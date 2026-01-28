Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατάφεραν να ξεπεράσουν στις πωλήσεις τα κλασικά βενζινοκίνητα μέσα σε έναν μήνα, τον Δεκέμβριο του 2025. Πρόκειται για μια μετατόπιση στην προτίμηση των Ευρωπαίων οδηγών, που σηματοδοτεί την επιτάχυνση της μετάβασης από τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ευρωπαϊκός οργανισμός κατασκευαστών ACEA, το μερίδιο των BEV στην αγορά νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο άγγιξε το 22,6%, υπερβαίνοντας έστω και για λίγο το 22,5% των καθαρών βενζινοκίνητων μοντέλων. Μια διαφορά που αν και οριακή, έχει συμβολική σημασία στην καμπύλη ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης.

Η στροφή αυτή μόνο τυχαία δεν είναι πάντως, καθώς τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές βλέπουν μια επιτάχυνση στην προσφορά ηλεκτρικών μοντέλων, μεγαλύτερη ποικιλία σε τιμές και χαρακτηριστικά, αλλά και διαφορετικά είδη συνόλων, από μικρά αστικά BEV μέχρι μεγαλύτερα SUV και crossover. Ταυτόχρονα, οι υβριδικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις συνεχίζουν να κρατούν σημαντικό μερίδιο, αν και έχουν πιο σύνθετο ρόλο στην αγορά.

Ο Δεκέμβριος του 2025 δεν ήταν μια τυχαία στιγμή. Ενώ συνολικά οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ σημείωσαν μια ήπια αύξηση σε ετήσια βάση με περίπου 1,9 εκατομμύρια νέες ταξινομήσεις, η δυναμική των ηλεκτρικών έγινε εμφανής μέσα στον τελευταίο μήνα. Η αύξηση κατά περίπου 50% στις πωλήσεις BEV μόνο τον Δεκέμβριο σε σχέση με πέρυσι, δείχνει ότι πολλοί οδηγοί ήδη επιλέγουν ηλεκτροκίνητα όταν αποφασίζουν να αλλάξουν ή να αγοράσουν νέο αυτοκίνητο.

Το μερίδιο αγοράς κάθε καυσίμου για την Ευρωπαϊκή αγορά, ολόκληρο το 2025

Παράλληλα, σε επίπεδο ευρωπαϊκής αγοράς για ολόκληρο το 2025, το μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών ταξινομήσεων άγγιξαν το 17,4% της συνολικής αγοράς, ενώ οι παραδοσιακοί κινητήρες βενζίνης και diesel εξακολουθούν να χάνουν μερίδιο, καθώς μειώθηκαν κατά σχεδόν 19%, με σημαντική πτώση στις μεγάλες αγορές, όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτή η μετάβαση αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη αλλαγή στην καρδιά του ευρωπαϊκού αυτοκινήτου. Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν πλέον βενζίνη από συνήθεια, αλλά αξιολογούν πιο σοβαρά τα συνολικά λειτουργικά κόστη, την τεχνολογία και τα ωφελήματα των ηλεκτρικών, ενώ παράλληλα οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν μαζικά σε ηλεκτρικά μοντέλα.

Βεβαίως, το γεγονός ότι τα BEVs ξεπέρασαν τα βενζινοκίνητα μόνο για έναν μήνα δεν σημαίνει ότι το τέλος των κινητήρων εσωτερικής καύσης έχει επέλθει οριστικά. Τα υβριδικά μοντέλα εξακολουθούν να παίζουν ρόλο «μετάβασης» για πολλούς αγοραστές, ενώ οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων για ολόκληρη τη χρονιά δεν ξεπέρασαν ακόμη συνολικά τα βενζινοκίνητα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη λειτουργεί σαν τα πρώτα σημάδια μιας ευρύτερης αλλαγής παραδείγματος στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.

Πηγή: European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)