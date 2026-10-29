Οι πρώτες δυνατές βροχές έκαναν την εμφάνισή τους και σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία έρχονται ακόμα περισσότερες. Ταυτόχρονα με τις ατελείωτες λακκούβες των ελληνικών δρόμων, το “κοκτέιλ” περιλαμβάνει πολλά λιμνάζονται νερά και γεμάτες λακκούβες που το μέγεθός τους είναι κάθε φορά μυστήριο.

Τι γίνεται λοιπόν εάν περάσεις με το αυτοκίνητο από μια μεγάλη συγκέντρωση νερού δίπλα στο πεζοδρόμιο; Το νερό εκτοξεύεται και καταβρέχει τους πεζούς που βρίσκονται εκεί. Και για κάτι τέτοιες περιπτώσεις, έχει προβλέψει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Πρόστιμο 150 ευρώ και 40 ημέρες χωρίς δίπλωμα

Το άρθρο 43 του νέου ΚΟΚ, που αφορά στη συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς, ορίζει ότι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όσους κινούνται με τα πόδια. Οι παραβάσεις του άρθρου κατατάσσονται στην κατηγορία Ε2-Α και στην κατηγορία Σ, που αφορά στην αντικοινωνική οδική συμπεριφορά. Ο συνδυασμός των σχετικών διατάξεων προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Γιατί γίνεται λόγος και για πρόστιμο 350 ευρώ;

Παράλληλα υπάρχει και άλλη διάταξη του ΚΟΚ. Το άρθρο 19, παράγραφος 3, απαγορεύει στους οδηγούς να παρενοχλούν άλλους χρήστες του δρόμου, παρόδιους ή κατοίκους, μεταξύ άλλων, προκαλώντας ρίψη υγρών. Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπονται διαφορετικές και αυστηρότερες κυρώσεις όπως πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 70 ημέρες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΚΟΚ.

Τι πρέπει να κάνεις όταν βρέχεις σαν οδηγός

Όταν βλέπεις συγκεντρωμένα νερά δίπλα σε πεζοδρόμιο ή στάση λεωφορείου, μείωσε έγκαιρα και ομαλά ταχύτητα. Απόφυγε, όμως, το απότομο φρενάρισμα ή έναν επικίνδυνο ελιγμό που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα.

Και τι ως πεζός

Ως πεζός, απόφυγε να στέκεσαι πολύ κοντά στο οδόστρωμα όταν περνούν οχήματα και, αν καταβραχείς από οδηγό που κινήθηκε επικίνδυνα, σημείωσε εφόσον είναι ασφαλές, τον αριθμό κυκλοφορίας, την ώρα και το σημείο του περιστατικού. Μπορείς να απευθυνθείς στην Τροχαία για να αναφέρεις το συμβάν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιβάλλεται αυτομάτως πρόστιμο στον οδηγό.