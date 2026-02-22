Του Περικλή Χαλάτση

Τα νέα που έρχονται από την Verband der Automobilindustrie (VDA) μόνο καλά δεν είναι. Από τη μια έχουμε την «επέλαση» των κινέζων και από την άλλη έχουμε τη μείωση στις επενδύσεις. Όταν η Ευρώπη λειτουργούσε με χαμηλούς ρυθμούς, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, οι Κινέζοι έκαναν όχι γοργά βήματα αλλά άλματα.

Και ξαφνικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κατακλύστηκαν από δεκάδες κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες που έφεραν άγνωστες μεν για την Ευρώπη μάρκες αλλά πολύ γνωστές στην Ασία. Τα μοντέλα των Ασιατών είναι και καλά αλλά και με ανταγωνιστικές τιμές.

Σύμφωνα με την Verband der Automobilindustrie, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν διανύει την καλύτερη περίοδό της. Ακόμη και οι Γερμανοί επενδυτές μετακινούνται εκτός Γερμανίας και επενδύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης που μπορούν να κατασκευάζουν τα ίδια προϊόντα με χαμηλότερο κόστος.

Αυτό για τη Γερμανία σημαίνει κρίση. Σημαίνει μείωση εργατικού δυναμικού και αύξηση της ανεργίας. Η πρόσφατη έρευνα της VDA, στην οποία συμμετείχαν 124 επιχειρήσεις του κλάδου ( κατασκευαστές και προμηθευτές εξαρτημάτων) δείχνει ξεκάθαρα ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Όσο δηλαδή πήγαιναν πριν από μια πενταετία.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

Περισσότερες από 7 στις 10 εταιρείες (72%) προβλέπουν μείωση των επενδύσεών τους στη Γερμανία.

Το 1/3 (28%) σκοπεύει να μεταφέρει επενδύσεις στο εξωτερικό, το 25% να τις αναβάλει και το 19% να τις ακυρώσει πλήρως.

Τον τελευταίο χρόνο, η αναθεώρηση των επενδυτικών σχεδίων, έφεραν σημαντικές μειώσεις στις θέσεις εργασίας. Το 49% των επιχειρήσεων συνεχίζει ακόμη και σήμερα τις απολύσεις, ενώ μόλις το 7% δηλώνει ότι μειώνει προσωπικό στο εξωτερικό.

Η VDA αποδίδει τις δυσκολίες στη μείωση της ζήτησης, στην αυξανόμενη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα, η οποία αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη και απαιτητική από ό,τι είχε εκτιμηθεί πριν από μερικά χρόνια.

Υψηλόβαθμο στέλεχος γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είπε χαρακτηριστικά:

« Δυστυχώς κοιμηθήκαμε. Υποτιμήσαμε τους Κινέζους. Τώρα είναι αργά για να κάνουμε αντεπίθεση. Είμαστε πίσω…»

Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας τα πράγματα είναι αποκαρδιωτικός. Ήδη ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλός τα τελευταία 15 χρόνια. Το ανακοίνωσαν κυβερνητικοί παράγοντες στο Βερολίνο.

Η μεταφορά επενδύσεων και εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό δεν επηρεάζει μόνο την οικονομία, ανέφερε η πρόεδρος της VDA, Hildegard Mueller, αλλά απειλεί και την κοινωνική και πολιτική συνοχή της χώρας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες για να τα βγάλουν πέρα κάνουν περικοπές μισθών αλλά και μειώσεις στις θέσεις εργασίας. Όπως προειδοποιεί η Hildegard Mueller, αυτό θα φέρει και άλλες αλλαγές. Για παράδειγμα η Volkswagen και η Mercedes, καθώς και οι μεγάλοι προμηθευτές όπως η Bosch και η ZF, μελετούν νέους τρόπους για να ξεπεράσουν το πρόβλημα.

‘Όταν οι επενδυτές στρέφονται σε χώρες με φθηνότερα εργατικά για να κάνουν τις επενδύσεις τους, θα πρέπει να προβληματισθούν σοβαρά οι επικεφαλής των κολοσσών των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Η πράσινη ενέργεια θέλει προσεκτικές κινήσεις και επενδύσεις στην τεχνολογία.