιολισθητικών μέσων στο όχημα όταν αυτό ανακοινώνεται από τις αρμόδιες αρχές. Οι χιονοκουβέρτες αναγνωρίζονται ως αντιολισθητικό μέσο, ωστόσο σε ακραίες συνθήκες οι αλυσίδες εξακολουθούν να θεωρούνται η πιο αξιόπιστη λύση.

Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Οι αλυσίδες προσφέρουν κορυφαία πρόσφυση και ασφάλεια σε δύσκολες καταστάσεις, ενώ οι χιονοκουβέρτες ξεχωρίζουν για την ευκολία και την πρακτικότητά τους σε ήπιες συνθήκες. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από το πού και πόσο συχνά κινείται κανείς τον χειμώνα — και, κυρίως, από το να είναι προετοιμασμένος πριν χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσει.