Οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και μία ιδιαίτερα σοβαρή προειδοποίηση από τον γερμανικό οργανισμό ADAC, ο οποίος υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνα ζεστό μπορεί να γίνει ένα αυτοκίνητο όταν παραμένει στον ήλιο, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με δοκιμές που πραγματοποίησαν οι ειδικοί του οργανισμού, ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο κάτω από τον ήλιο με εξωτερική θερμοκρασία κάτω από 30 βαθμούς Κελσίου, έφτασε μέσα σε μόλις 30 λεπτά, τους 50 βαθμούς στο εσωτερικό. Μετά από περίπου 90 λεπτά, η θερμοκρασία άγγιξε τους 59 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας ουσιαστικά την καμπίνα σε «παγίδα» για παιδιά και κατοικίδια.

Ο ADAC εξηγεί ότι το φαινόμενο δημιουργείται λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας που περνά μέσα από τα τζάμια και παγιδεύεται στο εσωτερικό, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν θερμοκήπιο. Μάλιστα, επιφάνειες όπως το τιμόνι, οι ζώνες ασφαλείας ή τα παιδικά καθίσματα μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τους 80 βαθμούς Κελσίου.

Οι Γερμανοί ειδικοί τονίζουν επίσης ότι τα ελαφρώς ανοιχτά παράθυρα δεν προσφέρουν ουσιαστική προστασία, καθώς η διαφορά θερμοκρασίας που καταγράφηκε ήταν πολύ μικρή. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και λίγα λεπτά μέσα σε σταθμευμένο όχημα μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.

Πόσο βοηθούν οι ηλιοπροστασίες;

Ο ADAC πραγματοποίησε και ξεχωριστές δοκιμές με διάφορα μέσα προστασίας από τον ήλιο, καταγράφοντας σημαντικές διαφορές στη θερμοκρασία της καμπίνας:

Χωρίς καμία προστασία : Η θερμοκρασία έφτασε τους 53°C

: Η θερμοκρασία έφτασε τους 53°C Με ειδική κουκούλα κάλυψης : Η θερμοκρασία περιορίστηκε στους 43°C

: Η θερμοκρασία περιορίστηκε στους 43°C Με εξωτερική ανακλαστική ηλιοπροστασία παρμπρίζ : Η καμπίνα έφτασε περίπου στους 45°C

: Η καμπίνα έφτασε περίπου στους 45°C Με εσωτερική ηλιοπροστασία παρμπρίζ: Η θερμοκρασία μειώθηκε στους 49°C

Η θερμοκρασία μειώθηκε στους 49°C Με λευκό ύφασμα πάνω στο ταμπλό : Η θερμοκρασία έπεσε μόλις στους 50°C

: Η θερμοκρασία έπεσε μόλις στους 50°C Με φιμέ τζάμια: Η συνολική θερμοκρασία δεν άλλαξε δραματικά, όμως οι πίσω επιφάνειες είχαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές: από 57°C χωρίς φιμέ, σε 48°C με φιμέ

Ο οργανισμός συνιστά στους οδηγούς να χρησιμοποιούν πάντα σκίαση στο παρμπρίζ, να προτιμούν θέσεις στάθμευσης με σκιά και φυσικά να μην αφήνουν ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα στο όχημα, ακόμη και για «μερικά λεπτά». Παράλληλα, προτείνεται πριν από την οδήγηση να ανοίγουν πρώτα οι πόρτες για εξαερισμό της καμπίνας, καθώς πολλά σημεία του εσωτερικού μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και εγκαύματα, λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει παιδί ή ζώο μέσα σε υπερθερμασμένο αυτοκίνητο, πρέπει να δράσει άμεσα καλώντας Αστυνομία ή Πυροσβεστική. Το σπάσιμο τζαμιού δικαιολογείται μόνο όταν υπάρχει ξεκάθαρος κίνδυνος για τη ζωή του ατόμου ή του ζώου.