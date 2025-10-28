Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Toyota για άλλη μια χρονιά αναδείχθηκε πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον πλανήτη, ενώ παράλληλα πολλά μοντέλα της φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων, σε όλες τις μεγάλες αγορές.

Παρόλο που η ιαπωνική φίρμα ήταν ο πατέρας της υβριδικής τεχνολογίας (με το πρώτο Prius) η οποία πλέον κυριαρχεί σε όλα τα μοντέλα, στον τομέα της ηλεκτροκίνησης δέχθηκε κριτική για αργή… μετάβαση. Όλοι νόμιζαν πως η Toyota απλά δεν ήθελε την ηλεκτροκίνηση. Όμως η αλήθεια είναι πως απλά δεν ήθελε μία “μέτρια” ηλεκτροκίνηση. Ήθελε, όπως στα υβριδικά, έτσι και στα ηλεκτρικά, να βρει την τεχνολογία που θα προσφέρει το κάτι παραπάνω.

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης – το Ιερό Δισκοπότηρο της ηλετροκίνησης

Η Toyota επενδύει σημαντικά σε τεχνολογίες ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να λανσάρει νέα μοντέλα με μπαταρίες στερεάς κατάστασης το 2027. Από το 2021, η Toyota συνεργάζεται με την ιαπωνική εταιρεία εξόρυξης Sumitomo Metal Mining για τα υλικά καθόδου που απαιτούνται για τις μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Αυτές οι μπαταρίες θεωρούνται εδώ και καιρό το ιερό δισκοπότηρο των ηλεκτρικών οχημάτων.

Πέρα από τη βελτίωση της αυτονομίας, οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης αναμένεται να είναι μικρότερες, ελαφρύτερες και να φορτίζουν ταχύτερα από τις σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου. Λέγεται επίσης ότι η τεχνολογία προσφέρει υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (κύκλους φόρτισης).

Η Toyota υπέγραψε πρόσφατα μια νέα συμφωνία με την Sumitomo Metal Mining για την επιτάχυνση της μαζικής παραγωγής αυτών των υλικών, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας. Η Toyota και η Sumitomo αναφέρουν ότι κατάφεραν να αναπτύξουν ένα «εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό καθόδου» που μπορεί να παραχθεί μαζικά για αυτές τις μπαταρίες. Παράλληλα η αυτοκινητοβιομηχανία έχει και μία δεύτερη μεγάλη συνεργασία γύρω από την κατασκευή των μπαταριών στερεάς κατάστασης. Αυτή με την ιαπωνική εταιρία πετρελαίου Idemitsu Kosan, με στόχο την παραγωγή 1.000 μετρικών τόνων σουλφίδιο λιθίου.

Σε δηλώσεις της, η Toyota ανέφερε ότι η πρώτη γενιά μπαταριών στερεάς κατάστασης, που θα κυκλοφορήσει το 2027, θα επιτρέπει αυτονομία 1.000 χλμ., ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα φόρτισης από 10-80% σε μόλις 10 λεπτά.

Η δεύτερη γενιά προβλέπεται να ξεπεράσει τα 1.200 χιλιόμετρα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό άλμα στην ενεργειακή πυκνότητα και την αποδοτικότητα.

Σε κοινή τους δήλωση, Toyota και Sumitomo ανέφεραν ότι επικεντρώνονται επί του παρόντος στη βελτίωση της «απόδοσης, της ποιότητας και της ασφάλειας των υλικών καθόδου για μπαταρίες στερεάς κατάστασης, καθώς και στη μείωση του κόστους μαζικής παραγωγής». Στόχος τους είναι να «επιτύχουν την πρώτη πρακτική χρήση μπαταριών στερεάς κατάστασης σε EV στον κόσμο».