Το 2010, οι πωλήσεις diesel Ι.Χ. στην Ευρώπη αντιπροσώπευαν το 50% των συνολικών πωλήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 2017, ήταν η πρώτη φορά (από το 2009) που οι πωλήσεις βενζινοκίνητων ξεπέρασαν αυτές των diesel, ενώ το 2021 τις ξεπέρασαν και τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά. Ένα χρόνο αργότερα, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν μεγαλύτερη ζήτηση από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, ενώ φέτος η πτώση του diesel συνεχίζεται, καθώς εκτοπίζεται από το βάθρο, υποχωρώντας στην τέταρτη θέση πίσω και από τα PHEV.

Τα plug-in υβριδικά κατέχουν μερίδιο αγοράς 9,4% κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους. Μέχρι τον Οκτώβριο, τα ντίζελ αντιπροσώπευαν μόνο το 8% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στις 27 χώρες της Ε.Ε. Το χάσμα πιθανότατα θα συνεχίσει να διευρύνεται τους δύο τελευταίους μήνες του έτους και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα ντίζελ θα ανακτήσουν ποτέ μια θέση στο βάθρο των πωλήσεων.

Εν τω μεταξύ, τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελούν πλέον περισσότερο από το ένα τρίτο των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων στην περιοχή της Ε.Ε. κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους. Με μερίδιο αγοράς 34,7%, τα υβριδικά υπερτερούν άνετα των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων (26,9%) και των ηλεκτρικών οχημάτων (18,3%).

Γιατί “πέθανε” το diesel;

Αρκετοί παράγοντες έχουν συμβάλει στην θεαματική πτώση των κινητήρων ντίζελ. Οι αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων έχουν ωθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες προς τα υβριδικά, τα plug-in υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή η μετατόπιση έχει γίνει εις βάρος των πετρελαιοκινητήρων, οι οποίοι πλέον απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο των κινητήρων ντίζελ προσθέτουν σημαντικά κίνητρα για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, ενθαρρύνοντας τους αγοραστές να στραφούν σε υβριδικά και καθαρά ηλεκτρικά οχήματα. Τα πιο οικολογικά αυτοκίνητα συνήθως επωφελούνται επίσης από χαμηλότερους φόρους, ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το κάποτε κυρίαρχο ντίζελ εξασθενεί.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι βενζινοκινητήρες συνεχίζουν να βελτιώνονται σε απόδοση, μειώνοντας περαιτέρω το χάσμα με τους πετρελαιοκινητήρες, μέχρι φυσικά να απαγορευτεί κάθε τι θερμικό από το 2035.