Είναι από εκείνες τις στιγμές που δοκιμάζουν την ψυχραιμία κάθε οδηγού. Γυρνάς το κλειδί ή πατάς το κουμπί εκκίνησης και… τίποτα. Ο κινητήρας δεν αντιδρά, τα όργανα ίσως ανάβουν, ίσως όχι, και το άγχος ανεβαίνει αυτόματα. Το «δεν παίρνει μπροστά» μπορεί να ακούγεται γενικό, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία δεν είναι ούτε μυστηριώδης ούτε καταστροφική.

Η πιο συνηθισμένη πηγή του προβλήματος παραμένει η μπαταρία, όμως δεν είναι πάντα η μόνη υπεύθυνη. Ακόμη και μια σχετικά καινούργια μπαταρία μπορεί να αδειάσει αν δεν φορτίζεται σωστά κατά την οδήγηση. Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι ο εναλλάκτης (το γνωστό δυναμό) ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη φόρτιση της μπαταρίας όσο ο κινητήρας λειτουργεί. Αν ο εναλλάκτης παρουσιάσει βλάβη ή η τάση φόρτισης δεν είναι η σωστή, το αυτοκίνητο μπορεί να μείνει από ρεύμα χωρίς καμία προειδοποίηση.

Αν τα ηλεκτρικά δείχνουν να λειτουργούν αλλά ο κινητήρας δεν γυρίζει, τότε η μίζα είναι ένας ακόμη βασικός ύποπτος. Πρόκειται για ένα μηχανικό εξάρτημα που καταπονείται έντονα και, όταν αρχίσει να φθείρεται, συνήθως δίνει σημάδια με αδύναμες εκκινήσεις ή χαρακτηριστικούς ήχους πριν «παραδώσει πνεύμα».

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, όμως, η εκκίνηση δεν είναι μόνο μηχανική υπόθεση. Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα (ECU) λαμβάνει δεδομένα από δεκάδες αισθητήρες πριν επιτρέψει την εκκίνηση. Αισθητήρες στροφάλου, εκκεντροφόρου ή ακόμη και θερμοκρασίας μπορούν, αν δώσουν λανθασμένα σήματα, να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το αυτοκίνητο μπορεί απλώς να «αρνείται» να πάρει μπροστά, χωρίς εμφανές πρόβλημα.

Ρόλο παίζει επίσης το σύστημα καυσίμου. Από μια αντλία βενζίνης που δεν αποδίδει σωστά μέχρι μπεκ που δεν ψεκάζουν όπως πρέπει, η έλλειψη σωστής τροφοδοσίας αρκεί για να μην ξεκινήσει ο κινητήρας. Στα diesel, ειδικά τον χειμώνα, η χαμηλή θερμοκρασία και η ποιότητα του καυσίμου μπορούν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την εκκίνηση.

Στα νεότερα μοντέλα, προστίθεται και η πολυπλοκότητα των συστημάτων Start-Stop και των «έξυπνων» ηλεκτρονικών διαχείρισης ενέργειας. Ένα όχημα μπορεί να έχει επαρκές ρεύμα για τα ηλεκτρονικά, αλλά όχι την απαιτούμενη τάση για εκκίνηση, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανεξήγητα συμπτώματα.

Δεν πρέπει να αγνοείται ούτε το immobilizer. Αν το σύστημα ασφαλείας δεν αναγνωρίσει το κλειδί ή το τηλεχειριστήριο (λόγω βλάβης, χαμηλής μπαταρίας στο κλειδί ή σφάλματος λογισμικού) η εκκίνηση απλώς δεν επιτρέπεται.

Το σημαντικό για τον οδηγό είναι να αναγνωρίσει πότε πρόκειται για κάτι απλό και πότε για πιο σύνθετο πρόβλημα. Αν το αυτοκίνητο επιμένει να μην παίρνει μπροστά ή εμφανίζει προειδοποιητικές ενδείξεις, η διάγνωση με διαγνωστικό εργαλείο είναι συχνά η μόνη ασφαλής λύση. Στην πράξη, το «δεν παίρνει μπροστά» σπάνια σημαίνει σοβαρή ζημιά. Πάντως όσο εξελίσσονται τα αυτοκίνητα, τόσο η εκκίνηση γίνεται λιγότερο απλή.