Η κατοχή ενός αυτοκινήτου, που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο ανεξαρτησίας και καθημερινή ανάγκη για εκατομμύρια Ευρωπαίους, φαίνεται πως περνά σε μια νέα εποχή. Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή έρευνα, το 80% των πολιτών θεωρεί πλέον ότι η απόκτηση και διατήρηση ενός αυτοκινήτου έχει μετατραπεί σε μορφή πολυτέλειας, κυρίως λόγω της συνεχούς αύξησης του κόστους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την OpinionWay για λογαριασμό της Aramisauto και εξέτασε τις απόψεις περισσότερων από 7.000 οδηγών σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ισπανία.

Ένα παράδοξο: απαραίτητο αλλά δύσκολο να αποκτηθεί

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων χαρακτηρίζει πλέον το αυτοκίνητο «πολυτέλεια», η ανάγκη για προσωπική μετακίνηση παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 88% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί όπως θα ήθελε χωρίς αυτοκίνητο.

Από τη μία δηλαδή το αυτοκίνητο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για την καθημερινότητα, την εργασία και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά το κόστος κατοχής του αυξάνεται σε σημείο που αρκετοί πολίτες δυσκολεύονται να το διατηρήσουν.

Σχεδόν το σύνολο των Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην έρευνα (95%) εκτιμά ότι το κόστος των μετακινήσεων αυξάνεται συνεχώς, ενώ το 57% θεωρεί το αυτοκίνητο μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επιβαρύνσεις του νοικοκυριού.

Ακριβότερη αγορά, ακριβότερη χρήση

Η αύξηση των τιμών των καινούργιων αυτοκινήτων, τα υψηλότερα κόστη επισκευών και συντήρησης, αλλά και η μεταβλητότητα στις τιμές των καυσίμων έχουν αλλάξει τα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών. Οι αγοραστές εμφανίζονται πλέον περισσότερο προσανατολισμένοι στο οικονομικό κόστος ενός οχήματος, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην τιμή αγοράς, την κατανάλωση και τα έξοδα χρήσης, ενώ στοιχεία όπως η μάρκα ή η σχεδίαση φαίνεται να υποχωρούν σε προτεραιότητα.

Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι καθυστερούν την αντικατάσταση του οχήματός τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 38% έχει αναβάλει την αλλαγή αυτοκινήτου λόγω οικονομικών πιέσεων.

Η στροφή προς ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα

Η οικονομική πίεση επηρεάζει και τις επιλογές τεχνολογίας. Περίπου το 60% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι θα εξέταζε την αγορά ενός ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου στο μέλλον. Ωστόσο, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εξακολουθεί να συνδέεται με προβληματισμούς, καθώς οι καταναλωτές εξετάζουν όχι μόνο την τιμή αγοράς αλλά και την πρακτικότητα, το κόστος φόρτισης και τη διαθεσιμότητα υποδομών.

Το αυτοκίνητο παραμένει μέρος της ευρωπαϊκής ζωής

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν εγκαταλείπουν εύκολα το αυτοκίνητο. Η ανάγκη για προσωπική κινητικότητα παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι εναλλακτικές μορφές μετακίνησης είναι περιορισμένες.

Η νέα πραγματικότητα δείχνει πως το αυτοκίνητο περνά από σύμβολο άνεσης και προσωπικής ελευθερίας μετατρέπεται σταδιακά σε μια σημαντική οικονομική απόφαση, χωρίς όμως να χάνει τον κεντρικό του ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών.