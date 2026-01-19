Η γερμανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε την επανεκκίνηση ενός εκτεταμένου Προγράμματος Επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV), με στόχο να ενισχύσει τις πωλήσεις και να στηρίξει την εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία μετά τη μεγάλη πτώση που σημειώθηκε ύστερα από την κατάργηση των προηγούμενων επιδοτήσεων στα τέλη του 2023. Το νέο πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ θα ισχύσει από το 2026 έως το 2029 και προβλέπει επιδότηση για έως και 800.000 οχήματα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι ιδιώτες αγοραστές με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 80.000 € — με προσαυξήσεις ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα — μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση για την αγορά ή μίσθωση νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 3.000 € για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μέχρι 6.000 € για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και οικογένειες με παιδιά, ενώ για plug-in υβριδικά και οχήματα με «range extender» σύστημα, προβλέπεται βασική ενίσχυση 1.500 €.

Το πρόγραμμα έχει αναδρομική ισχύ για οχήματα που θα έχουν εγγραφεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο. Στόχος είναι η επανεκκίνηση της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην οποία οι πωλήσεις είχαν σημειώσει απότομη πτώση μετά την απόσυρση των επιδοτήσεων, παρά την πρόσφατη αύξηση των ταξινομήσεων το 2025.

Η συμπερίληψη plug-in υβριδικών οχημάτων και «range extenders» στο πρόγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα προσφέρουν περιορισμένο όφελος για την πραγματική μείωση των εκπομπών CO₂. Οργανώσεις όπως η Greenpeace και η Transport & Environment χαρακτηρίζουν την πολιτική «λανθασμένη» και «κοινωνικά και περιβαλλοντικά αναποτελεσματική».

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι των εργαζομένων και της αυτοκινητοβιομηχανίας καλωσορίζουν το Πρόγραμμα, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ζήτησης και τη στήριξη θέσεων εργασίας. Παράλληλα, ενώ η Γερμανία ανοίγει την επιδότηση σε όλα τα κατασκευαστικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών από την Κίνα, εκπρόσωποι της βιομηχανίας τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις στην υποδομή φόρτισης ώστε να υποστηριχθεί η μαζική διείσδυση των EV.

Η απόφαση αυτή έρχεται εν μέσω ευρύτερων προσπαθειών της Κυβέρνησης να ισορροπήσει μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής, περιβαλλοντικών στόχων και κοινωνικής δικαιοσύνης, ενόψει των αυξανόμενων προκλήσεων στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της ηλεκτροκίνησης.

