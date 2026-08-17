Είναι γεγονός πως τα σύγχρονα αυτοκίνητα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερες οθόνες, οι οποίες απλώνονται σε ολόκληρο το ταμπλό και σε αρκετές περιπτώσεις θυμίζουν περισσότερο tablet, παρά εξοπλισμό αυτοκινήτου. Κουμπιά, περιστροφικοί διακόπτες και παραδοσιακά χειριστήρια δίνουν τη θέση τους σε ψηφιακά μενού.

Γιατί όμως οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποφάσισαν ξαφνικά ότι όσο μεγαλύτερη η οθόνη, τόσο το καλύτερο;

Ένας από τους βασικότερους λόγους είναι πως έχουμε πλέον συνηθίσει να κάνουμε σχεδόν τα πάντα μέσω οθόνης αφής. Smartphones, tablets και υπολογιστές άλλαξαν τις προσδοκίες των καταναλωτών απέναντι στην τεχνολογία. Αντί να υπάρχουν ξεχωριστά χειριστήρια για κάθε λειτουργία, μάθαμε να χρησιμοποιούμε εικονίδια, μενού και εφαρμογές.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ακολούθησαν αυτή την αλλαγή: Μία οθόνη μπορεί να φιλοξενήσει το σύστημα πλοήγησης, τη μουσική, τις τηλεφωνικές κλήσεις, τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου και πολλές ακόμη λειτουργίες, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό φυσικό χειριστήριο για καθεμία από αυτές.

Το φυσικό κουμπί δεν αλλάζει, ενώ το λογισμικό μπορεί να εξελίσσεται

Μία ενιαία ψηφιακή επιφάνεια μπορεί να συγκεντρώσει λειτουργίες που παλαιότερα απαιτούσαν πολλά διαφορετικά εξαρτήματα.

Στην ίδια οθόνη μπορούν να εμφανίζονται, μεταξύ άλλων:

Πλοήγηση

Μουσική και ραδιόφωνο

Τηλεφωνικές κλήσεις και επαφές

Ρυθμίσεις του αυτοκινήτου

Κλιματισμός

Προγράμματα οδήγησης

Εικόνα από τις κάμερες

Πληροφορίες φόρτισης

Ρυθμίσεις συστημάτων υποβοήθησης οδηγού

Από πλευράς μηχανικής και παραγωγής, όμως, η συγκέντρωση πολλών λειτουργιών σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές και να περιορίσει τον αριθμό των διαφορετικών φυσικών εξαρτημάτων που χρειάζεται να σχεδιαστούν και να τοποθετηθούν στο εσωτερικό.

Η τεράστια οθόνη είναι και… εργαλείο marketing

Τοποθετήστε μία οθόνη 15 ιντσών στο ταμπλό και το αυτοκίνητο μπορεί αμέσως να δώσει την εντύπωση ότι είναι πολύ πιο προηγμένο τεχνολογικά από ένα μοντέλο με μικρότερη οθόνη και πολλά φυσικά χειριστήρια. Και αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πρέπει να πουλήσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο.

Η τεράστια οθόνη είναι από τα πρώτα πράγματα που βλέπει ο υποψήφιος αγοραστής μόλις καθίσει στη θέση του οδηγού. Δημιουργεί μία ισχυρή πρώτη εντύπωση, ακόμη και πριν ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει εδώ και χρόνια στα smartphones, όπου το μέγεθος και οι δυνατότητες της οθόνης αποτελούν σημαντικό μέρος της εικόνας ενός νέου προϊόντος.

Οι αγοραστές αυτοκινήτων δεν συγκρίνουν πλέον μόνο ίππους, κατανάλωση και επιδόσεις. Συγκρίνουν και τεχνολογία, καθώς το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει καλύτερο αφού το αγοράσεις.

Ένας κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον χρήσης, να προσθέσει λειτουργίες ή να βελτιώσει ορισμένα χαρακτηριστικά χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει το ίδιο το ταμπλό. Μάλιστα, αρκετοί κατασκευαστές προσφέρουν πλέον ενημερώσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου, επιτρέποντας σε ορισμένες βελτιώσεις να φτάνουν στο αυτοκίνητο, χωρίς αυτό να επισκεφθεί συνεργείο.

Αυτό δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ιδιοκτησίας σε σχέση με το παρελθόν: Γι’ αυτό και οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερο το αυτοκίνητο ως πλατφόρμα λογισμικού και όχι απλώς ως ένα μηχανικό προϊόν στο οποίο προστέθηκε λίγο software.

Είναι όμως οι μεγαλύτερες οθόνες πραγματικά καλύτερες ή πιο πρακτικές;

Η αλήθεια είναι πως για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνεχώς κατά την οδήγηση, ένα φυσικό χειριστήριο μπορεί να είναι πολύ πιο πρακτικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ρύθμιση της έντασης του ήχου. Με έναν περιστροφικό διακόπτη ο οδηγός μπορεί να αλλάξει την ένταση σχεδόν χωρίς να πάρει τα μάτια του από τον δρόμο. Σε μία οθόνη αφής, αντίθετα, μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσει το σωστό εικονίδιο ή μενού.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αρχίζουν να επιστρέφουν στα κουμπιά

Ίσως λοιπόν να μην είναι τυχαίο ότι ορισμένοι κατασκευαστές αρχίζουν να επανεξετάζουν την εμμονή με τις οθόνες. Μετά από χρόνια κατά τα οποία οι φυσικοί διακόπτες έδιναν σταδιακά τη θέση τους στις οθόνες αφής, παρατηρείται μία τάση επιστροφής σε κουμπιά και περιστροφικούς διακόπτες, τουλάχιστον για ορισμένες βασικές λειτουργίες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση πλέον δεν αφορά απαραίτητα στο αν οι οθόνες είναι «καλές» ή «κακές».

Το πραγματικό ερώτημα είναι πού πρέπει να χρησιμοποιείται η οθόνη και πού ένα παραδοσιακό κουμπί. Το αυτοκίνητο του μέλλοντος δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει ένα τεράστιο tablet κολλημένο στο ταμπλό. Μπορεί να έχει ψηφιακές οθόνες εκεί όπου πραγματικά προσφέρουν κάτι χρήσιμο και καλοσχεδιασμένα φυσικά χειριστήρια, εκεί όπου αυτά παραμένουν η καλύτερη λύση.

Για την ώρα, πάντως, η τεράστια οθόνη δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Μάλλον ακόμα αναζητείται η μέση λύση.